Megjelentek az Apokalipszis lovasai a Szépművészetiben

A tárlat mélyebb összefüggéseiről Bodnár Szilvia, a Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjteményének művészettörténésze, a kiállítás kurátora lapunknak elmondta, hogy a koncepció megalkotásakor a meglévő, gazdag gyűjteményi anyagból indultak ki. A múzeum olyan különleges kincseket rejt, mint a teljes Dürer-, Duvet- vagy Redon-sorozat, és különlegességként emelte ki id. Lucas Cranach apokalipszissorozatát, amelyet ebben a formában még soha nem láthatott a közönség.

Bodnár Szilvia – aki a tárlathoz kapcsolódó izgalmas katalógus szerzője is – megerősítette, hogy az apokalipszis témája a történelem során elkerülhetetlenül újra és újra aktualitást nyer, de amikor felvetettük, hogy a félelmetes víziók mögött mintha mindig felsejlene Dürernél is a remény, a kurátor asszony határozottan egyetértett. Rámutatott, hogy maga a Jelenések könyve ugyan felsorakoztatja a csapásokat, de a végkifejlet mindig a jó és az isteni erők győzelme, az Isten országának eljövetele. Így az egész témában egyszerre van jelen a szorongás és a jóság győzelmébe vetett hit. Arra a meglátásra, miszerint az Apokalipszis-sorozat akár a mai képregények őseinek is tekinthető, a kurátor asszony mosolyogva helyeselt. Megerősítette, hogy a sorozatszerűség és a tiszta képi narratíva miatt a párhuzam teljesen valós:

a reneszánsz embere hasonló módon „olvasta” ezeket a drámai lapokat, mint a mai olvasó a képregényt.

Megtudtuk azt is, hogy a Dürer- és a Duvet-sorozat darabjainak többsége a pazar Esterházy-gyűjteményből származik. Voltak azonban későbbi kiegészítések is: 1900 körül egy jelentős vásárlás történt a felvidéki születésű Elischer Gyula neves gyűjteményéből, de Odilon Redon litográfiáinak története is izgalmas. A sorozat 1899-ben jelent meg Párizsban a híres műkereskedő, Ambroise Vollard kiadásában. A Szépművészeti akkori vezetése rendkívül progresszív módon, alig tizennégy évvel a megjelenés után, 1913-ban közvetlenül Vollard-tól vásárolta meg a lapokat, így az a megvásárlása pillanatában kortárs műalkotásnak számított.