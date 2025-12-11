A világ legjelentősebb grafikái költöztek a Szépművészetibe

A Szépművészeti Múzeum Manierista szemmel című tárlata rendkívüli bepillantást enged a világhírű Georg Baselitz grafikagyűjteményébe, amely a manierizmus kincseire fókuszál. A kiállított átfogó anyag tehát nem egy tipikus művészettörténeti szempontok szerint felépített közgyűjtemény, hanem egy magángyűjtemény fontos szelete, sajátos, egyedi szempontú válogatása, mely párbeszédbe lép a Szépművészeti grafikai gyűjteményének anyagával is.

Kincset érő manierista grafikák a kiállításon Fotó: Kurucz Árpád

A kollekciót eredetileg Georg Baselitz, majd – folytatva apja munkáját – fia, Daniel Blau állította össze. Ez a személyes nézőpont igen különlegessé teszi a felhozatalt, hiszen az apa nem kimondottan a neves, nagy alkotók vonzásában gyűjt, hanem a legkülönfélébb szempontok alapján. Ahogy Vigh Annamária főigazgató-helyettes kiemelte a megnyitón, a művészt az innovatív források, a formabontó és grafikai megoldások érdekelték leginkább.

A páratlan felhozatalban id. Pieter Bruegheltől, id. Lucas Cranaghtól, Parmigianinótól és Mantegna köreiből származó művekkel is találkozhatunk, de két Dürer-féle nyomat is helyet kapott a sorban. Ez utóbbiak ráadásul színesek, bár a világhírű, magyarországi származású grafikus és festő nem használt színezést.

A kiállított darabok úgy születhettek meg, hogy egy amszterdami kiadó az 1600-as évek elején felvásárolta az eredeti Dürer-dúcokat, és ezekhez készítettek úgynevezett tónusdúcokat a színek kedvéért.

A kiállítás központi témái közé tartoznak az akkoriban újdonságként ható aktok és a chiarososcuro (világos-sötét) fametszetek, amelyek a színek, tónusok rétegezésével és a fény-árnyék kontrasztjával igyekeznek elérni a plasztikus, háromdimenziós hatást a sík felületen.

A híres Arcimboldo földművelést ábrázoló festményeit csak írott forrásokból és metszetmásolatokból ismerjük. Két ilyen forrásértékű grafika szerepel a tárlaton is Fotó: Kurucz Árpád

Daniel Blau lapunk kérésére végigkalauzolt a legritkább művek között, és szerencsésnek nevezett bennünket, magyarokat, mert a Szépművészeti gyűjteményéből szerepel a tárlaton egy olyan különösen értékes mű is Pollaiuolótól, amely nemrégiben több mint 600 ezer fontért kelt el aukción.

Nagyszerű fogás lett volna ez a 60-as években

– jegyezte meg.

Elárulta, hogy kedvenc grafikája, Pomedelli 1534-ből származó műve nemrég vándorolt hozzájuk. Ezen Déianeira és a kentaur Nessus látható egy bizarr nézetből. Blau kiemelte a közel 500 éves mű modern, már-már fotografikus ábrázolásmódját, hiszen Déianeira férje, Herkules alakja hiányzik a képről, ellenben a dühe nagyon is jelen van a metszeten, amelyből mindössze három példány ismert a világon.