A világ legjelentősebb grafikái költöztek a Szépművészetibe

A reneszánszt és a barokkot összekötő manierizmus grafikai kincseiből nyílt tárlat a Szépművészeti Múzeumban. A kiállítás különlegessége, hogy a páratlan felhozatal a világ egyik leghíresebb kortárs német képzőművésze, Georg Baselitz gyűjteményéből származik.

Balázs D. Attila
2025. 12. 11. 22:06
Fotó: Kurucz Árpád
A Szépművészeti Múzeum Manierista szemmel című tárlata rendkívüli bepillantást enged a világhírű Georg Baselitz grafikagyűjteményébe, amely a manierizmus kincseire fókuszál. A kiállított átfogó anyag tehát nem egy tipikus művészettörténeti szempontok szerint felépített közgyűjtemény, hanem egy magángyűjtemény fontos szelete, sajátos, egyedi szempontú válogatása, mely párbeszédbe lép a Szépművészeti grafikai gyűjteményének anyagával is.

kiállítás
Kincset érő manierista grafikák a kiállításon Fotó: Kurucz Árpád

A kollekciót eredetileg Georg Baselitz, majd – folytatva apja munkáját – fia, Daniel Blau állította össze. Ez a személyes nézőpont igen különlegessé teszi a felhozatalt, hiszen az apa nem kimondottan a neves, nagy alkotók vonzásában gyűjt, hanem a legkülönfélébb szempontok alapján. Ahogy Vigh Annamária főigazgató-helyettes kiemelte a megnyitón, a művészt az innovatív források, a formabontó és grafikai megoldások érdekelték leginkább.

A páratlan felhozatalban id. Pieter Bruegheltől, id. Lucas Cranaghtól, Parmigianinótól és Mantegna köreiből származó művekkel is találkozhatunk, de két Dürer-féle nyomat is helyet kapott a sorban. Ez utóbbiak ráadásul színesek, bár a világhírű, magyarországi származású grafikus és festő nem használt színezést. 

A kiállított darabok úgy születhettek meg, hogy egy amszterdami kiadó az 1600-as évek elején felvásárolta az eredeti Dürer-dúcokat, és ezekhez készítettek úgynevezett tónusdúcokat a színek kedvéért.

A kiállítás központi témái közé tartoznak az akkoriban újdonságként ható aktok és a chiarososcuro (világos-sötét) fametszetek, amelyek a színek, tónusok rétegezésével és a fény-árnyék kontrasztjával igyekeznek elérni a plasztikus, háromdimenziós hatást a sík felületen.

Manierista szemmel - Grafikák Georg BASELITZ gyűjteményéből c. kiállítás sajtóbejárása Szépművészeti Múzeum
A híres Arcimboldo földművelést ábrázoló festményeit csak írott forrásokból és metszetmásolatokból ismerjük. Két ilyen forrásértékű grafika szerepel a tárlaton is Fotó: Kurucz Árpád

Daniel Blau lapunk kérésére végigkalauzolt a legritkább művek között, és szerencsésnek nevezett bennünket, magyarokat, mert a Szépművészeti gyűjteményéből szerepel a tárlaton egy olyan különösen értékes mű is Pollaiuolótól, amely nemrégiben több mint 600 ezer fontért kelt el aukción. 

Nagyszerű fogás lett volna ez a 60-as években

 – jegyezte meg.

Elárulta, hogy kedvenc grafikája, Pomedelli 1534-ből származó műve nemrég vándorolt hozzájuk. Ezen Déianeira és a kentaur Nessus látható egy bizarr nézetből. Blau kiemelte a közel 500 éves mű modern, már-már fotografikus ábrázolásmódját, hiszen Déianeira férje, Herkules alakja hiányzik a képről, ellenben a dühe nagyon is jelen van a metszeten, amelyből mindössze három példány ismert a világon.

Daniel Blau lapunknak elmondta, hogy a kiállított grafikák nagy része egykor albumokba gyűjtve jelent meg, amelyeket királyi, hercegi és grófi családok birtokoltak. Így menekültek meg az évszázadok során az enyészettől.

Deianeira és a kentaúr Nessus (Pomedelli, 1534) Forrás: MN

De nem csak ezért a ritkaságért érdemes ellátogatni a Manierista szemmel című tárlatra. A mintegy 150 nagyszerű mű mellett egy fából készült, magas grafikai értékű 16. századi szobadísz is emeli a tárlat egyediségét. Kardos Eszter kurátor ugyanakkor jelezte, hogy Georg Baselitz egyik hatalmas méretű műve is „megbújik” a kiállítás végében, mintegy lezárva azt,  egyúttal megadva a lehetőséget, hogy megköszönjük a mesternek azt a több évtizedes gyűjtőmunkát, ami most a Szépművészeti tárlatán csúcsosodik ki.

 

