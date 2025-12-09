Ilyen drágán még soha nem kelt el antik térkép Magyarországon

Különleges aukciós rekord dőlt meg december 5-én Magyarországon.

Pénteki aukciónkon 31 000 000 forintig folyt a licitharc Antonio Floriano páratlanul ritka, reneszánsz világtérképére – amely poláris vetületeken, harminchat szegmensen ábrázolja a Földet –, így ez lett magyar árverésen a legmagasabb áron eladott térkép

– adta hírül a budapesti Hereditas Antikvárium.

Mint lapunk is megírta, a becses ritkaság kikiáltási ára húszmillió forint volt, és mellette Einstein- és Horthy-relikviák is kalapács alá kerültek az első magyar regény, vagyis Dugonics András Etelkájának első kiadása mellett.

A rekordáron elkelt Floriano világtérkép a reneszánsz kartográfia egyik legkülönlegesebb alkotása.

Tudományos igényessége és esztétikai megformálása a korszak legjobb velencei műhelyeinek színvonalát idézi, egyúttal a földgömb síkvetületben való ábrázolásának korai, zseniális kísérlete, valamint a reneszánsz tudomány és művészet egységének maradandó jelképe.

Ez az egyik legkorábbi nyomtatott mappa, amely Amerikát teljesen elkülöníti Ázsiától, az Északi- és a Déli-sarkon pedig – évszázadokkal az Antarktisz felfedezése előtt – egyaránt hatalmas szárazföldet vagy jégtakarót mutat. A térképen ugyanakkor kannibálok lakta vidékek is fel vannak tüntetve.

