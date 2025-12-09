aukcióFöldrelikviaHereditas AntikváriumAntonio Florianovilágtérképlicitharc

Ilyen drágán még soha nem kelt el antik térkép Magyarországon

Harmincegymillió forintért kelt el egy közel ötszáz éves antik térkép a Hereditas Antikvárium pénteki árverésén. A szokatlanul magas ár magyarországi rekordnak számít.

Munkatársunktól
2025. 12. 09. 8:48
Kincset érő világtérképek Forrás: Hereditas Antikvárium
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Különleges aukciós rekord dőlt meg december 5-én Magyarországon.

Pénteki aukciónkon 31 000 000 forintig folyt a licitharc Antonio Floriano páratlanul ritka, reneszánsz világtérképére – amely poláris vetületeken, harminchat szegmensen ábrázolja a Földet –, így ez lett magyar árverésen a legmagasabb áron eladott térkép

– adta hírül a budapesti Hereditas Antikvárium.

Mint lapunk is megírta, a becses ritkaság kikiáltási ára húszmillió forint volt, és mellette Einstein- és Horthy-relikviák is kalapács alá kerültek az első magyar regény, vagyis Dugonics András Etelkájának első kiadása mellett.

A rekordáron elkelt Floriano világtérkép a reneszánsz kartográfia egyik legkülönlegesebb alkotása.

rekord
Egy kisebb lakás árát adták ezért az ősrégi világtérképért Fotó: Hereditas

Tudományos igényessége és esztétikai megformálása a korszak legjobb velencei műhelyeinek színvonalát idézi, egyúttal a földgömb síkvetületben való ábrázolásának korai, zseniális kísérlete, valamint a reneszánsz tudomány és művészet egységének maradandó jelképe.

Ez az egyik legkorábbi nyomtatott mappa, amely Amerikát teljesen elkülöníti Ázsiától, az Északi- és a Déli-sarkon pedig – évszázadokkal az Antarktisz felfedezése előtt – egyaránt hatalmas szárazföldet vagy jégtakarót mutat. A térképen ugyanakkor kannibálok lakta vidékek is fel vannak tüntetve.

Borítókép: A Floriano térkép rekordot döntött (Forrás: Hereditas)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEgyesült Államok

Igenis vannak angyalok!

Bayer Zsolt avatarja

Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.