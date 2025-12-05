árverésEinsteinHorthy Miklós kormányzótérképantikvárium

Budapesten árverezik el a világ egyik legkülönlegesebb térképét

Húszmillió forint a kikiáltási ára annak a páratlanul ritka, rézmetszetű reneszánsz világtérképnek, amelyet ma árvereznek el a budapesti Hereditas Antikváriumnál. Einstein- és Horthy-relikviák is kalapács alá kerülnek az első magyar regény első kiadása mellett.

Balázs D. Attila
2025. 12. 05. 11:20
Forrás: Hereditas
Hiába kerül több irodalomtörténeti és történelmi relikvia kalapács alá, egy közel ötszáz éves földabrosz viszi a prímet a Hereditas Antikvárium idei utolsó árverésén. A szokatlan kivitelezésű, kétlapos, rézmetszetű reneszánsz világtérkép 1555 körül készült, és egy igazi ritkaság, amelyet Antonio Floriano udinei származású művész és térképész alkotott mercatori alapokon. 

Hereditas
Az ismeretlen Antarktisz is feltűnik a Floriano térképen. Forrás: Hereditas

Az antikvárium közlése alapján az elmúlt évtizedekben mindössze néhány bukkant fel belőle, azok is részben sérülten vagy restaurálva. Ez viszont egy hibátlan darab.

E világtérkép a reneszánsz kartográfia egyik legkülönlegesebb alkotása: tudományos igényessége és esztétikai megformálása a korszak legjobb velencei műhelyeinek színvonalát idézi, egyúttal a földgömb síkvetületben való ábrázolásának korai, zseniális kísérlete, valamint a reneszánsz tudomány és művészet egységének maradandó jelképe, amely méltán válhat bármely jelentős gyűjtemény kiemelkedő darabjává – írják a húszmillió forintos kikiáltási árról induló darabról.

 

A Floriano-térkép ugyanakkor az egyik legkorábbi nyomtatott mappa, amely Amerikát teljesen elkülöníti Ázsiától, az Északi- és a Déli-sarkon pedig – évszázadokkal az Antarktisz felfedezése előtt – egyaránt hatalmas szárazföldet vagy jégtakarót mutat. 

Dél-Amerika területén jelöli – szintén az elsők között – az Amazonas folyót is, valamint több, a bennszülött törzsekre vonatkozó megjegyzés is megjelenik rajta: a Magellán-szoros partvidékén a „Gigantum Regio” legendák óriásaira, az északnyugati részen az „Antropophagi” felirat pedig kannibálokról szóló beszámolókra utal.

Ötmillióért indul az Einstein-autográf a fényképpel. Forrás: Hereditas Antikvárium

 

A közel kétszáz ritka könyvet, kéziratot és még több térképet felvonultató aukciós katalógusban mindemellett feltűnik egy Einstein által kézzel írt egyenlet is, amelyet a Nobel-díjas tudós az Emergency Committee of Atomic Scientists fejléces levélpapírjára jegyezett fel. A bizottságot Einstein és Szilárd Leó alapította 1945-ben. Tagjai között volt a Manhattan-terv több tudósa.

Horthy-levél az emigrációból. Forrás: Hereditas Antikvárium

Egy Horthy Miklós kormányzó által írt levél is, ami már a kényszerű emigrációban született, ott sorakozik a kikiáltandó tételek között. Ehhez a kézzel címzett levélboríték is mellékelve van.

Irodalomtörténi szempontból most is, mint általában hatalmas a felhozatal, hiszen Dugonics András Etelkájától, vagyis az első eredeti magyar regényként emlegetett mű első kiadásától Fekete István dedikált könyveiig sok különlegesség sorjázik a tematikusan rendezett tételek között. 

Százötvenezerről indul az első magyar regény első kiadása. Forrás: Hereditas

És ha már az ifjúsági irodalomnál tartunk, egy Lewis Carroll által 1894-ben dedikált angol nyelvű Alice Tükörországban és egy első kiadású Micimackó is szerepel a sorban. Utóbbit a világirodalom egyik legnépszerűbb ifjúsági regényének írója, Milne és a könyv illusztrátora is aláírta, nem véletlenül indítják hárommillió forintról.

 

Borítókép: A húszmilliós kikiáltási árról induló Floriano-térkép (Forrás: Hereditas)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

