Budapesten árverezik el a világ egyik legkülönlegesebb térképét

Hiába kerül több irodalomtörténeti és történelmi relikvia kalapács alá, egy közel ötszáz éves földabrosz viszi a prímet a Hereditas Antikvárium idei utolsó árverésén. A szokatlan kivitelezésű, kétlapos, rézmetszetű reneszánsz világtérkép 1555 körül készült, és egy igazi ritkaság, amelyet Antonio Floriano udinei származású művész és térképész alkotott mercatori alapokon.
Az antikvárium közlése alapján az elmúlt évtizedekben mindössze néhány bukkant fel belőle, azok is részben sérülten vagy restaurálva. Ez viszont egy hibátlan darab.
E világtérkép a reneszánsz kartográfia egyik legkülönlegesebb alkotása: tudományos igényessége és esztétikai megformálása a korszak legjobb velencei műhelyeinek színvonalát idézi, egyúttal a földgömb síkvetületben való ábrázolásának korai, zseniális kísérlete, valamint a reneszánsz tudomány és művészet egységének maradandó jelképe, amely méltán válhat bármely jelentős gyűjtemény kiemelkedő darabjává – írják a húszmillió forintos kikiáltási árról induló darabról.
