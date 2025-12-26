Wittmann Géza nem tudta, hogy apaként veri a Real Madridot a kupadöntőben

A Népsport így írt a magyar futball egyik legjelentősebb momentumáról: „A 20. percben Palkovics ügyes kényszerítőzés után Szabótól kapott jó labdát középen, de Hogg 22 méterre a kaputól hátulról felvágta. A szabadrúgáshoz letett labdának Szabó futott neki, ám váratlanul átlépte azt, meghagyva a lövés lehetőségét a mögötte rajtoló Wittmann Krisztiánnak. A fiatal középpályás ballal nagy erővel, félmagasan bombázott kapura, labdája az öttagú sorfalon megpattant, megtévesztette a balra mozduló Bailey kapust, és végül a jobb alsó sarokba vágódott.”

Wittmann Géza a Manchester Unitednek lőtt gólja után kifutott volna a világból (Forrás: Fehérvár FC)

A Videoton ezzel a góllal 1985. március 20-án 1-0-ra legyőzte a Manchester Unitedet, és bejutott az UEFA-kupa negyeddöntőjébe, Wittmann Géza pedig élete gólját lőtte – élete legszebb időszakában. A csapata menetelt a nemzetközi porondon, eljutott egészen a döntőig, emellett pedig közeledett a trónörökös érkezésének az időpontja is. Felesége, Zabó Erika kosárlabdázott, már asszonynevén lett NB I-es játékos Veszprémben, majd később Zalaegerszegen vonult vissza, de ebben az évben gyermeket hordott a szíve alatt. A Vidi a döntő első meccsén hazai pályán 3-0-ra kikapott a Real Madridtól, majd május 22-én következett a madridi visszavágó, amelyet 1-0-ra megnyert a fehérvári csapat. Wittmann Gézának fogalma sem volt róla, hogy már apaként játszotta végig a meccset.

A mérkőzést követő vacsorán úgy éjfél körül állt fel az egyik vezető azzal, hogy szeretne felolvasni egy délelőtt érkezett táviratot – emlékszik vissza a nagy pillanatra. – Döbbenten hallottam, hogy arról szól, fiam született, de a meccs előtt nem akartak megzavarni a hírrel. A csapaton belül folyamatosan ment a zrika a lányos és a fiús apák között, a néhány órás Krisztiánt azonnal össze is boronálták valamelyik kislánnyal.

Wittmann Krisztián tehát jelentős napon látta meg a napvilágot. Édesapja sikereit és történelmi gólját természetesen csak hírből, illetve felvételről ismerte, de a dicsőségből később neki is jutott valamennyi. Évek múltán, ha idegenek meghallották a nevét, felcsillant a szemük, és gyakran mondták neki, ott voltak a stadionban a Manchester United elleni meccsen, sohasem felejtik el azt a gólt és azt a győzelmet. A sport érthető módon része volt a család mindennapi életének, így az természetes volt, hogy Krisztián is sportolni kezd. Kézenfekvő lett volna a futball, ám kosárlabda lett belőle.