A nyolc luxusingatlan a következő:
- Egy 137,4 négyzetméteres bérelt lakás Floridában. Rusztem Umerov a vagyonnyilatkozatában azt állítja, hogy felesége, Lejla Umerova 2019. október 1-jétől bérel egy 137,4 négyzetméteres lakást az Egyesült Államokban. A nyilatkozat szerint ezt az ingatlant a titkár maga és három gyermeke is használja.
- Egy 134,5 négyzetméteres lakás Floridában. A KPK forrásai szerint 2018. szeptember 8. és 2019. május 4. között az RNBO titkárának felesége, Lejla Umerova is be volt jelentve ebbe a lakásba. Ugyanezt a címet adta meg az amerikai jogosítványának 2019-es megújításakor is.
- Egy floridai lakás, ahová Umerov apja, Enver Umerov volt bejelentve. Az RNBO titkárának apja által használt lakás becsült értéke 1,2 millió dollár, a bérleti díj 7,2 ezer dollár. Ingatlanértékesítési oldalak azt mutatják, hogy a lakás 450 négyzetméteres, két hálószobával és két fürdőszobával rendelkezik.
- Egy manhattani lakás New Yorkban. A KPK forrásai szerint Rusztem Umerov 2015. november 6-tól 2025. júliusáig volt bejelentve egy kétszobás lakásba New Yorkban, Manhattanben. A lakás 90,2 négyzetméteres. Ugyanebben a lakásban volt bejelentve 2015 novemberétől 2025 augusztusáig Rusztem Umerov testvére, Aszlan Omer Kirimli is.
- Egy 257,1 négyzetméteres villa Floridában. A KPK forrásai szerint Rusztem Umerov felesége, Lejla 2017. október 10-től 2025. júliusáig volt bejelentve ebbe a villába. Ugyanehhez a címhez van rendelve Lejla Umerova amerikai telefonszáma is. Ez a cím szerepel Rusztem Umerov címeként is 2017-ben.
- Egy 167,2 négyzetméteres villa Floridában. Ebben van bejegyezve az a cég, amelyből Umerov felesége, Lejla évente több mint egymillió hrivnya jövedelemhez jut.
- Egy villa, amelynek címére Umerov testvére cégének DUNS-számát regisztrálták Floridában. Umerov testvére, Aszlan Omer Kirimli cége, az Astem Ventures Inc. ezt a címet adta meg, amikor az Egyesült Államokban DUNS-számot szerzett.
- Egy 212 négyzetméteres villa Floridában. Az adatbázisok szerint 2017 augusztusától 2025 januárjáig a volt védelmi miniszter testvére, Aszlan Omer Kirimli volt bejelentve.
A jelentésre Umerov hivatala, az RNBO is reagált, közleményükben elismerték, hogy Zelenszkij bizalmasának családtagjai a „megjelölt ingatlanok közül kettőben életvitelszerűen ott élnek”. Ugyanakkor azt is jelezték, a bérleti díjat nem Umerov fizeti.
Hangsúlyozzuk továbbá, hogy a fennmaradó öt cím, amelyet megjelöltek, nem volt és nem is aktuális, és a 2019 és 2025 közötti időszakban sem Umerov családja (feleség és gyermekek), sem más rokonok nem használják.
Hogy mennyire volt őszinte a hivatal közleménye, arra némi betekintést adott Artom Dmitruk volt ukrán kormánypárti honatya, aki korábban Zelenszkij frakciójában ült, de Nagy-Britanniába volt kényszerült elmenekülni a fenyegetések elől. A volt képviselő a következőképpen fogalmazott Umerovról és az ukrán elitről:
Kedves barátaim, mindez nem meglepő. Mindig is mondtam: az ukrán tisztviselők 99 százaléka külföldön éli a valós életét. Vannak »tartalék bázisaik« – lakások és villák az USA-ban, Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Olaszországban. Ma Nagy-Britanniában, ahol jelenleg ideiglenesen tartózkodom, probléma nélkül meg lehetne szervezni a »Zelenszkij-iroda« ülését, közvetlenül a Temze partján.
