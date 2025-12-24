UmerovZelenszkijorosz-ukrán háborúkorrupcióluxusvilla

Nyolc amerikai luxusvillát találtak Zelenszkij új háborús főtárgyalójánál

Az Ukrán Korrupcióellenes Központ kiszivárogtatta a Rusztem Umerovhoz, Ukrajna volt védelmi miniszteréhez köthető ingatlanok listáját. Umerov egy korrupciós botrány után távozott a minisztérium éléről, jelenleg azonban az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetőjeként Volodimir Zelenszkij elnök szűk bizalmi köréhez tartozik. Befolyását mutatja, hogy ő vezeti az ukrán tárgyalódelegációt az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetéseken, az „aranyvécés” botrányba belebukott Andrij Jermak helyett. Egy volt párttárs szerint az ukrán politikai elit túlnyomó része külföldre menekítette vagyonát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 9:31
Rusztem Umerov volt ukrán védelmi miniszter Fotó: FOTO OLIMPIK Forrás: NurPhoto
A folyamatos ukrajnai korrupciós botrányok állandó szereplője Rusztem Umerov volt védelmi miniszter, akinek gazdagodása már az ukrán sajtó ingerküszöbét is megütötte. Szeptember 18-án először a Vremja.ua nevű ukrán Telegram-csatorna hozta nyilvánosságra a Korrupcióellenes Központ privát nyomozásának eredményét. Eszerint Rusztem Umerov családjánál nyolc luxusingatlant fedeztek fel az Egyesült Államokban, köztük lakásokat és villákat – számolt be róla az Ellenpont.

Rusztem Umerovnak, Ukrajna volt védelmi miniszterének nyolc luxusingatlana van
Rusztem Umerovnak, Ukrajna volt védelmi miniszterének nyolc luxusingatlana van. Fotó: AFP

Mint írják, Umerov egy korrupciós botránynak köszönhette kinevezését, és bukását is.

Elődje, Olekszij Reznyikov 2021 novembere óta vezette a védelmi tárcát, és kulcsszerepe volt a nyugati katonai támogatások megszerzésében. 2023 februárjában azonban petíció indult menesztéséért, majd fél évvel később Volodimir Zelenszkij elnök leváltotta, miután kiderült: a minisztérium túlárazva szerzett be élelmiszereket a hadsereg számára. Ezt követően nevezték ki Rusztem Umerovot védelmi miniszternek.

2025 elején már vizsgálatot indított ellene az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal. A Korrupcióellenes Akcióközpont azzal vádolta meg Umerovot, hogy törvénytelenül járt el, amikor háttérbe szorította az általa sokat kritizált Védelmi Beszerzési Ügynökség (DPA) vezetőjét, akinek szerződését nem volt hajlandó megújítani. A DPA-t azzal bízta meg ugyanis az ukrán kormány, hogy vezessen be nagyobb elszámoltathatóságot a fegyvervásárlások terén. A szervezet vezetőjének, Marina Berzukovának megbízását a szervezet felügyelőbizottsága egyhangúlag meghosszabbította, azonban Umerov felülírta a döntésüket

 – magyarázzák.

Umerov miniszterként arra hivatkozott, hogy a közbeszerzések „túl átláthatók”, ezért Berzukova helyett Arszen Zsumadilovot, a Nemzeti Logisztikai Üzemeltető vezetőjét javasolta a beszerzések ellenőrzésére. Ez komoly aggályokat vetett fel, mivel a DOT maga is a hadsereg ellátásáért felel, vagyis Zsumadilov lényegében saját tevékenységét felügyelte volna. A helyzetet súlyosbította, hogy Umerov egyik főosztályvezetőjét korábban csaknem 1,5 milliárd hrivnya elsikkasztásának gyanújával hozták összefüggésbe egy lőszerbeszerzés kapcsán. Bár az érintettet leváltották, a visszaélések nem szűntek meg, és a beszámolók szerint végül ez vezetett Umerov távozásához a minisztérium éléről.

Umerov azonban nem került partvonalra: az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője lett, így Zelenszkij elnök közvetlen bizalmasaként továbbra is kulcsszerepet játszik. Jelenleg ő irányítja az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat is, és egy ilyen egyeztetés miatt volt távol akkor is, amikor kirobbant a Timur Mindics nevével és az „aranyvécés” Enerhoatom-botrányhoz köthető ügy.

A Timur Mindics körül kirobbant botrány kapcsán Umerovot is kihallgatták tanúként, miután kiderült, Mindics meggyőzhette arról, hogy silány minőségű golyóálló mellényeket szerezzen be tőle az ukrán hadsereg számára emelt áron. A pontos érintettségének meghatározása még nem történt meg, de Umerovot vád alá helyezték. A korrupciós botrányba belebukott exminiszter tehát újabb korrupciós vádakkal néz szembe. Súlyosbító körülményként pedig az is felmerült, hogy a korrupciós láncba bevont cégek orosz hátterűek – teszi hozzá a portál.

Az Ukrán Korrupcióellenes Központ nevű civil szervezet is elkezdte vizsgálni Umerov pénzügyeit, és a nyomozást követően megdöbbentő gazdagodást figyeltek meg.

A  jelentés szerint Umerov, egy 137,4 négyzetméteres bérelt lakásba volt bejelentve Floridában. A közzétett adatok alapján ott él Umerov felesége, Lejla, valamint három gyermekük. A bérleti díj havi 9–10 ezer dollár körül mozog, az ingatlan piaci értéke pedig mintegy egymillió dollár. Ez azonban nem az egyetlen luxusingatlan: a teljes vagyonvizsgálatból kiderült, Umerov és családja összesen nyolc villával és lakással rendelkezik az Egyesült Államokban: három floridai lakással, egy New York-ival és négy Miamiban található villával.

A nyolc luxusingatlan a következő:

  1. Egy 137,4 négyzetméteres bérelt lakás Floridában. Rusztem Umerov a vagyonnyilatkozatában azt állítja, hogy felesége, Lejla Umerova 2019. október 1-jétől bérel egy 137,4 négyzetméteres lakást az Egyesült Államokban. A nyilatkozat szerint ezt az ingatlant a titkár maga és három gyermeke is használja.
  2. Egy 134,5 négyzetméteres lakás Floridában. A KPK forrásai szerint 2018. szeptember 8. és 2019. május 4. között az RNBO titkárának felesége, Lejla Umerova is be volt jelentve ebbe a lakásba. Ugyanezt a címet adta meg az amerikai jogosítványának 2019-es megújításakor is.
  3. Egy floridai lakás, ahová Umerov apja, Enver Umerov volt bejelentve. Az RNBO titkárának apja által használt lakás becsült értéke 1,2 millió dollár, a bérleti díj 7,2 ezer dollár. Ingatlanértékesítési oldalak azt mutatják, hogy a lakás 450 négyzetméteres, két hálószobával és két fürdőszobával rendelkezik.
  4. Egy manhattani lakás New Yorkban. A KPK forrásai szerint Rusztem Umerov 2015. november 6-tól 2025. júliusáig volt bejelentve egy kétszobás lakásba New Yorkban, Manhattanben. A lakás 90,2 négyzetméteres. Ugyanebben a lakásban volt bejelentve 2015 novemberétől 2025 augusztusáig Rusztem Umerov testvére, Aszlan Omer Kirimli is.
  5. Egy 257,1 négyzetméteres villa Floridában. A KPK forrásai szerint Rusztem Umerov felesége, Lejla 2017. október 10-től 2025. júliusáig volt bejelentve ebbe a villába. Ugyanehhez a címhez van rendelve Lejla Umerova amerikai telefonszáma is. Ez a cím szerepel Rusztem Umerov címeként is 2017-ben.
  6. Egy 167,2 négyzetméteres villa Floridában. Ebben van bejegyezve az a cég, amelyből Umerov felesége, Lejla évente több mint egymillió hrivnya jövedelemhez jut.
  7. Egy villa, amelynek címére Umerov testvére cégének DUNS-számát regisztrálták Floridában. Umerov testvére, Aszlan Omer Kirimli cége, az Astem Ventures Inc. ezt a címet adta meg, amikor az Egyesült Államokban DUNS-számot szerzett.
  8. Egy 212 négyzetméteres villa Floridában. Az adatbázisok szerint 2017 augusztusától 2025 januárjáig a volt védelmi miniszter testvére, Aszlan Omer Kirimli volt bejelentve.

A jelentésre Umerov hivatala, az RNBO  is reagált, közleményükben elismerték, hogy Zelenszkij bizalmasának családtagjai a „megjelölt ingatlanok közül kettőben életvitelszerűen ott élnek”. Ugyanakkor azt is jelezték, a bérleti díjat nem Umerov fizeti.

Hangsúlyozzuk továbbá, hogy a fennmaradó öt cím, amelyet megjelöltek, nem volt és nem is aktuális, és a 2019 és 2025 közötti időszakban sem Umerov családja (feleség és gyermekek), sem más rokonok nem használják.

Hogy mennyire volt őszinte a hivatal közleménye, arra némi betekintést adott Artom Dmitruk volt ukrán kormánypárti honatya, aki korábban Zelenszkij frakciójában ült, de Nagy-Britanniába volt kényszerült elmenekülni a fenyegetések elől. A volt képviselő a következőképpen fogalmazott Umerovról és az ukrán elitről:

Kedves barátaim, mindez nem meglepő. Mindig is mondtam: az ukrán tisztviselők 99 százaléka külföldön éli a valós életét. Vannak »tartalék bázisaik« – lakások és villák az USA-ban, Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Olaszországban. Ma Nagy-Britanniában, ahol jelenleg ideiglenesen tartózkodom, probléma nélkül meg lehetne szervezni a »Zelenszkij-iroda« ülését, közvetlenül a Temze partján.

Az Ellenpont teljes cikkét itt olvashatja el.

Borítókép: Rusztem Umerov volt ukrán védelmi miniszter (Fotó: NurPhoto)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

