Nyolc amerikai luxusvillát találtak Zelenszkij új háborús főtárgyalójánál

A folyamatos ukrajnai korrupciós botrányok állandó szereplője Rusztem Umerov volt védelmi miniszter, akinek gazdagodása már az ukrán sajtó ingerküszöbét is megütötte. Szeptember 18-án először a Vremja.ua nevű ukrán Telegram-csatorna hozta nyilvánosságra a Korrupcióellenes Központ privát nyomozásának eredményét. Eszerint Rusztem Umerov családjánál nyolc luxusingatlant fedeztek fel az Egyesült Államokban, köztük lakásokat és villákat – számolt be róla az Ellenpont.

Rusztem Umerovnak, Ukrajna volt védelmi miniszterének nyolc luxusingatlana van. Fotó: AFP

Mint írják, Umerov egy korrupciós botránynak köszönhette kinevezését, és bukását is.

Elődje, Olekszij Reznyikov 2021 novembere óta vezette a védelmi tárcát, és kulcsszerepe volt a nyugati katonai támogatások megszerzésében. 2023 februárjában azonban petíció indult menesztéséért, majd fél évvel később Volodimir Zelenszkij elnök leváltotta, miután kiderült: a minisztérium túlárazva szerzett be élelmiszereket a hadsereg számára. Ezt követően nevezték ki Rusztem Umerovot védelmi miniszternek.

2025 elején már vizsgálatot indított ellene az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal. A Korrupcióellenes Akcióközpont azzal vádolta meg Umerovot, hogy törvénytelenül járt el, amikor háttérbe szorította az általa sokat kritizált Védelmi Beszerzési Ügynökség (DPA) vezetőjét, akinek szerződését nem volt hajlandó megújítani. A DPA-t azzal bízta meg ugyanis az ukrán kormány, hogy vezessen be nagyobb elszámoltathatóságot a fegyvervásárlások terén. A szervezet vezetőjének, Marina Berzukovának megbízását a szervezet felügyelőbizottsága egyhangúlag meghosszabbította, azonban Umerov felülírta a döntésüket

– magyarázzák.