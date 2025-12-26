Szörényi Levente: Én rock and rollt akarok énekelni, de azt mindig!

– Legutóbb egy könyvbemutatón láttam önt a színpadon, mivel meghívták beszélgetőpartnernek. Ezt azzal indokolták, hogy az Illés jelentette zeneileg az origót a kommunista időkben.

Szörényi Levente nyolcvanévesen is maga a nevetős élet és a tiszta magyar gondolat (Fotó: Polyák Attila)

– Nem csak zeneileg, szellemileg is.

– Tudták, érezték akkor, hogy éppen történelmet írnak?

– Nem, á, dehogyis. Nagy Feró azt mondta sok évvel ezelőtt, hogy az ember azért csinálta ezt, mert jól lehetett vele csajozni. Ez részben igaz is volt, mert én épp a Bercsényi kollégiumban ismertem meg az első szerelmemet, amikor Illés Lajos meghívott vendégjátékra. Igen ám, de én megtanultam hegedülni, gitározni. Sőt, ebből az egész műfajból én voltam az egyetlen annak idején, aki tanult még énekelni is. Mindenki ordított, ahogy tudott, de engem figyelmeztettek, hogy ha beindul az Illés szekere, a turnék, a napi szintű fellépések, azt nem megfelelően képzett hanggal nem lehet végigvinni. Itt a legjobb példa erre Vikidál Gyula. Nem szeretném bántani őt, mert Koppányt jól elénekelte, de az Atilla, Isten kardjában a szintén főszerep szólamot egy oktávval lejjebb kellett már megírnom neki.

– Ez nem azért történt, mert idővel a hang is megváltozik?

– Nem. Ennek megvan a szakmai oka. Őt megkínálták a Nyomorultak Jean Valjean szerepével, és akkor elment énekelni tanulni. De már késő volt. Nálam viszont bejött. Amikor az énektanárhoz jártam már néhány hónapja, egyszer csak azt mondta: figyelj, Levente, nem akarsz operaénekes lenni? Én, dehogy akarok operaénekes lenni! Isten ments! Én rock and rollt akarok énekelni, de azt mindig!

– A tehetsége is megvolt, hiszen 16 évesen már dalokat írt. Értette akkor, hogy éppen zenét szerez?

– Nem igazán. Az ember gitározott, pengetett és előjött. De azt azért ne hagyjuk ki, hogy esténként a rádiót hallgatva bemásztak a fülembe, lelkembe Neil Sedaka, Paul Anka és a többiek dallamai. Nekik még volt stílusuk. Ezt sajnos manapság már nem lehet számonkérni az újabb és újabb zenéktől… Mi ráadásul olaszosak voltunk Szabolccsal (Szörényi Szabolcs – a szerk.) a gimnáziumban, azzal meg együtt jártak az olasz slágerek. Ezeket mind el is énekeltem a gimnáziumban. Na, hát így kezdődött. És persze elég korán eljutott az ember odáig, hogy megpróbált saját dallamot is kitalálni. Ilyen volt az Itt állok egymagamban, akkor még más szöveggel, és a Rohan az idő.