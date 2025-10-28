koncertDeák Bill GyulaPapp László Budapest Sportaréna

Deák Bill Gyula: Aki nem kapott eleget a sorstól, az nem is tudhatja, mi a blues-zene

A magyar blues és rockzene egyik legmeghatározóbb hangja, Deák Bill Gyula, idén tölti be 77. életévét. E jeles alkalomból november 15-én, a Papp László Budapest Sportaréna színpadán adja nagyszabású Bill 77 című koncertjét, amely nem csupán születésnapi bulinak ígérkezik, hanem az évtizedek alatt felépített pályáját is ünnepli. A magyar blues királya pályafutásának minden fontos állomását érinti a koncert a Hobo Blues Band-es korszaktól a szólóéveken át a rockoperás szerepekig és a Deák Bill Blues Bandig. Vendégei között ott lesz Tátrai Tibor, Ferenczi György és Takács Tamás. Életéről, karrierjéről és kőbányai gyökereiről is beszélgettünk az énekessel.

Bényei Adrienn
2025. 10. 28. 5:35
A BILL 77 című koncert az évtizedek alatt felépített pályáját is ünnepli Fotó: Jóvér Szabolcs
– November 15-én a Papp László Sportarénában ünnepli a 77. születésnapját. Mit jelent ez a koncert önnek?

Deák Bill
Deák Bill Gyula születésnapi koncertjén a számok átölelik a művészetét (Fotó: Jóvér Szabolcs)

Deák Bill Gyula a magyar blues királya


– Nagy izgalommal várom, és hatalmas hálát érzek a közönség iránt, amiért évtizedeken keresztül mellettem állt. Igyekszem viszonozni ezt a szeretetet. 

Lesznek vendégek is: Tátrai Tibor, Ferenczi György, Takács Tamás és természetesen a Deák Bill Blues Band.

 A számok átölelik a művészetemet, a Hobo Blues Bandtől mostanáig játszunk mindenfélét, ami fontos volt, de az egésznek a gerince adott: a régi számokat kell játszani, mert várják az emberek, köztük a Rossz vért, a Kőbánya bluest, a Felszarvazottak balladáját meg az István, a királyból is két számot.
– Ha visszatekint, mi az első kép, ami bevillan a pályája elejéről?
– Az, ahogyan játszani kezdtünk a hatvanas években. Akkor jött be Magyarországra a Beatles, a Rolling Stones és az Animals. Az első zenekarom a Sztár volt, velük minden tehetségkutatót megnyertünk. Aztán jött a Loyd, a Napsugár, a Wanderers, meg vendégként a Syrius és a P. Mobil.
Tizenegy éves voltam, amikor orvosi műhiba következtében elvesztettem a fél lábamat. Nagyon jól futballoztam, a mai napig szeretem a sportokat. Akkor nem volt más kiugrási lehetőség, mint elkezdtem zenélni, énekelni, és azt mondták, hogy jó hangom van. Így indult.
Chuck Berry az 1970-es évek végén azt mondta önről, hogy a „legfeketébb hangú fehér énekes”. 
– Amikor itt játszott Magyarországon, az Old Boys volt az előzenekar, amiben vendégként felléptünk Tátraival és Pókával. Hallotta a hangom és megkérdezte, ki ez a fekete ember, aki énekel. Mondták neki, hogy fehér. Erre azt felelte: „Ez lehetetlen, ilyen fekete hangú fehér ember nincs.” Azóta hívnak így.
– A szólókarrierje a Rossz vér című albummal kezdődött, és nagy siker lett. Milyen zenekari próbálkozásai voltak utána?
– A Rossz vér nemcsak hogy a mai napig sláger, de mondhatom, hogy az ország egyik legjobb lemeze. 1987 óta – amióta létrehoztam a Deák Bill Blues Bandet – abban énekelek. Viszont volt néhány kalandozás: vendégeskedtem a Jam együttesben és még egy-két helyen.
– Az 1983-as István, a király rockopera nagy élmény lehetett minden szereplőnek. Az ön életébe mit hozott?
– Az egyik legkedvesebb korszakom volt a Hobo Blues Band mellett. 1990-ben a Népstadionban kilencvenezer ember előtt adtuk elő a rockoperát, óriási hangulat közepette. Olyan emberek is megismertek ekkor, akik addig nem tudták, hogy ki vagyok.
– Sokszor mondta, hogy a blues egy életforma. Mit jelent ez most ennyi év után önnek?
– Mindig ugyanazt jelenti. Kőbányán születtem, gyerekkoromban a szüleimmel egy szobában laktunk hatan, ott is mosakodtunk egy lavórban. Nem volt könnyű, főleg így fél lábbal, de mindig megvoltunk. A nehézségek ellenére szép kamaszkorom volt. Fél lábbal ugyanúgy futballoztam, lábteniszeztem és mindent csináltam, mint a többiek. 

Aki nem kapott eleget a sorstól és az élettől, az igazából nem is tudhatja, hogy mi a blueszene. Azt mondták a feketék is, de hát az tényleg így van: aki nem tudott örülni egy cukros zsíros kenyérnek vagy egy almának, az nem is tudhatja, hogy miről szól ez a zene. A bluesban benne van minden: a fájdalom, a derű, a fricska és a remény. Tele van érzelemmel.

– Volt olyan időszak, amikor a blues segített átvészelni a nehézségeket?
– Az egész életemet a bluesnak és a közönség szeretetének köszönhetem. Ők nem hagytak el és szeretnek a mai napig, amire nagyon büszke vagyok. Nagyon tisztelem a közönséget. Azt csinálhatom, amit a legjobban szeretek, és ebből élek. Ez óriási ajándék. 

A blues mindig kisebbségi zene volt. Soha nem volt tömegzene, Amerikában sem. De aki érti, az érzi is. Mi behoztuk ide Magyarországra, megszerették, és volt, amikor nagyon ment.

–  Kőbánya ma is fontos az életében.
–   Itt nőttem fel, ide kötnek az emlékek. Kőbánya díszpolgára vagyok, és büszke vagyok erre. Sok nagyszerű ember jött innen: sportolók, művészek, színészek. Amikor pár évig Újpalotán éltem, mindig visszahúzott ide a szívem. Visszajöttem, hogy közel legyek anyámhoz. Ő már nincs, és fél éve a feleségem is elment. De itt vannak a gyerekeim, most együtt lakunk, és ez nagyon jó így.

– Milyen tervei vannak mostanában?
– Már készül az új lemezem. Horváth Attila írta a szövegeket, a dalok is megvannak, csak fel kell énekelni. Remélem, jövőre bemutathatjuk.

– Mit kíván magának a 77. születésnapjára?
– Hogy jöjjenek el az emberek a koncertre, érezzék jól magukat. Legyen szeretet, ne széthúzás. Ne legyen háború, hanem béke. Mert a blues is arról szól, hogy az ember a fájdalomból is képes dalolni, és közben élni.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

