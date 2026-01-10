Több mint száz éve nem láthatták a magyarok azt a monumentális festményt, ami most az Attila-kiállításon bukkan fel

A jelenet azt a történelmi pillanatot örökíti meg, amikor a hagyomány szerint a pápa szavára Attila visszafordult, és nem pusztította el Rómát. Az eredeti jelenetet Raffaello festette meg a Vatikánban X. Leó pápa megrendelésére, a magyar vonatkozású másolatot pedig a XIX. századi festő, Haan Antal készítette el csaknem eredeti méretben a Magyar Nemzeti Múzeum számára.

Épül az Attila-kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum Facebook-oldala/Schumy Csaba

Monumentális festmény az Attila-kiállítás szenzációja

Haan Antal 1874 és 1881 között dolgozott a vatikáni Raffaello-freskók monumentális másolatain, köztük ezen a jeleneten is, amely különleges jelentőséget kapott Attila alakja miatt.

A festmény ma a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében található, de több mint egy évszázada nem volt nyilvánosan kiállítva.

Az elmúlt hónapokban az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban újították fel, hogy méltó állapotban kerülhessen a nagyközönség elé.

A szakemberek szerint nemcsak mérete, hanem történeti és művészeti jelentősége miatt is a készülő kiállítás egyik igazi szenzációja lesz.

Két Attila egy kiállításban

Az Attila-tárlat nemcsak a hun uralkodó valódi történelmi alakját mutatja be, hanem azt a legendákból, krónikákból és mítoszokból felépült Attilát is, aki az elmúlt 1600 év európai kultúrájának egyik legizgalmasabb figurája lett.

A kurátorok célja, hogy a látogatók egyszerre lássák

a hun birodalom régészeti és történeti valóságát és azt a képzeletbeli Attilát, akit a művészet, az irodalom és a kollektív emlékezet megőrzött.

Ez a kettősség teszi a kiállítást igazán különlegessé: tudomány és mítosz egymás mellett jelenik meg.

Európa legnagyobb hun tárlata készül

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke és Varga Benedek főkurátor beszélt a különleges művészeti alkotás történetéről és jelentőségéről. Mint mondták, a január 23-án nyíló kiállítás az elmúlt évtizedek legnagyobb hun tematikájú bemutatója lesz egész Európában. Keleti és nyugati gyűjteményekből érkeznek majd ritka régészeti leletek, műkincsek, képzőművészeti alkotások és olyan tárgyak, amelyek Attila emlékezetéhez kapcsolódnak.

Egy olyan kiállítást fogunk létrehozni, amely a Magyar Nemzeti Múzeumhoz méltó és a magyar nemzet identitása szempontjából meghatározó jelentőségű

– tette hozzá Zsigmond Gábor.