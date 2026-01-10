Rendkívüli

Orbán Viktor: Készen állok a feladatra! + videó

magyar nemzeti múzeumAttilamonumentálisfestménykiállítás

Több mint száz éve nem láthatták a magyarok azt a monumentális festményt, ami most az Attila-kiállításon bukkan fel

Már javában épül a Magyar Nemzeti Múzeum nagyszabású Attila-kiállítása, és megérkezett az egyik legnagyobb látványosság is: Haan Antal monumentális festménye, amely Attila hun király és I. Nagy Szent Leó pápa legendás találkozását ábrázolja Róma falai alatt. A több mint öt méter magas és hét és fél méter széles óriáskép évtizedekig rejtve volt a nyilvánosság elől, most végre újra látható lesz.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 14:33
Hankó Balázs kulturális miniszter és Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke az épülő Attila-kiállításon Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Facebook-oldala/Schumy Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jelenet azt a történelmi pillanatot örökíti meg, amikor a hagyomány szerint a pápa szavára Attila visszafordult, és nem pusztította el Rómát. Az eredeti jelenetet Raffaello festette meg a Vatikánban X. Leó pápa megrendelésére, a magyar vonatkozású másolatot pedig a XIX. századi festő, Haan Antal készítette el csaknem eredeti méretben a Magyar Nemzeti Múzeum számára.

Attila
Épül az Attila-kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum Facebook-oldala/Schumy Csaba

Monumentális festmény az Attila-kiállítás szenzációja

Haan Antal 1874 és 1881 között dolgozott a vatikáni Raffaello-freskók monumentális másolatain, köztük ezen a jeleneten is, amely különleges jelentőséget kapott Attila alakja miatt.

A festmény ma a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében található, de több mint egy évszázada nem volt nyilvánosan kiállítva.

Az elmúlt hónapokban az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban újították fel, hogy méltó állapotban kerülhessen a nagyközönség elé.

A szakemberek szerint nemcsak mérete, hanem történeti és művészeti jelentősége miatt is a készülő kiállítás egyik igazi szenzációja lesz.

Két Attila egy kiállításban

Az Attila-tárlat nemcsak a hun uralkodó valódi történelmi alakját mutatja be, hanem azt a legendákból, krónikákból és mítoszokból felépült Attilát is, aki az elmúlt 1600 év európai kultúrájának egyik legizgalmasabb figurája lett.

A kurátorok célja, hogy a látogatók egyszerre lássák

a hun birodalom régészeti és történeti valóságát és azt a képzeletbeli Attilát, akit a művészet, az irodalom és a kollektív emlékezet megőrzött.

Ez a kettősség teszi a kiállítást igazán különlegessé: tudomány és mítosz egymás mellett jelenik meg.

Európa legnagyobb hun tárlata készül

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke és Varga Benedek főkurátor beszélt a különleges művészeti alkotás történetéről és jelentőségéről. Mint mondták, a január 23-án nyíló kiállítás az elmúlt évtizedek legnagyobb hun tematikájú bemutatója lesz egész Európában. Keleti és nyugati gyűjteményekből érkeznek majd ritka régészeti leletek, műkincsek, képzőművészeti alkotások és olyan tárgyak, amelyek Attila emlékezetéhez kapcsolódnak.

Egy olyan kiállítást fogunk létrehozni, amely a Magyar Nemzeti Múzeumhoz méltó és a magyar nemzet identitása szempontjából meghatározó jelentőségű

– tette hozzá Zsigmond Gábor.

A most érkezett óriásfestmény ennek a nagyszabású vállalkozásnak az egyik szimbolikus darabja: egyszerre idézi meg a történelmi Attilát és azt a legendás alakot, akinek árnyéka ma is ott lebeg Európa múltja fölött.

A Haan Antal-festmény január 23. és július 12. között lesz látható a Magyar Nemzeti Múzeum József nádor-termeiben egy olyan kiállítás részeként, amely minden eddiginél látványosabban mutatja meg, ki is volt valójában a hunok királya.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu