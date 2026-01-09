magyar nemzeti múzeumkoronázási palástereklye

Megmozdult a nemzeti ereklye

Különleges biztonsági intézkedések mellett kedden kiemelték a magyar koronázási palástot vitrinjéből, és ezzel a Magyar Nemzeti Múzeumon belül ideiglenesen egy másik védett helyet kapott. Ezzel megkezdődött az intézmény egyik legfontosabb ereklyéjének otthont adó terem felújítása.

Balázs D. Attila
2026. 01. 09. 5:52
Megkezdődött a Magyar Nemzeti Múzeum egyik legfontosabb ereklyéjének, a koronázási palástnak otthont adó terem felújítása, így néhány hónapra eltűnik a csaknem ezeréves miseruha a látogatók kíváncsi tekintete elől. Júniustól egy sokkal modernebb, korszerűbb helyiségben várja az érdeklődőket – közölte az intézmény.

A Magyar Nemzeti Múzeum szakemberei hosszas előkészületek után, a legnagyobb elővigyázatossággal emelték ki vitrinjéből és helyezték egy biztonságos tárolóba a koronázási palástot. Mivel az ereklye – amelyet minden megválasztott magyar király viselt – a magyar történelem egyik legfontosabb darabja, a restaurátorok védőruhában, kesztyűben és maszkban végzeték a műveletet, úgy, hogy ne érjenek közvetlenül a palásthoz, amelynek anyaga rendkívül sérülékeny, a fénytől és a páratatalom változásaitól is védeni kell. Erről egy megkapó videófevételt is közzétett Facebook-oldalán az ország első számú múzeuma.

Az intézmény jelezte, hogy a terem teljes egészében megújul, a munkában pedig egy komplett stáb vesz részt restaurátorokkal, muzeológusokkal, múzeumpedagógusokkal, biztonsági szakemberekkel, műtárgyszállítókkal, építészekkel, projektmenedzserekkel és kommunikációs szakemberekkel. Az átalakítás ideje alatt a múzeum féltve őrzött kincsét biztonságba helyezik, a munkák befejeztével pedig egy teljesen új, modern, minden állományvédelmi és biztonsági feltételnek megfelelő vitrinbe teszik vissza, amely a terem közepére kerül.

A palást terme teljesen megváltozik, különleges LED-falak fogják biztosítani a modern látványvilágot, a terem régi bejáratának újranyitásával pedig biztosítják, hogy a lehető legtöbb látogató gyönyörködhessen a különleges műtárgyban. Az új vitrint Olaszországban gyártják, vandálbiztos és golyóálló lesz. A projekt keretei között készül a palást számára egy menekítőláda is, amely minden körülmények között megóvja az ereklyét.

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnök-főigazgatója még decemberben jelezte, hogy a munkálatok a koronázási palást terme mellett a Seuso-kincs, a Széchényi-terem és a Látványraktár kiállítási tereit is érintik.

„Több mint négy évtizede tároljuk ugyanazon a helyen és formában a koronázási palástot, a magyar kultúrtörténet legfontosabb ereklyéjét. A terem, ahol található, nagyon régóta megérett az átfogó felújításra. Érdekes, hogy a palást a teremben nem centrális helyen szerepel, ez is változni fog, valamennyi más műtárgy kikerül a térből” – mondta korábban L. Simon László, a projekt vezetője, akit Zsigmond Gábor kért fel a munka irányítására.

A magyar koronázási palást a magyar államiság egyik legkiemelkedőbb jelképe. Szent István és Gizella a rendkívül díszes hímzett textíliát miseruhaként adományozta a székesfehérvári Nagyboldogasszony-bazilikának 1031-ben. A XII. században a miseruhát, mint az államalapító ereklyéjét, átalakították palásttá, hogy a magyar királyok koronázási öltözetének része lehessen. Ettől kezdve egészen 1916-ig, vagyis IV. Károly koronázásáig minden magyar uralkodó ezt a palástot öltötte magára a koronázási szertartáson. A ruha különlegessége, hogy Szent Istvánról, feleségéről, Gizelláról és fiukról, Imre hercegről is látható rajta korabeli ábrázolás. 

A koronázási jelvényeket, köztük a palástot az USA 1978. január 6-án szolgáltatta vissza Magyarországnak ünnepélyes keretek között. Az eseménytől Kádár János távol maradt, ellenben jelen volt Lázár György miniszterelnök és helyettese, Aczél György, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, valamint Apró Antal, az Országgyűlés elnöke, aki a korona átvételéről szóló hivatalos elismervényt aláírta. A kulturális és tudományos élet részéről Illyés Gyula, Varga Imre szobrász, Kocsis Zoltán zongoraművész, valamint Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós fogadta a visszatért ereklyéket.

(Borítókép: A koronázási palást másolata)

