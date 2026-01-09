Megmozdult a nemzeti ereklye

Megkezdődött a Magyar Nemzeti Múzeum egyik legfontosabb ereklyéjének, a koronázási palástnak otthont adó terem felújítása, így néhány hónapra eltűnik a csaknem ezeréves miseruha a látogatók kíváncsi tekintete elől. Júniustól egy sokkal modernebb, korszerűbb helyiségben várja az érdeklődőket – közölte az intézmény.

A Magyar Nemzeti Múzeum szakemberei hosszas előkészületek után, a legnagyobb elővigyázatossággal emelték ki vitrinjéből és helyezték egy biztonságos tárolóba a koronázási palástot. Mivel az ereklye – amelyet minden megválasztott magyar király viselt – a magyar történelem egyik legfontosabb darabja, a restaurátorok védőruhában, kesztyűben és maszkban végzeték a műveletet, úgy, hogy ne érjenek közvetlenül a palásthoz, amelynek anyaga rendkívül sérülékeny, a fénytől és a páratatalom változásaitól is védeni kell. Erről egy megkapó videófevételt is közzétett Facebook-oldalán az ország első számú múzeuma.

Az intézmény jelezte, hogy a terem teljes egészében megújul, a munkában pedig egy komplett stáb vesz részt restaurátorokkal, muzeológusokkal, múzeumpedagógusokkal, biztonsági szakemberekkel, műtárgyszállítókkal, építészekkel, projektmenedzserekkel és kommunikációs szakemberekkel. Az átalakítás ideje alatt a múzeum féltve őrzött kincsét biztonságba helyezik, a munkák befejeztével pedig egy teljesen új, modern, minden állományvédelmi és biztonsági feltételnek megfelelő vitrinbe teszik vissza, amely a terem közepére kerül.

A palást terme teljesen megváltozik, különleges LED-falak fogják biztosítani a modern látványvilágot, a terem régi bejáratának újranyitásával pedig biztosítják, hogy a lehető legtöbb látogató gyönyörködhessen a különleges műtárgyban. Az új vitrint Olaszországban gyártják, vandálbiztos és golyóálló lesz. A projekt keretei között készül a palást számára egy menekítőláda is, amely minden körülmények között megóvja az ereklyét.

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnök-főigazgatója még decemberben jelezte, hogy a munkálatok a koronázási palást terme mellett a Seuso-kincs, a Széchényi-terem és a Látványraktár kiállítási tereit is érintik.