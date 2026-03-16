Orbán Viktor: Aki a magyarokat meg akarja törni, annak korábban kell felkelnie

„Aki a magyarokat meg akarja törni, annak korábban kell felkelnie. Köszönöm, hogy ennyien eljöttek a valaha volt legnagyobb Békemenetre!” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a Kossuth téren és környékén tartott állami ünnepség vonzotta a nagyobb tömeget, míg a Tisza Párt rendezvényén a Hősök terén és az Andrássy úton kevesebben gyűltek össze. Ez derült ki a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) közleményéből.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából tartott két nagy fővárosi rendezvény mobilcellaadatokon alapuló előzetes elemzése alapján megállapítható, hogy

a Kossuth téren, az Alkotmány utcában és a környező utcák területén mintegy 180 ezer mobiltelefon jelenléte volt azonosítható. A Hősök terén és az Andrássy úton hozzávetőlegesen 150 ezer készüléket számolt a Magyar Turisztikai Ügynökség

– közölte az MTÜ vasárnap. Az előzetes adatok alapján továbbá az is megállapítható, hogy a főváros állami és önkormányzati, valamint egyéb ünnepi rendezvényein is több tízezer ember vett részt – ismertették.

„Az adatok a mobilcella-információk anonim, feldolgozott és aggregált elemzésén alapulnak, amelyek teljes mértékben megfelelnek a General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak, valamint a hatályos magyar jogszabályoknak” – írták.