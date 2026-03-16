Menczer Tamás: Az ukránbarát bábfigurák ideje lejárt

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Kossuth téren váltott néhány szót Czepek Gáborral. Menczer Tamás bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij nem engedte a vezetékhez a magyar szakembereket, ez pedig lényegében egy nyílt beismerés.

2026. 03. 16. 9:54
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a lakossági fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtárban Fehérgyarmaton 2026. március 11-én. MTI/Balázs Attila Fotó: Balázs Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„A Kijevből hazatérő Czepek Gáborral már a Kossuth téren beszélgettünk. Zelenszkij nem engedte a Barátság vezetékhez a magyar szakembereket” – írta közösségi oldalán a Fidesz-–KDNP kommunikációs igazgatója . Menczer Tamás szerint az ukránok terve nem fog sikerülni, a bábfigurák ideje pedig lejárt. 

Menczer Tamás szerint a magyar kormány le fogja törni az ukrán-Tisza olajblokádot
Menczer Tamás szerint a magyar kormány le fogja törni az ukrán–Tisza-olajblokádot. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Balázs Attila 

„Ez nyílt beismerés. A vezetéknek semmi baja sincs” – írta bejegyzésében a politikus, aki egyúttal azt is leszögezte, hogy az ukrán olajblokádnak természetesen politikai céljai vannak. 

„Az ukrán olajblokád célja az 1000 forintos benzin és a háromszoros rezsi, így akarják kormányra segíteni a tiszás bábfigurákat. Nem fog sikerülni” – nyomatékosította Menczer Tamás. 

A politikus egyúttal emlékeztetett, hogy a kormány védett árat biztosít a magyar családoknak és vállalkozóknak. „Az ellenlépéseket is megtettük” – hangsúlyozta. 

Az ukrán–Tisza-olajblokádot letörjük, Magyarországot megvédjük. Itt Zelenszkij nem parancsol, az ukránbarát bábfigurák ideje lejárt

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató. 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Az iskolabezárások ára

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu