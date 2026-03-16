Menczer Tamás: Az ukránbarát bábfigurák ideje lejárt

„A Kijevből hazatérő Czepek Gáborral már a Kossuth téren beszélgettünk. Zelenszkij nem engedte a Barátság vezetékhez a magyar szakembereket” – írta közösségi oldalán a Fidesz-–KDNP kommunikációs igazgatója . Menczer Tamás szerint az ukránok terve nem fog sikerülni, a bábfigurák ideje pedig lejárt.

Menczer Tamás szerint a magyar kormány le fogja törni az ukrán–Tisza-olajblokádot.

„Ez nyílt beismerés. A vezetéknek semmi baja sincs” – írta bejegyzésében a politikus, aki egyúttal azt is leszögezte, hogy az ukrán olajblokádnak természetesen politikai céljai vannak.