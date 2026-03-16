Kocsis Máté: Vidéken is telt házak fogadják a jobboldali fórumokat, a csendes többség velünk van + videó

Kisebb településeken is több száz, sokszor közel ezer ember vesz részt a jobboldali fórumokon – erről beszélt Kocsis Máté. A frakcióvezető szerint a Fidesz–KDNP mögött komoly tartalék áll, és a választások kimenetele jóval többről szól, mint a közösségi médiában zajló vitákról.

A politikus a közösségi oldalán megosztott videóban kiemelte, hogy a Zebra Digitális Polgári Kör rendezvényein rendre több száz ember jelenik meg, gyakran még a kisebb településeken is. Elmondása szerint ritka volt a 600–700 fő alatti részvétel, sok helyen ennél is többen voltak kíváncsiak a fórumokra.

Soha ennyi embert én nem láttam fórumokon, ráadásul úgy, hogy nem nagyvárosokban

– fogalmazott Kocsis Máté. Hozzátette: nem Budapest- vagy Debrecen-méretű városokról van szó, hanem kisebb településekről is. Példaként Kazincbarcikát említette, ahol szavai szerint teljes telt ház volt, és közel ezer ember vett részt az eseményen.

A frakcióvezető úgy látja, a rendezvényeken tapasztalt hangulat egyértelműen azt mutatja, hogy létezik egy jelentős „csendes többség” Magyarországon.

Kocsis Máté szerint a jobboldalnak komoly tartalékai vannak: sok olyan szavazó van, aki nem vesz részt a közösségi médiában zajló politikai vitákban, és nem reagál az online térben megjelenő provokációkra.

A jobboldalnak, a Fidesz–KDNP-nek ott van tartaléka, akik nem harsánykodnak, nincs kedvük belemenni ezekbe az ostoba, bugyuta vitákba a tiszás álprofilokkal. Inkább szép csöndben elmennek szavazni

– fogalmazott.

A frakcióvezető úgy véli, ezért nem szabad kizárólag a közösségi médiából kiindulva következtetéseket levonni a politikai erőviszonyokra. Szerinte a választások sokkal szélesebb képet mutatnak annál, mint amit a Facebookon zajló viták alapján látni lehet.

Óriási tartalékunk van. Ezért mondom mindig, hogy én a magabiztos győzelemre készülök, mert a választás szélesebb és több annál, mintsem a Facebookon harsánykodás

– mondta Kocsis Máté.