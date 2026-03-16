Szoboszlai tényleg Gerrard nyomában, elképesztő rekord kapujában van + videó

Szoboszlai Dominik vasárnap már a 11. gólját szerezte a mostani idényben, és ebből ötöt szabadrúgásból, elképesztő statisztika. Szoboszlai a Premier League-rekord közelében, közben Angliában azon megy már a vita, hogy van-e jelenleg olyan játékos, aki nála jobban rúgja a szabadrúgásokat. S ha ez nem lenne elég, a magyar középpályás Steven Gerrard rekordját is átadhatja még a múltnak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 10:25
Szoboszlai Dominik gólöröme a Liverpool–Tottenham PL-mérkőzésen
Szoboszlai Dominik gólöröme a Liverpool–Tottenham PL-mérkőzésen Fotó: Adam Vaughan Forrás: MTI/EPA
Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja a téma továbbra is, de ahogy azt már megszokhattuk, nemcsak Magyarországon, hanem Angliában a magyar játékos elképesztő rúgótechnikáját firtatják. A Liverpool játékosa vasárnap a Tottenham ellen csapott le, a gólja azonban ezúttal sem ért győzelmet – ahogy 2026-ban a Bournemouth és a Manchester City ellen sem –, igaz, most legalább nem lett vereség a vége, a meccs 1-1-gyel zárul. Mindez azonban hatalmas csalódás a Liverpoolnak, a szurkolók kötelező győzelemre készültek a londoniak ellen, akik idén továbbra sem nyertek bajnokit, és a kiesés ellen küzdenek. Nem is meglepő, hogy Arne Slot vezetőedző talán minden eddiginél keményebb kritikákat kapott, és Szoboszlai a lefújás után is arról beszélt, össze kell magukat kapni

Szoboszlai Dominik a magasban, a Liverpool meccsén újra hatalmas gólt lőtt
Szoboszlai Dominik a magasban, a Liverpool meccsén újra hatalmas gólt lőtt.  Fotó: Getty Images/Liverpool FC

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljai a mostani idényben

A 25 éves magyar ötödik gólját szerezte szabadrúgásból:

  1. Liverpool–Arsenal 1-0, Premier League, 2025 augusztusa
  2. Olympique Marseille–Liverpool 0-3, Bajnokok Ligája, 2026 januárja
  3. Bournemouth–Liverpool 3-2, Premier League, 2026 januárja
  4. Liverpool–Manchester City 1-2, Premier League, 2026 februárja
  5. Liverpool–Tottenham 1-1, Premier League, 2026 márciusa

Szoboszlai a vasárnapi góljával már mérföldkőhöz érkezett, erről írt az adatokkal foglalkozó Opta. Korábban egyetlen Liverpool-játékos sem szerzett négy gólt egy bajnoki szezonban szabadrúgásból. A Premier League történetében is csupán David Beckham (2000–2001, Manchester United) és Laurent Robert (2001–2002, Newcastle United) ért el ötöt-ötöt. 

Nem is meglepő, hogy a The Athletic szakírói azt a kérdést tették fel: van-e jelenleg olyan játékos, aki Szoboszlainál jobban rúgja a szabadrúgásokat?

 A Liverpool játékosa egyébként az újabb szabadrúgásgóljával a volt újpesti Enisz Bardit is beérte a történelmi távlatú listán.

Szoboszlai Steven Gerrard nyomában

S van még egy statisztika a magyar játékos tegnapi gólja kapcsán. 

Szoboszlai a mostani idényben minden sorozatot figyelembe véve már hét tizenhatoson kívülről lőtt gólnál tart. A klub történetében csak Steven Gerrard jegyzett ennél többet (9) a 2005/06-os évadban

– hívta fel erre a figyelmet a PoolBarátok Facebook-oldala. Szoboszlai a szabadrúgásai mellett ősszel a Frankfurt elleni idegenbeli BL-mérkőzésen, illetve a Barsnley ellen az FA-kupában lőtt gólt a büntetőterületen kívülről. 

A középpályás tényleg élete formájában van, a mostani évadban minden meccset megnézve már 41-szer lépett pályára (brutális, 3600 játékpercnél tart jelenleg, ez sokaknál egy egész idényes mutató), ezeken 

  • 11 gólt
  • 8 gólpasszt jegyzett.

A Liverpoolnak szerdán is szüksége lesz Szoboszlaira, amikor az idény talán legfontosabb meccse következik, a török Galatasaray ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágója, az első találkozón Sallai Roland csapata nyert 1-0-ra. A Liverpool-szurkolók vélhetően nehezen birkóznának meg vele, ha itt sem nyerne szeretett csapatuk, hiszen az BL-kiesést jelentene…

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Az iskolabezárások ára

Szakos Enikő avatarja

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu