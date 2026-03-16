Szoboszlai tényleg Gerrard nyomában, elképesztő rekord kapujában van + videó

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja a téma továbbra is, de ahogy azt már megszokhattuk, nemcsak Magyarországon, hanem Angliában a magyar játékos elképesztő rúgótechnikáját firtatják. A Liverpool játékosa vasárnap a Tottenham ellen csapott le, a gólja azonban ezúttal sem ért győzelmet – ahogy 2026-ban a Bournemouth és a Manchester City ellen sem –, igaz, most legalább nem lett vereség a vége, a meccs 1-1-gyel zárul. Mindez azonban hatalmas csalódás a Liverpoolnak, a szurkolók kötelező győzelemre készültek a londoniak ellen, akik idén továbbra sem nyertek bajnokit, és a kiesés ellen küzdenek. Nem is meglepő, hogy Arne Slot vezetőedző talán minden eddiginél keményebb kritikákat kapott, és Szoboszlai a lefújás után is arról beszélt, össze kell magukat kapni.
Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljai a mostani idényben
A 25 éves magyar ötödik gólját szerezte szabadrúgásból:
- Liverpool–Arsenal 1-0, Premier League, 2025 augusztusa
- Olympique Marseille–Liverpool 0-3, Bajnokok Ligája, 2026 januárja
- Bournemouth–Liverpool 3-2, Premier League, 2026 januárja
- Liverpool–Manchester City 1-2, Premier League, 2026 februárja
- Liverpool–Tottenham 1-1, Premier League, 2026 márciusa
Szoboszlai a vasárnapi góljával már mérföldkőhöz érkezett, erről írt az adatokkal foglalkozó Opta. Korábban egyetlen Liverpool-játékos sem szerzett négy gólt egy bajnoki szezonban szabadrúgásból. A Premier League történetében is csupán David Beckham (2000–2001, Manchester United) és Laurent Robert (2001–2002, Newcastle United) ért el ötöt-ötöt.
Nem is meglepő, hogy a The Athletic szakírói azt a kérdést tették fel: van-e jelenleg olyan játékos, aki Szoboszlainál jobban rúgja a szabadrúgásokat?
A Liverpool játékosa egyébként az újabb szabadrúgásgóljával a volt újpesti Enisz Bardit is beérte a történelmi távlatú listán.
