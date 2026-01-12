Mekkora lövés! Nézze meg Szoboszlai Dominik gólját az FA-kupában + videó

A Liverpool hétfő este a harmadosztályú Barnsley ellen lépett pályára az angol FA-kupa harmadik fordulójában . Arne Slot előre megígérte, hogy a kezdőcsapaton némiképp változtatni fog a megszokottakhoz képest, Szoboszlai Dominik azonban így is a kezdőben „ragadt”.

Szoboszlai Dominik első gólja 2026-ban

A Liverpool kis híján már az első percben gólt kapott, de a kapufa megmentette Giorgi Mamardasvili kapust. A Premier League címvédője ezután átvette a mérkőzés irányítását.

A kilencedik percben Szoboszlai úgy 25 méterről előbb ballal átvette a labdát, majd áttette a jobb lábára, amivel hatalmas gólt lőtt, a kapusnak esélye sem volt. Szoboszlai nagyon visszafogott ünneplést tartott ezután, mintha természetesnek vette volna, hogy ebből gól lesz…

A magyar játékos egyébként Mohamed Szalahnak is üzent a gólja után, ugyanis a fáraós gólöröm az egyiptomi játékosra vall, aki jelenleg válogatottjával készül az Afrika-kupa elődöntőjére.

Dominik Szoboszlai's reaction to his worldie 😂 😂 😂 pic.twitter.com/zNciWOQsMo — ESPN FC (@ESPNFC) January 12, 2026

A gólpasszt az argentin Alexis Mac Allister jegyezte, aki elismerően ment oda Szoboszlainak gratulálni. Arne Slot is döbbenten nézte, hogy a magyar játékos mekkora gólt szerzett. Ide kattintva megtekintheti a gólt!

Nagyot hibázott utána Szoboszlai

A Liverpool nem sokkal később már 2-0-ra vezetett Jeremie Frimpong – hasonlóan hálószaggató – góljával. Aztán a 40. percben Szoboszlai a saját tizenhatosa előtt szerzett labdát, de ezután nagyon könnyelmű volt, és a saját ötöse előtt sarkazni akart, ami elakadt a korábbi Liverpool-nevelés, Adam Philips lábában. A Barnsley játékosa pedig könyörtelenül kihasználta a lehetőséget, 2-1. Ide kattintva megtekintheti ezt a gólt is!