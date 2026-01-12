arne slotLiverpoolalexis mac allisterSzoboszlai Dominik

Mekkora lövés! Nézze meg Szoboszlai Dominik gólját az FA-kupában + videó

Szoboszlai Dominik a Liverpool–Barnsley angol FA-kupa mérkőzésen már a kilencedik percben megszerezte a vezetést. Szoboszlai hatalmas gólt lőtt a harmadosztályú ellenfél kapujába, ami az első találata volt 2026-ban – megadta a módját. Az első félidőben később Szoboszlai az ellenfélnek is ajándékozott egy gólt, miután nagyot hibázott a saját kapuja előtt. A félidőben így 2-1-re vezetett a Liverpool.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 21:06
Szoboszlai Dominik gólöröme a hatalmas lövése után
Szoboszlai Dominik gólöröme a hatalmas lövése után Fotó: PETER POWELL Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool hétfő este a harmadosztályú Barnsley ellen lépett pályára az angol FA-kupa harmadik fordulójában . Arne Slot előre megígérte, hogy a kezdőcsapaton némiképp változtatni fog a megszokottakhoz képest, Szoboszlai Dominik azonban így is a kezdőben „ragadt”.  

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) celebrates scoring the opening goal during the English FA Cup third round football match between Liverpool and Barnsley at Anfield in Liverpool, north west England on January 12, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai Dominik első gólja 2026-ban

A Liverpool kis híján már az első percben gólt kapott, de a kapufa megmentette Giorgi Mamardasvili kapust. A Premier League címvédője ezután átvette a mérkőzés irányítását. 

A kilencedik percben Szoboszlai úgy 25 méterről előbb ballal átvette a labdát, majd áttette a jobb lábára, amivel hatalmas gólt lőtt, a kapusnak esélye sem volt. Szoboszlai nagyon visszafogott ünneplést tartott ezután, mintha természetesnek vette volna, hogy ebből gól lesz…

A magyar játékos egyébként Mohamed Szalahnak is üzent a gólja után, ugyanis a fáraós gólöröm az egyiptomi játékosra vall, aki jelenleg válogatottjával készül az Afrika-kupa elődöntőjére. 

A gólpasszt az argentin Alexis Mac Allister jegyezte, aki elismerően ment oda Szoboszlainak gratulálni. Arne Slot is döbbenten nézte, hogy a magyar játékos mekkora gólt szerzett. Ide kattintva megtekintheti a gólt!

Nagyot hibázott utána Szoboszlai

A Liverpool nem sokkal később már 2-0-ra vezetett Jeremie Frimpong – hasonlóan hálószaggató – góljával. Aztán a 40. percben Szoboszlai a saját tizenhatosa előtt szerzett labdát, de ezután nagyon könnyelmű volt, és a saját ötöse előtt sarkazni akart, ami elakadt a korábbi Liverpool-nevelés, Adam Philips lábában. A Barnsley játékosa pedig könyörtelenül kihasználta a lehetőséget, 2-1. Ide kattintva megtekintheti ezt a gólt is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.