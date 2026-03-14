Menczer Tamás: A magyar szabadságért mindig meg kellett küzdenünk

A szabadságot nekünk, magyaroknak soha nem adták ingyen, mindig meg kellett küzdenünk érte – mondta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Pátyon szombaton, a március 15-i megemlékezésen.

Menczer Tamás az ünnepségen hangsúlyozta:

március 15. rendkívüli jelentőségű ünnep, egy örökre elrendelt nap minden magyar nemzedék számára.

– Egy megkerülhetetlen nap, egy megkerülhetetlen ünnepnap, és ez mindig így lesz, amíg egyetlen magyar is él a földön – fogalmazott.

Hozzátette, hogy ilyenkor a hőseinket ünnepeljük, akik a szabadságért harcoltak.

Talán vannak, akik szerint lehet úgy élni, hogy nem vagy szabad, más dönt helyetted, de a magyar válasz az volt és az ma is: lehet így élni, csak nem érdemes

– mondta a kommunikációs igazgató, és hangsúlyozta: a magyar egy szabadságharcos nemzet, tudja, hogyan kell kiharcolni és megvédeni a szabadságot.

– Ez a tudás a miénk, ezer éve gyarapítjuk, és benne is van a DNS-ünkben. A ’48-as hősök bátorsága és tettei megerősítik bennünk, hogy magyarnak lenni a legjobb dolog a világon – mondta. Hozzátette:

a magyar szabadságharc titka, hogy a magyar sohasem csak magáért harcol, hanem mindig a nemzetéért.

Két dolog nélkül nem tudunk meglenni, szabadság és nemzet nélkül, a szabadság mindig a nemzeté – hangoztatta.

A politikus szerint a szabadság első feltétele a béke, ezért fontos, hogy kimaradjunk a szomszédban ötödik éve zajló háborúból. A második feltétel, hogy a teljesítmény és az az érték, amit itt megtermelnek a magyarok, az országban maradjon. A szabadság harmadik feltétele az országot megvédeni képes emberek megléte,

akiknek Magyarország az első, és döntéseiket hideg fejjel és forró szívvel hozzák, nem fordítva.

– A magyar szabadság, tisztelt pátyiak, sem zsarolással, sem fenyegetéssel nem vehető el, aki szereti a hazáját és összefog, az mindig győz. Mi is győzni fogunk. Dicsőség a hősöknek! – fogalmazott Menczer Tamás.