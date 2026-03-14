menczer tamásmárcius 15magyarországszabadság

Menczer Tamás: A magyar szabadságért mindig meg kellett küzdenünk

A szabadságot a magyaroknak soha nem adták ingyen, azért mindig meg kellett küzdeni – mondta Menczer Tamás szombaton Pátyon, a március 15-i megemlékezésen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 21:26
Menczer Tamás Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szabadságot nekünk, magyaroknak soha nem adták ingyen, mindig meg kellett küzdenünk érte – mondta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Pátyon szombaton, a március 15-i megemlékezésen.

Menczer Tamás az ünnepségen hangsúlyozta:

március 15. rendkívüli jelentőségű ünnep, egy örökre elrendelt nap minden magyar nemzedék számára.

– Egy megkerülhetetlen nap, egy megkerülhetetlen ünnepnap, és ez mindig így lesz, amíg egyetlen magyar is él a földön – fogalmazott.

Hozzátette, hogy ilyenkor a hőseinket ünnepeljük, akik a szabadságért harcoltak.

Talán vannak, akik szerint lehet úgy élni, hogy nem vagy szabad, más dönt helyetted, de a magyar válasz az volt és az ma is: lehet így élni, csak nem érdemes

– mondta a kommunikációs igazgató, és hangsúlyozta: a magyar egy szabadságharcos nemzet, tudja, hogyan kell kiharcolni és megvédeni a szabadságot.

– Ez a tudás a miénk, ezer éve gyarapítjuk, és benne is van a DNS-ünkben. A ’48-as hősök bátorsága és tettei megerősítik bennünk, hogy magyarnak lenni a legjobb dolog a világon – mondta. Hozzátette:

a magyar szabadságharc titka, hogy a magyar sohasem csak magáért harcol, hanem mindig a nemzetéért.

Két dolog nélkül nem tudunk meglenni, szabadság és nemzet nélkül, a szabadság mindig a nemzeté – hangoztatta.

A politikus szerint a szabadság első feltétele a béke, ezért fontos, hogy kimaradjunk a szomszédban ötödik éve zajló háborúból. A második feltétel, hogy a teljesítmény és az az érték, amit itt megtermelnek a magyarok, az országban maradjon. A szabadság harmadik feltétele az országot megvédeni képes emberek megléte,

akiknek Magyarország az első, és döntéseiket hideg fejjel és forró szívvel hozzák, nem fordítva.

– A magyar szabadság, tisztelt pátyiak, sem zsarolással, sem fenyegetéssel nem vehető el, aki szereti a hazáját és összefog, az mindig győz. Mi is győzni fogunk. Dicsőség a hősöknek! – fogalmazott Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
