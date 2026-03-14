Háború vagy béke? Kis Grófo üzent a választások előtt

A választások jelentősége abban áll, hogy Magyarország a jövőben békében vagy háborús körülmények között élheti mindennapjait – üzente „testvéreinek és barátainak” közösségi oldalán Kis Grófo.

Az áprilisi választások tétje nem kevesebb, mintsem az, hogy az elkövetkezendő éveinket háborúban vagy békében élhetjük Magyarországon

– írta bejegyzésében az énekes. Kis Grófo szerint a jelenlegi kormány egyértelműen a béke mellett kötelezte el magát. Úgy fogalmazott: kizárólag békeidőben van esély a jólétre, a kiszámíthatóságra és a minőségi életre. Úgy vélte, háborús helyzetben az emberek mindennapjai kiszámíthatatlanná válnának, és a fiatalok biztonsága is veszélybe kerülhet.

Az előadó azt is hangsúlyozta, hogy a család, a béke és a biztonság a legfontosabb értékek, ezért arra kérte követőit, hogy a választás napján vegyenek részt a szavazáson.

Menjünk el szavazni, és hozzunk bölcs döntést a szavazófülkében

– kérte Kis Grófo.