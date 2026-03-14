békekis grófoválasztás

Háború vagy béke? Kis Grófo üzent a választások előtt

A közösségi oldalán osztotta meg gondolatait az áprilisi országgyűlési választásokról Kis Grófo. A népszerű előadó bejegyzésében arról írt, hogy véleménye szerint a választás tétje a béke és a háború kérdése, és arra kérte követőit, hogy menjenek el szavazni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 20:22
Facebook/Kis Grófo
A választások jelentősége abban áll, hogy Magyarország a jövőben békében vagy háborús körülmények között élheti mindennapjait – üzente „testvéreinek és barátainak” közösségi oldalán Kis Grófo.

Az áprilisi választások tétje nem kevesebb, mintsem az, hogy az elkövetkezendő éveinket háborúban vagy békében élhetjük Magyarországon

– írta bejegyzésében az énekes. Kis Grófo szerint a jelenlegi kormány egyértelműen a béke mellett kötelezte el magát. Úgy fogalmazott: kizárólag békeidőben van esély a jólétre, a kiszámíthatóságra és a minőségi életre. Úgy vélte, háborús helyzetben az emberek mindennapjai kiszámíthatatlanná válnának, és a fiatalok biztonsága is veszélybe kerülhet.

Az előadó azt is hangsúlyozta, hogy a család, a béke és a biztonság a legfontosabb értékek, ezért arra kérte követőit, hogy a választás napján vegyenek részt a szavazáson.

Menjünk el szavazni, és hozzunk bölcs döntést a szavazófülkében

– kérte Kis Grófo.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
