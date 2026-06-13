Látványos változás indult el az ingatlanpiacon, az árak is korrigálnak

A Duna House szerint az Otthon start program korábbi árhajtó hatása kifulladt, miközben a megfizethetőség határa egyre inkább korlátozza a további drágulást. Ez magyarázhatja azt is, hogy a Zenga által mért árkorrekció miért jelent meg szinte az egész országban.

Mindeközben a vidéki piacokon is érdekes folyamatok zajlanak. A kelet-magyarországi panelek négyzetméterára egy év alatt olyan mértékben emelkedett, hogy gyakorlatilag eltűnt a korábbi kelet–nyugat árkülönbség. A budapesti panelpiacon viszont lassultak az értékesítések, miközben több vidéki térségben és a budai téglalakások szegmensében gyorsabban zárulnak az ügyletek.