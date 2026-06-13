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Látványos változás indult el az ingatlanpiacon, az árak is korrigálnak

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Évek óta először fordult elő, hogy országos szinten nominálisan is csökkentek a lakáshirdetések árai, miközben a vevői összetétel is jelentősen átalakult. A piacot korábban fűtő befektetők helyét egyre inkább az első otthonukat kereső fiatal vásárlók veszik át, ami új irányt szabhat az ingatlanpiacnak.

Munkatársunktól
2026. 06. 13. 6:40
Hiába gyengült a kereslet a panelek iránt, ezek ára csökkent a legkisebb mértékben
Fotó: Kállai Márton/Szabad Föld Forrás: Kállai Márton/Szabad Föld
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A Duna House szerint az Otthon start program korábbi árhajtó hatása kifulladt, miközben a megfizethetőség határa egyre inkább korlátozza a további drágulást. Ez magyarázhatja azt is, hogy a Zenga által mért árkorrekció miért jelent meg szinte az egész országban.

Mindeközben a vidéki piacokon is érdekes folyamatok zajlanak. A kelet-magyarországi panelek négyzetméterára egy év alatt olyan mértékben emelkedett, hogy gyakorlatilag eltűnt a korábbi kelet–nyugat árkülönbség. A budapesti panelpiacon viszont lassultak az értékesítések, miközben több vidéki térségben és a budai téglalakások szegmensében gyorsabban zárulnak az ügyletek.

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