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A vb legnagyobb csoportrangadója után a Fradi-játékos is nyerőember lehet

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Elkezdődik az a tizenegy napos sorozat, amikor a magyarországi éjszakákon négy-négy mérkőzést lehet követni a labdarúgó-világbajnokságról. A vasárnapra virradó éjjel, egyben a vb első igazi rangadóját a világranglista-hatodik Brazília és a rangsorban hetedik Marokkó vívja egymással, míg a másik három összecsapáson európai válogatott az esélyes: Svájc, Skócia és Törökország is győzelemmel kezdene.

Wiszt Péter
2026. 06. 13. 6:20
Vinícius Júniort (balra) 2023 után az idei vb-n is megállítanák a marokkói védők Fotó: AFP/Fadel Senna
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Lenny Joseph (balra) másfél hete góllal debütált a haiti válogatottban Új-Zéland ellen
Az FTC légiósa, Lenny Joseph (balra) másfél hete góllal debütált a haiti válogatottban Új-Zéland ellen. Fotó: AFP/Chandan Khanna

Svájc a favorit Katarral szemben

Az éjszakai programot a B csoport második találkozója, a Katar–Svájc nyitja. A San Francisco 49ers NFL-csapatának stadionjában a legutóbbi vb házigazdája aligha szerzi meg első világbajnoki pontjait, pedig az elmúlt két Ázsia-kupa-győzteséről beszélünk. A hazai bajnokságukra építő katariak pótselejtező útján jutottak ki a tornára, miközben 

a világversenyek egyenes kieséses szakaszát rendre megélő svájciak ennél jóval magabiztosabbak: a legutóbbi 14 összecsapásukból mindössze egyet vesztettek el.

A rutinos klasszisokkal teli Svájc leginkább az ellenfél szövetségi kapitánya, Julen Lopetegui múltja miatt aggódhat, de a papírforma szerint Murat Yakin együttesének magabiztos győzelemmel kéne hangolnia a Bosznia és a Kanada elleni csoportmérkőzésekre.

Törökország Ausztrália ellen kezd

Az Egyesült Államokat és Paraguayt is tartalmazó D csoportban a török az egyetlen európai válogatott. A 2002-es bronzérme óta először vb-résztvevő csapat a két évvel ezelőtti Eb-n már bizonyította, hogy közel került az elithez, és a sikerrel vett márciusi pótselejtező után a mostani kvartettjét kimondottan továbbjutásra esélyesként várja. Az ázsiai selejtezőkről kijutott Ausztrália négy éve vb-nyolcaddöntőig jutott, azóta viszont az Ázsia-kupa sem alakult jól, és ki is cserélődött a keret zöme. 

Bár az ausztrálok csak öt hellyel állnak Törökország mögött a világranglistán, az összeállítás alapján ennél nagyobb különbség lehet közöttük, hiszen a törökök többségében erős európai ligákban szerepelnek.

Vincenzo Montella együttese Vancouverben bizonyíthatja be, hogy a technikás, gyors futball felülkerekedik a fegyelmezett, fizikalitásra épülő játékon. 

Arda Güler (balra) lehet a Vincenzo Montella vezette török válogatott nyerőembere
Arda Güler (balra) lehet a Vincenzo Montella vezette török válogatott nyerőembere. Fotó: Anadolu via AFP/Mostafa Bassim

Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 1. forduló:

  • szombat, B csoport: Katar–Svájc 21.00
  • vasárnap, C csoport: Brazília–Marokkó 0.00
  • vasárnap, C csoport: Haiti–Skócia 3.00
  • vasárnap, D csoport: Ausztrália–Törökország 6.00

 

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