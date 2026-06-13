A vb legnagyobb csoportrangadója után a Fradi-játékos is nyerőember lehet

Az FTC légiósa, Lenny Joseph (balra) másfél hete góllal debütált a haiti válogatottban Új-Zéland ellen. Fotó: AFP/Chandan Khanna

Svájc a favorit Katarral szemben

Az éjszakai programot a B csoport második találkozója, a Katar–Svájc nyitja. A San Francisco 49ers NFL-csapatának stadionjában a legutóbbi vb házigazdája aligha szerzi meg első világbajnoki pontjait, pedig az elmúlt két Ázsia-kupa-győzteséről beszélünk. A hazai bajnokságukra építő katariak pótselejtező útján jutottak ki a tornára, miközben

a világversenyek egyenes kieséses szakaszát rendre megélő svájciak ennél jóval magabiztosabbak: a legutóbbi 14 összecsapásukból mindössze egyet vesztettek el.

A rutinos klasszisokkal teli Svájc leginkább az ellenfél szövetségi kapitánya, Julen Lopetegui múltja miatt aggódhat, de a papírforma szerint Murat Yakin együttesének magabiztos győzelemmel kéne hangolnia a Bosznia és a Kanada elleni csoportmérkőzésekre.

Törökország Ausztrália ellen kezd

Az Egyesült Államokat és Paraguayt is tartalmazó D csoportban a török az egyetlen európai válogatott. A 2002-es bronzérme óta először vb-résztvevő csapat a két évvel ezelőtti Eb-n már bizonyította, hogy közel került az elithez, és a sikerrel vett márciusi pótselejtező után a mostani kvartettjét kimondottan továbbjutásra esélyesként várja. Az ázsiai selejtezőkről kijutott Ausztrália négy éve vb-nyolcaddöntőig jutott, azóta viszont az Ázsia-kupa sem alakult jól, és ki is cserélődött a keret zöme.

Bár az ausztrálok csak öt hellyel állnak Törökország mögött a világranglistán, az összeállítás alapján ennél nagyobb különbség lehet közöttük, hiszen a törökök többségében erős európai ligákban szerepelnek.

Vincenzo Montella együttese Vancouverben bizonyíthatja be, hogy a technikás, gyors futball felülkerekedik a fegyelmezett, fizikalitásra épülő játékon.

Arda Güler (balra) lehet a Vincenzo Montella vezette török válogatott nyerőembere. Fotó: Anadolu via AFP/Mostafa Bassim