A vb legnagyobb csoportrangadója után a Fradi-játékos is nyerőember lehet

Svájc a favorit Katarral szemben
Az éjszakai programot a B csoport második találkozója, a Katar–Svájc nyitja. A San Francisco 49ers NFL-csapatának stadionjában a legutóbbi vb házigazdája aligha szerzi meg első világbajnoki pontjait, pedig az elmúlt két Ázsia-kupa-győzteséről beszélünk. A hazai bajnokságukra építő katariak pótselejtező útján jutottak ki a tornára, miközben
a világversenyek egyenes kieséses szakaszát rendre megélő svájciak ennél jóval magabiztosabbak: a legutóbbi 14 összecsapásukból mindössze egyet vesztettek el.
A rutinos klasszisokkal teli Svájc leginkább az ellenfél szövetségi kapitánya, Julen Lopetegui múltja miatt aggódhat, de a papírforma szerint Murat Yakin együttesének magabiztos győzelemmel kéne hangolnia a Bosznia és a Kanada elleni csoportmérkőzésekre.
Törökország Ausztrália ellen kezd
Az Egyesült Államokat és Paraguayt is tartalmazó D csoportban a török az egyetlen európai válogatott. A 2002-es bronzérme óta először vb-résztvevő csapat a két évvel ezelőtti Eb-n már bizonyította, hogy közel került az elithez, és a sikerrel vett márciusi pótselejtező után a mostani kvartettjét kimondottan továbbjutásra esélyesként várja. Az ázsiai selejtezőkről kijutott Ausztrália négy éve vb-nyolcaddöntőig jutott, azóta viszont az Ázsia-kupa sem alakult jól, és ki is cserélődött a keret zöme.
Bár az ausztrálok csak öt hellyel állnak Törökország mögött a világranglistán, az összeállítás alapján ennél nagyobb különbség lehet közöttük, hiszen a törökök többségében erős európai ligákban szerepelnek.
Vincenzo Montella együttese Vancouverben bizonyíthatja be, hogy a technikás, gyors futball felülkerekedik a fegyelmezett, fizikalitásra épülő játékon.
Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 1. forduló:
- szombat, B csoport: Katar–Svájc 21.00
- vasárnap, C csoport: Brazília–Marokkó 0.00
- vasárnap, C csoport: Haiti–Skócia 3.00
- vasárnap, D csoport: Ausztrália–Törökország 6.00
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