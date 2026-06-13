Időnk javát játszmák töltik ki – nem azt mondjuk, amit gondolunk

Eric Berne-től tudunk a játszmák létezéséről, melyeknél el kell ismerni, sok esetben
tudattalan, folyamatosan ismétlődő minták, amellyel a játszmázó fél valójában a figyelemre hajt, ám sűrűn az ellenkezőjét éri el, hiszen megmérgezi a kapcsolatban a bizalmat és az intimitást.
Többféle játszmák léteznek, történhet ez számonkérés, bűntudatkeltés formájában, de a néma csendet, vagy az áldozatszerepet is használhatják arra, hogy elérjék céljukat.
Kapcsolatainkban, párbeszédeinkben, amikor nem azt mondjuk, amit gondolunk, valójában rejtett tranzakciót alkalmazunk.
Berne, Emberi játszmák című könyvét a szakmabelieknek szánta, ám olvasmányos megfogalmazása és könnyű érthetősége miatt (saját és kiadója legnagyobb meglepetésére) a laikus közönség körében is nagy sikerre és általános ismertségre tett szert, napjainkra pedig a legismertebb pszichológiai könyvek egyike.
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