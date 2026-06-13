Időnk javát játszmák töltik ki – nem azt mondjuk, amit gondolunk

Eric Berne több játszmát is leírt könyvében, amelyek gyakoriak az emberi kapcsolatokban. Ezek gyakran előre kiszámítható mintákat követnek és rombolják az emberi kapcsolatokat, károsak a mentális egészségre nézve.

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A „most rajtacsíptelek” típus az, aki odáig jut, hogy egy adott, nem várt helyzetben az addig felgyülemlett összes haragját kiadja magából. Ilyen példának említi Berne az idős nénit, akinek soha nem adják át a helyet a buszon, ami szerinte jogosan illetné meg őt, ezért a buszon lévő fiatalt elkezdi szidni annyira, hogy túlzásokba esik, de ettől megkönnyebbül és jobban érzi magát.

A „rúgj belém” játékosának modora olyan, mintha egy „kérlek, rúgj belém!” feliratú táblát viselne, mellyel szemben társas interakciói során (szinte) ellenállhatatlan kísértésbe viszi embertársait, hogy belerúgjanak. Amikor ide jutnak, felteszi a kérdést: „Miért mindig velem történik ilyesmi?”

A „most rajtacsíptelek, te gazember!” típusú játszmában két szereplő van. A rajtacsípő személyt igazából maga a lefülelés ténye izgatja, és nem a kár mértéke, amit ezzel megspórolt. It valójában a szülő sok éves haragját rázúdíthatja a gyermekre, hosszasan kioktatva őt egész életviteléről, mindemellett hosszasan firtatja a lefülelt személy tisztességét és morálját mindaddig, amíg az bocsánatot nem kér, vagy más módon nem visszakozik.