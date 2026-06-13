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Időnk javát játszmák töltik ki – nem azt mondjuk, amit gondolunk

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A játszmák pont ezért játszmák, mert rejtett tartalom, nyereség vagy haszon áll mögöttük. Eric Berne kanadai pszichiáter szerint a játszma gyakran ismétlődésekbe bocsátkozó, a felszínen hitelt érdemlő, rejtett indítékú tranzakciók ismétlődő készlete. Még egyszerűbben: csapdás vagy trükkös lépések sorozata.

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2026. 06. 13. 6:25
Fotó: Lisett Kruusimae/Pexels
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Eric Berne-től tudunk a játszmák létezéséről, melyeknél el kell ismerni, sok esetben 

tudattalan, folyamatosan ismétlődő minták, amellyel a játszmázó fél valójában a figyelemre hajt, ám sűrűn az ellenkezőjét éri el, hiszen megmérgezi a kapcsolatban a bizalmat és az intimitást. 

Többféle játszmák léteznek, történhet ez számonkérés, bűntudatkeltés formájában, de a néma csendet, vagy az áldozatszerepet is használhatják arra, hogy elérjék céljukat.

Kapcsolatainkban, párbeszédeinkben, amikor nem azt mondjuk, amit gondolunk, valójában rejtett tranzakciót alkalmazunk. 

Berne, Emberi játszmák című könyvét a szakmabelieknek szánta, ám olvasmányos megfogalmazása és könnyű érthetősége miatt (saját és kiadója legnagyobb meglepetésére) a laikus közönség körében is nagy sikerre és általános ismertségre tett szert, napjainkra pedig a legismertebb pszichológiai könyvek egyike.  

Berne szerint, mivel a mindennapi élet csekély lehetőséget kínál az intimitásra, és az intimitás bizonyos formái (különösen, ha intenzívek) a legtöbb ember számára lélektanilag nem lehetségesek, az idő javát játszmák töltik ki. A játszmák tehát szükségesek és kívánatosak, a probléma egyedül az, vajon az adott játszma a leggyümölcsözőbb eredményt kínálja-e az egyén számára. A játszma lényege a kibontakozás, illetve a nyereség. Az előkészítő lépéseknek az a legfőbb funkciójuk, hogy megteremtsék a helyzetet a nyeréshez, de mindig úgy tervezik meg őket, hogy minden egyes lépés melléktermékként maga is biztosítsa a lehetséges kielégülések maximumát.

Eric Berne több játszmát is leírt könyvében, amelyek gyakoriak az emberi kapcsolatokban. Ezek gyakran előre kiszámítható mintákat követnek és rombolják az emberi kapcsolatokat, károsak a mentális egészségre nézve. 

Fotó: Pexels

A „most rajtacsíptelek” típus az, aki odáig jut, hogy egy adott, nem várt helyzetben az addig felgyülemlett összes haragját kiadja magából. Ilyen példának említi Berne az idős nénit, akinek soha nem adják át a helyet a buszon, ami szerinte jogosan illetné meg őt, ezért a buszon lévő fiatalt elkezdi szidni annyira, hogy túlzásokba esik, de ettől megkönnyebbül és jobban érzi magát. 

A „rúgj belém” játékosának modora olyan, mintha egy „kérlek, rúgj belém!” feliratú táblát viselne, mellyel szemben társas interakciói során (szinte) ellenállhatatlan kísértésbe viszi embertársait, hogy belerúgjanak. Amikor ide jutnak, felteszi a kérdést: „Miért mindig velem történik ilyesmi?”

A „most rajtacsíptelek, te gazember!” típusú játszmában két szereplő van. A rajtacsípő személyt igazából maga a lefülelés ténye izgatja, és nem a kár mértéke, amit ezzel megspórolt. It valójában a szülő sok éves haragját rázúdíthatja a gyermekre, hosszasan kioktatva őt egész életviteléről, mindemellett hosszasan firtatja a lefülelt személy tisztességét és morálját mindaddig, amíg az bocsánatot nem kér, vagy más módon nem visszakozik. 

Berne szerint némelyik játszma egyenesen nélkülözhetetlen bizonyos egyének egészségének fenntartásához. Az ilyen emberek lelki egyensúlya annyira labilis, beállítottságuk olyan ingatag, hogy játszmáiktól megfosztani őket kockázatos: orvosolhatatlan kétségbeesésbe, sőt pszichózisba taszíthatja őket. Házassági helyzetekben gyakran megfigyelhető, hogy amikor a pszichiáter az egyik házastársnál javulást ér el (például az felhagy egy pusztító játszmával), a másik házastárs állapotában rohamosan rosszabbodás következik be; számára ugyanis a játszmák kulcsfontosságúak voltak az egyensúly fenntartásához. A játszmaelemzés éppen ezért nagy körültekintést igényel. Ám Berne szerint a játszmamentes intimitás, amely az emberi életvezetés legtökéletesebb formája (vagy legalábbis kellene hogy legyen), olyan nagyszerű ellenszolgáltatásokat nyújt, hogy kiegyensúlyozatlan személyiségek is biztonsággal és jókedvűen válhatnak meg játszmáiktól, ha a jobb kapcsolathoz megfelelő partnert találhatnak.

 

 

 

 

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