Új módszert javasolt Zelenszkij politológusa Magyarország megtörésére. A halálos fenyegetések és a Barátság kőolajvezeték elzárása után most gazdasági ellehetetlenítéssel akarja térdre kényszeríteni Magyarországot Tarasz Zavorodnyij. Az ismert Zelenszkij-tanácsadó szerint az Ukrajnában tevékenykedő magyar cégeket ki kell tiltani, amelyek így nyomást gyakorolhatnak a magyar kormányra – írja legfrissebb elemzésében az Ellenpont.

Reagálni természetesen kell, mert nem szabad megengedni, hogy bármely ország vagy bármely ország vezetője egyáltalán kinyissa a száját a mi irányunkba. Úgy gondolom, hogy a gazdaságra kell csapást mérni. Az Ukrajnában ilyen vagy olyan formában jelen lévő magyar vállalatoknak egyszerűen el kell tűnniük a piacunkról. Úgy kell intézni, hogy egyszerűen ne legyenek itt. Itt van például az OTP Bank, amely még mindig működik nálunk – mi ez? Konkrétan a gazdaságra kell csapást mérni, hadd rendezze le [a vitát] a saját kormányaival. Mert ezt a szemtelenséget és megengedhetetlen viselkedést mindenképpen büntetni kell. Ez az egyik

– fogalmazott Zavorodnyij.

Zavorodnyij szerint az OTP nehéz helyzetbe kerülne, ha elüldöznék Ukrajnából. Ez önmagában nyilvánvalóan nem igaz, így azt kell feltételezni, hogy Zavorodnyij utána Brüsszel segítségével nemzetközi fellépést is akar szervezni az OTP ellen.

Az elemző javaslata félreérthetetlen: az Orbán-kormányt meg kell buktatni, mivel nem támogatja Ukrajna háborús erőfeszítéseit. Az Ukrajnában működő magyar vállalkozásokat tönkre kell tenni, hogy ezzel gyakoroljanak nyomást.

Mindennek félreérthetetlenül egy célja van: egy ukránbarát kormányzat hatalomra segítése, amely aztán kritika nélkül végrehajtja Zelenszkij elnök utasításait.

Mások pénzét szereti költeni Zelenszkij tanácsadója

Tarasz Zavorodnyij volt az, aki nemrég egyértelművé tette, hogy Ukrajna Európától elsősorban pénzt vár el, nem mást. Egy YouTube-beszélgetésben Zavorodnyij azt mondta: szerinte Ukrajnának elsősorban európai piacra és folyamatos pénzügyi támogatásra van szüksége, és ezt a támogatást legalább öt-tíz éven át kellene biztosítani Európából annak érdekében, hogy az ország fennmaradjon és talpra álljon a háború után.

A kijelentés – miszerint Ukrajna célja gazdasági integráció és hosszú távú anyagi segítség, nem pedig belső reformok vagy politikai vízió – sokaknál kiverte a biztosítékot, hiszen világossá tette, hogy Ukrajna csupán fejőstehénként tekint az Európai Unióra.

Mivel ehhez Magyarország nem asszisztál, nem meglepő, hogy Ukrajna az Orbán-kormányt tartja egyik legfontosabb ellenségének. Ellenben Magyar Pétertől joggal várhatja, hogy beáll a sorba és biztosítja az ukránok által elvárt finanszírozást.