Ellenpont: Zelenszkij tanácsadója az OTP-t akarja tönkretenni

A katonai fenyegetések mellett gazdasági fenyegetésekbe is kezdett Magyarország ellen Volodimir Zelenszkij legszűkebb környezete. A Zelenszkij támogatójaként ismert politológus, Tarasz Zavorodnyij gazdaságilag akarja megsemmisíteni Magyarországot. Szerinte ennek első lépése az kell hogy legyen, hogy elüldözik, ellehetetlenítik az Ukrajnában is tevékenykedő magyar cégeket, például az OTP-t. Nyilvánvaló, hogy következő lépésként Ukrajna Brüsszelre is nyomást akar majd gyakorolni, hogy lépjen fel ezen cégek ellen. A Barátság kőolajvezeték leállításával a Molt és egész Magyarországot akarják lehetetlen helyzetbe hozni. Egyértelmű, hogy Zelenszkijék egyre durvábban akarnak beavatkozni a magyar választási kampányba, a kétarcú Magyar Péter mellett. A céljuk az ezerforintos benzinár elérése és a rezsicsökkentés eltörlése – hívja fel a figyelmet az Ellenpont.

2026. 03. 14. 20:12
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Unió vezetőivel Fotó: AFP
Új módszert javasolt Zelenszkij politológusa Magyarország megtörésére. A halálos fenyegetések és a Barátság kőolajvezeték elzárása után most gazdasági ellehetetlenítéssel akarja térdre kényszeríteni Magyarországot Tarasz Zavorodnyij. Az ismert Zelenszkij-tanácsadó szerint az Ukrajnában tevékenykedő magyar cégeket ki kell tiltani, amelyek így nyomást gyakorolhatnak a magyar kormányra – írja legfrissebb elemzésében az Ellenpont.

(Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Reagálni természetesen kell, mert nem szabad megengedni, hogy bármely ország vagy bármely ország vezetője egyáltalán kinyissa a száját a mi irányunkba. Úgy gondolom, hogy a gazdaságra kell csapást mérni. Az Ukrajnában ilyen vagy olyan formában jelen lévő magyar vállalatoknak egyszerűen el kell tűnniük a piacunkról. Úgy kell intézni, hogy egyszerűen ne legyenek itt. Itt van például az OTP Bank, amely még mindig működik nálunk – mi ez? Konkrétan a gazdaságra kell csapást mérni, hadd rendezze le [a vitát] a saját kormányaival. Mert ezt a szemtelenséget és megengedhetetlen viselkedést mindenképpen büntetni kell. Ez az egyik

– fogalmazott Zavorodnyij. 

Zavorodnyij szerint az OTP nehéz helyzetbe kerülne, ha elüldöznék Ukrajnából. Ez önmagában nyilvánvalóan nem igaz, így azt kell feltételezni, hogy Zavorodnyij utána Brüsszel segítségével nemzetközi fellépést is akar szervezni az OTP ellen. 

Az elemző javaslata félreérthetetlen: az Orbán-kormányt meg kell buktatni, mivel nem támogatja Ukrajna háborús erőfeszítéseit. Az Ukrajnában működő magyar vállalkozásokat tönkre kell tenni, hogy ezzel gyakoroljanak nyomást.

Mindennek félreérthetetlenül egy célja van: egy ukránbarát kormányzat hatalomra segítése, amely aztán kritika nélkül végrehajtja Zelenszkij elnök utasításait.

Mások pénzét szereti költeni Zelenszkij tanácsadója

Tarasz Zavorodnyij volt az, aki nemrég egyértelművé tette, hogy Ukrajna Európától elsősorban pénzt vár el, nem mást. Egy YouTube-beszélgetésben Zavorodnyij azt mondta: szerinte Ukrajnának elsősorban európai piacra és folyamatos pénzügyi támogatásra van szüksége, és ezt a támogatást legalább öt-tíz éven át kellene biztosítani Európából annak érdekében, hogy az ország fennmaradjon és talpra álljon a háború után.

A kijelentés – miszerint Ukrajna célja gazdasági integráció és hosszú távú anyagi segítség, nem pedig belső reformok vagy politikai vízió – sokaknál kiverte a biztosítékot, hiszen világossá tette, hogy Ukrajna csupán fejőstehénként tekint az Európai Unióra.

Mivel ehhez Magyarország nem asszisztál, nem meglepő, hogy Ukrajna az Orbán-kormányt tartja egyik legfontosabb ellenségének. Ellenben Magyar Pétertől joggal várhatja, hogy beáll a sorba és biztosítja az ukránok által elvárt finanszírozást.

Folyamatosak a fenyegetések

A gazdasági ellehetetlenítésen kívül, hetek óta folyamatosak a fizikai megsemmisítésre és katonai beavatkozásra vonatkozó fenyegetések is. Ahogy arról korábban az Ellenpont is beszámolt, a magyar kormány a Barátság kőolajvezeték ukrán lezárására válaszlépéseket tett. Többek közt kijelentette, hogy blokkolja a 90 milliárdos hitelcsomagot, valamint a Oroszország elleni 20. szankciócsomagot. 

Erre reagálva Zelenszkij néhány napja életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort.

Azt mondta, hogy megadja majd az ukrán katonáknak a magyar miniszterelnök címét, akik majd a „saját nyelvükön” beszélnek vele – vagyis fegyverrel.

Egy ismert ukrán politikai elemző pedig Zelenszkij fenyegetése után egy nappal arról beszélt, hogy 120 ezer ukrán sorozótisztet küldenek Magyarországra, és „összecsomagolják a férfiakat”. De egy volt titkosszolga Orbán Viktor családját is megfenyegette, és arról beszélt, hogy ha a magyar miniszterelnök sokáig folytat az ukrán vezetéssel szembeni retorikát, akkor öt golyót kaphat, mint Robert Fico – zárul az Ellenpont írása.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Unió vezetőivel (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektárkányi zsolt

A 444 és az elvek

Bayer Zsolt avatarja

Sz…rjankók munka közben, néhány tételben.

