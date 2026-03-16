Szoboszlait az egekig dicsérték, majd kemény kritikát kapott Liverpoolból

Vasárnap Szoboszlai Dominik ismét lecsapott, a Liverpool–Tottenham Premier League-mérkőzés első félidőjében lőtt hatalmas szabadrúgásgólt. A találat végül egy pontot ért, a vendégek a hajrában egyenlítettek (1-1). A liverpooli sajtó kiemelte a gólja miatt Szoboszlait, de őt is érte kritika a Liverpool újabb kellemetlen botlása után.

2026. 03. 16. 9:05
Szoboszlai Dominik a meccsen nem egyszer harcolt meg Mathys Tel szélsővel Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Szoboszlai Dominik a mostani idényben már a negyedik gólját lőtte szabadrúgásból a Premier League-ben – összességében pedig 11 gólos az évadban, ami már most karriercsúcs –, vasárnap a Tottenham kapuját vette be 21 méterről. A Liverpool azonban így sem nyert, a 2026-ban még PL-meccset sem nyerő Spurs a hajrában egyenlített, 1-1 lett a végeredmény. A Liverpoolnál úgy számoltak a szurkolók, hogy a Tottenham ellen gála, jó játék lesz, a valóság azonban ismét fájdalmas volt nekik, a Liverpool vasárnap nem volt jobb, mint az ellenfele. Nem is véletlen, hogy a liverpooli sajtóban már szinte minden oldalon Arne Slot munkásságát kritizálják, sőt több helyen az azonnali kirúgását követelik a Galatasaray elleni szerdai Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágója előtt. A Sky Sports egyébként Szoboszlait kérdezte a hármas sípszót követően, a magyar játékos csalódott volt, kissé meg is tört, és megértette a szurkolók füttykoncertjét. 

Szoboszlai Dominik szabadrúgása a sorfal fölött száll, majd a kapuba csapódik, a Liverpool ezzel szerezte meg a vezetést. Fotó: AFP

A liverpooli sajtó nem meglepő módon Szoboszlait dicsérte a szabadrúgásgólja miatt, amely sokak szerint fordulópont lehetett volna a meccsen. A Liverpool a felállt védelem ellen ezután is szenvedett, az Opta statisztikai oldal szerint ziccert ki sem dolgozott a lefújásig. De vissza Szoboszlaira. A 25 éves magyar ismét jobbhátvéd volt, csapatát onnan irányította, ez az értékelésekben is meglátszik. A This is Anfield „Mr. Sokoldalú” játékosként hivatkozott a jobbhátvédre, mint írják, a magyar játékos folyamatos kreativitást és lendületet hozott a játékban. 

Az oldal azonban kritikát is megfogalmazott vele kapcsolatban: „A végére kissé visszaesett, ami érthető, tekintve, hogy ebben a szezonban mennyi percet töltött a pályán.”

Hasonlóan írt a Liverpool Echo is Szoboszlairól. „Egy jellegzetes szabadrúgással szerezte meg a vezetést, ezenkívül a jól cselező Tel ellen védekező munkája is volt hátul. Utóbbiban is jelesre vizsgázott az elején, majd a második félidőben kijött, hogy ő nem is jobbhátvéd.” Mindehhez érdemes hozzátenni, hogy Szoboszlai 6/2 földi párharcot megnyert, a levegőben 1/1-es mutatót hozott, kétszer szerelt, egyszer tisztázott, ugyanakkor való igaz, Tel kétszer kicselezte. 

 

A magyar játékos mindkét említett portálnál hetes osztályzatot kapott. A mérkőzés legjobbjának járó címhez ez viszont kevés volt. A This is Anfieldnél a 17 éves angol szélső, Rio Ngumoha kapta az elismerést nyolcas értékeléssel, akinek ez volt az első PL-mérkőzése a kezdőben. Az angolnak az utolsó labdái pontatlanok voltak, de hétből hétszer kicselezte a védőjét, Slot a 64. percben lecserélte. A másik oldalnál Ngumoha hetes értékelést kapott, ott a nyolc pontot kapó Alisson vitt a prímet. A brazil kapusnak hat védése volt, a gól nem róható fel neki.

A Liverpool szerdán a török Galatasarayt fogadja a BL-visszavágón, amelyet a vendégek 1-0-s előnyből várnak . Ez a meccs a Liverpool idényét alapjaiban fogja meghatározni, ahol minden bizonnyal a vasárnap kispadozó Kerkez Milos is kezdeni fog, főleg, hogy a posztriválisa, Andy Robertson kemény kritikákat kapott Angliában az egyenlítő gól miatt. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

