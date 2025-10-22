Bajnokok LigájaEintracht FrankfurtSzoboszlai DominikgólLiverpool FC

Videón Szoboszlai Dominik frankfurti BL-gólja

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában a Liverpool ugyan hátrányba került az Eintracht Frankfurt otthonában, ezután gálázva fordított és 5-1-re győzött az angol bajnok. A vendégek utolsó, ötödik gólját Szoboszlai Dominik szerezte.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 22:45
A liverpooli Szoboszlai Dominik a Frankfurt ellen szerezte meg az idénybeli első BL-gólját (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)
A Bajnokok Ligája alapszakaszát a Frankfurt és a Liverpool is egy-egy győzelemmel és vereséggel kezdte. Szerda este egymás ellen folytatták a csapatok, az angol bajnok színeiben Szoboszlai Dominik is a kezdőcsapatban kapott helyet. Noha az Eintracht Frankfurt szerzett vezetést a BL-mérkőzésen Rasmus Kristensen révén, Arne Slot vezetőedző együttese ezután nem hagyott kérdést afelől, hogy melyik a jobb csapat, és sorra rúgta a gólokat.

A gólpassza után gólt is szerzett Szoboszlai Dominik a Frankfurt Liverpool elleni BL-mérkőzésén
A gólpassza után gólt is szerzett Szoboszlai Dominik a Frankfurt Liverpool elleni BL-mérkőzésén (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Szoboszlai Dominik gólja állította be a Frankfurt–Liverpool (1-5) BL-meccs végeredményét

Hugo Ekitiké, Virgil van Dijk, majd Szoboszlai szöglete után Ibrahima Konaté még az első félidőben betalált, majd a második játékrészben Cody Gakpo gólja után a 70. percben a magyar válogatott csapatkapitánya is eredményes volt

Florian Wirtz passza után megtolta a labdát, és 22 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot.

A gólról készült videót ide kattintva tekintheti meg.

A Liverpool sorozatban négy elveszített találkozó után győzött, és három forduló után hat pontja van. A mérkőzést végigjátszó Szoboszlai az idénybeli második találatát szerezte, az elsőt az Arsenal elleni szabadrúgásgólja jelentette. Magyar csapattársa, Kerkez Milos ezúttal végig a kispadon ült.

