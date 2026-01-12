cannabisdrogkutató intézetkábítószer hatásadrogkábítószer

Döbbenetes tényre derült fény: ezért nem szabad bedrogozva vezetni

A kábítószer hatása alatt történő vezetés ugyanolyan halálos lehet, mint az alkoholos befolyásoltság alatti – számolt be a Drogkutató Intézet (DKI). Egy tanulmányra hivatkozva azt írták: a cannabis különösen nagy kihívást jelent, mivel ez a leggyakrabban használt drog az Egyesült Államokban és a közvélemény gyakran alábecsüli a volán mögött tapasztalható kockázatait.

Forrás: Drogkutató Intézet2026. 01. 12. 22:10
A közúti közlekedés biztonsága nagymértékben függ a járművezetők éberségétől, reakcióidejétől és felelősségtudatától, Bár sokan hajlamosak alábecsülni a cannabis hatásait, a kutatások egyértelműen rámutatnak arra, hogy a szer jelentősen rontja a koncentrációt, a koordinációt és a döntéshozatalt – mutatott rá a Drogkutató Intézet (DKI). A szakmai szervezet kiemelte: ezek a tényezők kritikus szerepet játszanak a biztonságos járművezetésben. A cannabis hatása alatt álló sofőrök gyakran később reagálnak a váratlan helyzetekre, rosszabbul mérik fel a távolságokat, és hajlamosabbak a hibás manőverekre. Mindez nemcsak saját testi épségüket veszélyezteti, hanem más közlekedőkét is. A probléma súlyosságát tovább növeli, hogy sok fogyasztó nincs tisztában cannabisnak a szervezetére gyakorolt valós hatásaival, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyja azokat.

Illusztráció (Fotó: Pexels)

Bedrogozva vezetni ugyanolyan veszélyes, mint alkoholos állapotban

Ha a kábítószeres befolyásoltság alatti vezetést összehasonlítjuk az ittas vezetéssel, azt láthatjuk, hogy 

az Egyesült Államokban egyre gyakoribb kábítószer hatása alatt történő vezetés ugyanolyan halálos lehet, mint az alkoholos befolyásoltság alatti.

Bár az USA-ban a közegészségügyi tájékoztatás régóta hangsúlyozza az alkoholos befolyásoltság alatti vezetés veszélyeit, jóval kevesebb figyelem irányul az egyéb szerek jelentette kockázatokra még annak ellenére is, hogy a kábítószer hatása alatti vezetés egyre elterjedtebbé válik. Akár illegális szerről van szó, mint a metamfetamin, akár legális, de mégis bódító hatású anyagról – például az egyes államokban törvényes cannabisról, altató hatású alvássegítőkről vagy bizonyos vényköteles gyógyszerekről és fájdalomcsillapítókról –, az eredmény ugyanaz: romló ítélőképesség, tompuló reflexek és súlyos következmények az utakon.

Néhány statisztikát megnézve az látható, hogy az USA-ban hat évvel ezelőtt becslések szerint 12,6 millió 16 éves vagy annál idősebb ember vezetett járművet illegális drogok fogyasztása után, közülük körülbelül 11,7 millióan cannabis hatása alatt álltak. Mintegy 2,3 millió amerikai számolt be 2018-ban arról, hogy az előző 12 hónapban a marihuánától eltérő illegális drogok hatása alatt vezetett. Világszerte a közúti ellenőrzések azt mutatják, hogy a sofőrök 3,9 százalék és 20 százalék közötti arányánál mutatható ki valamilyen szerfogyasztás.

A cannabis a legnagyobb kihívás

Míg az alkohol általában a koordinációt és a reakcióidőt rontja, addig a drogok hatása jóval összetettebb képet mutat. A cannabis például lassítja a reakcióidőt és rontja a térbeli tájékozódást. Az opioidok álmosságot és szédülést okozhatnak. A stimulánsok, mint a kokain vagy a metamfetamin, túlzott magabiztossághoz és agresszív vezetéshez vezethetnek. Ha a különböző szerek keverednek — vagy alkohollal együtt fogyasztják azokat —, a kockázatok drámaian megnőnek.

A cannabis különösen nagy kihívást jelent: ez a leggyakrabban használt, szövetségi szinten illegális drog az Egyesült Államokban, és a közvélemény gyakran alábecsüli a volán mögött tapasztalható kockázatait.

Egy kutatás szerint a közlekedési ellenőrzés alá vont cannabishasználók több mint 80 százaléka bevallja, hogy a szer fogyasztását követő néhány órán belül vezetett, és közel 20 százalék úgy véli, hogy a vezetési képességei még javultak is. Azonban 

több tanulmány kimutatta, hogy azok a sofőrök, akiknek a vérében THC – a cannabis elsődleges pszichoaktív összetevője – található, körülbelül kétszer nagyobb eséllyel kerülnek halálos kimenetelű balesetbe, akár okozóként, akár áldozatként, mint azok, akik nem fogyasztottak drogokat vagy alkoholt.

 

Mindenhol tilos, de másképp alkalmazzák a szabályokat

Az amerikai jogi szabályozás értelmében minden államban tiltott a kábítószer hatása alatti vezetés, de a szabályok alkalmazása nagymértékben különbözik. Egyes államok – például Texas és Kalifornia – az észlelhető károsodás (a vezetési képességek romlása) jeleire épülő szabályozást alkalmaznak. Mások, mint Ohio és Wisconsin, konkrét határértékeket határoznak meg bizonyos szerekre, például a THC-re. Vannak zéró toleranciát alkalmazó államok is, ahol már a legkisebb, drog általi befolyásoltság is büntetést von maga után. Ezek az eltérések jogi bizonytalanságot teremtenek. Például Illinoisban bűncselekmény vezetni bármilyen drog fogyasztása után, sőt egyes legális gyógyszerek esetén is, míg Arizonában a THC jelenléte a szervezetben önmagában nem elég a büntetéshez, de a vádat a feltételezett vezetői képességeinek romlására alapozhatják.

Sajnos, nincs egységes módszer annak mérésére, hogy a kábítószer-fogyasztás milyen mértékben rontotta a vezetői képességeket, ami jelentős eltéréseket eredményez a szabályozásban. Míg az alkoholt könnyen lehet helyszínen mérni, a drogok kimutatása bonyolultabb, mert egyes anyagok hosszú ideig a szervezetben maradnak, vagy speciális eszköz nélkül nem mutathatók ki. Ennek megoldására egyre több állam vezeti be a nyálmintás gyorsteszteket, amelyeket 2023 végéig már 27 állam engedélyezett – közölte a DKI.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Police.hu)


