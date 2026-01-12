Döbbenetes tényre derült fény: ezért nem szabad bedrogozva vezetni

A közúti közlekedés biztonsága nagymértékben függ a járművezetők éberségétől, reakcióidejétől és felelősségtudatától, Bár sokan hajlamosak alábecsülni a cannabis hatásait, a kutatások egyértelműen rámutatnak arra, hogy a szer jelentősen rontja a koncentrációt, a koordinációt és a döntéshozatalt – mutatott rá a Drogkutató Intézet (DKI). A szakmai szervezet kiemelte: ezek a tényezők kritikus szerepet játszanak a biztonságos járművezetésben. A cannabis hatása alatt álló sofőrök gyakran később reagálnak a váratlan helyzetekre, rosszabbul mérik fel a távolságokat, és hajlamosabbak a hibás manőverekre. Mindez nemcsak saját testi épségüket veszélyezteti, hanem más közlekedőkét is. A probléma súlyosságát tovább növeli, hogy sok fogyasztó nincs tisztában cannabisnak a szervezetére gyakorolt valós hatásaival, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyja azokat.

Illusztráció (Fotó: Pexels)

Bedrogozva vezetni ugyanolyan veszélyes, mint alkoholos állapotban

Ha a kábítószeres befolyásoltság alatti vezetést összehasonlítjuk az ittas vezetéssel, azt láthatjuk, hogy

az Egyesült Államokban egyre gyakoribb kábítószer hatása alatt történő vezetés ugyanolyan halálos lehet, mint az alkoholos befolyásoltság alatti.

Bár az USA-ban a közegészségügyi tájékoztatás régóta hangsúlyozza az alkoholos befolyásoltság alatti vezetés veszélyeit, jóval kevesebb figyelem irányul az egyéb szerek jelentette kockázatokra még annak ellenére is, hogy a kábítószer hatása alatti vezetés egyre elterjedtebbé válik. Akár illegális szerről van szó, mint a metamfetamin, akár legális, de mégis bódító hatású anyagról – például az egyes államokban törvényes cannabisról, altató hatású alvássegítőkről vagy bizonyos vényköteles gyógyszerekről és fájdalomcsillapítókról –, az eredmény ugyanaz: romló ítélőképesség, tompuló reflexek és súlyos következmények az utakon.

Néhány statisztikát megnézve az látható, hogy az USA-ban hat évvel ezelőtt becslések szerint 12,6 millió 16 éves vagy annál idősebb ember vezetett járművet illegális drogok fogyasztása után, közülük körülbelül 11,7 millióan cannabis hatása alatt álltak. Mintegy 2,3 millió amerikai számolt be 2018-ban arról, hogy az előző 12 hónapban a marihuánától eltérő illegális drogok hatása alatt vezetett. Világszerte a közúti ellenőrzések azt mutatják, hogy a sofőrök 3,9 százalék és 20 százalék közötti arányánál mutatható ki valamilyen szerfogyasztás.