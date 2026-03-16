Sinner nyert Indian Wellsben, mégis Djokovicsról beszél mindenki

Alapvetően Jannik Sinner számított a döntő favoritjának, de azután, hogy Danyiil Medvegyev az elődöntőben nagyszerű játékkal legyőzte a világelső Carlos Alcarazt, csínján kellett bánni az esélyekkel az Indian Wells-i finálé előtt. Az is árulkodó adat volt, hogy Sinner az egymás elleni mérlegben csupán 8–7-re vezetett Medvegyevvel szemben kettejük tizenhatodik összecsapása előtt.

Jannik Sinner először győzött Indian Wellsben, miután a döntőben megverte Danyiil Medvegyevet. Djokovics visszalépett a Miami mesterversenytől Fotó: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A várakozásoknak megfelelően a döntő rendkívül feszült és kiegyenlített játékot hozott. Az első szettben mindkét teniszező magabiztosan őrizte az adogatását, Sinner ugyan a hetedik játékban eljutott két bréklabdáig, de Medvegyev ezeket hárította. A játszma végül rövidítésbe torkollott, ott pedig az olasz játékos bizonyult pontosabbnak és higgadtabbnak, 8-6-tal került előnybe.

Sinner zsinórban hét pontot ütve fordított

A második felvonás talán még az elsőnél is szorosabb lett. Ezúttal egyik fél sem jutott bréklabdáig, így ismét tie-break döntött. Medvegyev remekül kezdte a rövidítést, 4–0-ra elhúzott, ekkor úgy tűnt, kiharcolja a döntő szettet. Sinner azonban nem roppant meg: egymás után hét pontot nyert, 7–4-re megfordította a tie-breaket, és lezárta a finálét. A mérkőzés 1 óra 55 percig tartott, az olasz pedig megszerezte pályafutása 24. tornagyőzelmét, valamint első Indian Wells-i címét.

Ezzel Sinner is felért Roger Federer és Novak Djokovics mellé, mint a férfi mezőny azon kevés játékosa, aki megnyerte mind a hat kemény pályás Masters 1000-es tornát.

Indian Wells győztese a döntő után Medvegyevet dicsérte

A siker után Sinner nemcsak saját teljesítményének örült, hanem sportszerűen külön kitért ellenfelére is.

Először is nagyszerű látni, hogy Danyiil ismét ezen a szinten játszik

– kezdte a nyilatkozatát. Sinner emellett arról is beszélt, hogy csapatával az első naptól kezdve nagyon keményen dolgoztak ezért az eredményért, ezért különösen boldoggá teszi a győzelem.

– Végig hittem magamban, csak mentem tovább, próbáltam meghúzni az ütéseket – idézte fel a meccs hajrá, s hozzátette, úgy volt vele, hogy ha harmadik szett következik, minden kezdődik elölről, ezért szettelőnyben csak arra koncentrált, hogy a lehető legjobban lezárja a találkozót.