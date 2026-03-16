jannik sinnernovak djokovicsmedvegyevindian wellsben

Sinner nyert Indian Wellsben, mégis Djokovicsról beszél mindenki

Nem született újabb meglepetés. Jannik Sinner nyerte meg az Indian Wells-i ATP 1000-es tenisztornát, miután a döntőben két rövidítésben 7:6 (8–6), 7:6 (7–4)-re legyőzte Danyiil Medvegyevet. Az olasz klasszis a trófea mellé történelmi mérföldkövet is elért, a finálé után pedig sportszerűen méltatta riválisát. A nap teniszvilágot bejáró másik híre mégis Novak Djokovicshoz kötődött, aki vállsérülés miatt visszalépett a miami mesterversenytől. A női döntőt Arina Szabalenka nyerte Jelena Ribakina ellen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 6:09
Danyiil Medvedev és Jannik Sinner az Indian Wells-i döntő után Fotó: CLIVE BRUNSKILL Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Alapvetően Jannik Sinner számított a döntő favoritjának, de azután, hogy Danyiil Medvegyev az elődöntőben nagyszerű játékkal legyőzte a világelső Carlos Alcarazt, csínján kellett bánni az esélyekkel az Indian Wells-i finálé előtt. Az is árulkodó adat volt, hogy Sinner az egymás elleni mérlegben csupán 8–7-re vezetett Medvegyevvel szemben kettejük tizenhatodik összecsapása előtt.

A várakozásoknak megfelelően a döntő rendkívül feszült és kiegyenlített játékot hozott. Az első szettben mindkét teniszező magabiztosan őrizte az adogatását, Sinner ugyan a hetedik játékban eljutott két bréklabdáig, de Medvegyev ezeket hárította. A játszma végül rövidítésbe torkollott, ott pedig az olasz játékos bizonyult pontosabbnak és higgadtabbnak, 8-6-tal került előnybe.

Sinner zsinórban hét pontot ütve fordított

A második felvonás talán még az elsőnél is szorosabb lett. Ezúttal egyik fél sem jutott bréklabdáig, így ismét tie-break döntött. Medvegyev remekül kezdte a rövidítést, 4–0-ra elhúzott, ekkor úgy tűnt, kiharcolja a döntő szettet. Sinner azonban nem roppant meg: egymás után hét pontot nyert, 7–4-re megfordította a tie-breaket, és lezárta a finálét. A mérkőzés 1 óra 55 percig tartott, az olasz pedig megszerezte pályafutása 24. tornagyőzelmét, valamint első Indian Wells-i címét.

Ezzel Sinner is felért Roger Federer és Novak Djokovics mellé, mint a férfi mezőny azon kevés játékosa, aki megnyerte mind a hat kemény pályás Masters 1000-es tornát.

 

Indian Wells győztese a döntő után Medvegyevet dicsérte

A siker után Sinner nemcsak saját teljesítményének örült, hanem sportszerűen külön kitért ellenfelére is.

Először is nagyszerű látni, hogy Danyiil ismét ezen a szinten játszik

– kezdte a nyilatkozatát. Sinner emellett arról is beszélt, hogy csapatával az első naptól kezdve nagyon keményen dolgoztak ezért az eredményért, ezért különösen boldoggá teszi a győzelem. 

– Végig hittem magamban, csak mentem tovább, próbáltam meghúzni az ütéseket – idézte fel a meccs hajrá, s hozzátette, úgy volt vele, hogy ha harmadik szett következik, minden kezdődik elölről, ezért szettelőnyben csak arra koncentrált, hogy a lehető legjobban lezárja a találkozót. 

Djokovics visszalépése Miami előtt mindent átírt

Miközben a férfi mezőny Indian Wells-i döntője még javában témát adott a nemzetközi sajtónak, egy másik hír gyorsan elvitte a figyelem egy részét: Novak Djokovics visszalépett a miami mesterversenytől.

A friss beszámolók szerint a szerb klasszis jobb vállának sérülése miatt nem indul a torna főtábláján. Ez azért is különösen nagy hír, mert Djokovics hatszoros miami bajnok, és tavaly döntőt játszott Floridában.

A szerb klasszis Indian Wellsben még Jack Draper ellen játszott kiélezett mérkőzést, amelyet döntő szett rövidítésében veszített el, a meccs után pedig még nem utalt sérülésre. Éppen ezért a visszalépés meglepetésként hatott, és a miami torna egyik legfontosabb előzetes történetévé vált. Így hiába Sinner indian wells-i diadala jelentette a nap sportértékben legerősebb eseményét, a figyelem egy részét mégis ismét Djokovics vitte el.

Indian Wells, döntők:

Férfi egyes:
Jannik Sinner–Danyiil Medvegyev 7:6 (8-6), 7:6 (7-4).

Női egyes:
Arina Szabalenka–Jelena Ribakina  3:6, 6:3, 7:6 (8–6).

Mitől mesterverseny egy tenisztorna?

Azt mindenki tudja, hogy teniszben négy Grand Slam-torna (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open) van. Az is közismert, hogy ezek után rangjukat tekintve az ATP-tornák közül az úgynevezett mesterversenyek, másképpen ATP 1000-es tornák (ATP Masters 1000) következnek. Kilenc ilyen viadalt tartanak számon, hatot kemény borításon, hármat salakon rendeznek.

Kemény pályás:
• Indian Wells
• Miami
• Canadian Open
• Cincinnati
• Shanghai
• Paris Masters (fedett kemény pálya)

Salakos:
• Monte-Carlo
• Madrid
• Róma (ATP Tour)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

