Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 16. – Az ukránok Moszkvát támadták, veszélyben a Dnyeszter

Március 16-ra virradóra az ukránok több hullámban is Moszkvát támadták, valamint egy olajtárolót is megsemmisítettek. Oroszország eközben az energetikai infrastruktúrát támadta, amely során megsérül egy vízerőmű, ami miatt veszélybe került a Dnyeszter folyó.

Az oroszok több régióban is támadtak, a Dnyeszter folyó mentén pedig egy vízerőmű is megsérült. Fotó: NurPhoto/Dmytro Smolienko

Az ukránok Moszkvát támadták

Idén példátlan méretű légicsapás-sorozat érte az orosz fővárost március 16-ára virradóra. Az Espreso.tv ukrán hírportál a The Moscow Times és Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester tájékoztatására hivatkozva azt írja, hogy szombat kora délutántól hétfő hajnalig összesen 108 harci pilóta nélküli repülőgépet semmisített meg az orosz haderő Moszkva térségében.

A tömeges dróntámadás komoly fennakadásokat okozott az orosz főváros légi közlekedésében.

Az orosz légügyi hatóság, a Roszaviacija biztonsági okokból ideiglenesen korlátozta a fel- és leszállásokat Domogyedovo, Vnukovo, Szeremetyjevo és Zsukovszkij repülőterein. A normál üzemmód csak vasárnap délben állt helyre, addig összesen 37 járat szenvedett késést a légikikötőkben.

Ukrán drónok csapódtak be egy olajraktárra az oroszországi Krasznodari határterületen. Ukrán drónok támadtak egy orosz olajraktárt Labinszkben, a krasznodari határterületen március 16-án éjszaka, lángokba borítva a telepet – jelentette a Telegram Exilenova Plus hírtelevíziója helyi lakosokra hivatkozva.

A támadás bejelentése előtt az orosz védelmi minisztérium azt nyilatkozta, hogy március 15-én késő este 28 ukrán drónt lőtt le orosz terület felett.

A helyi hatóságok egyelőre nem kommentálták a csapást, a Kyiv Independent pedig a cikk megjelenése idején nem tudta megerősíteni a jelentéseket.

A légvédelem 38 Moszkva felé tartó drónt lőtt ki. A légvédelem újabb két drónt lőtt le – jelentette be Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester. „Két, újabb Moszkva felé tartó drónt semmisítettek meg. A mentőalakulatok jelenleg is a helyszínen dolgoznak, ahol a törmelék lehullott” – írta.

Március 16-án, helyi idő szerint éjfél óta összesen 38 drónt semmisítettek meg az orosz légvédelem. A hatóságok közlése szerint az ukránok több hullámban, egész éjszaka támadtak.

Orosz csapás egy ukrán vízerőmű ellen: olaj ömlött a Dnyeszter folyóba, veszélyeztetve Moldova vízellátását

Moldova 15 napos környezetvédelmi riasztást hirdetett a Dnyeszter folyó vízgyűjtő területén, miután az ukrán novodnyisztrovszki vízerőmű elleni orosz csapással összefüggő olajszennyezés veszélyeztette az ország vízellátását.

„Oroszország támadása következtében az ukrán novodnyisztrovszki vízerőmű ellen olaj ömlött a Dnyeszter folyóba, veszélyeztetve Moldova vízellátását” – mondta Maia Sandu elnök március 15-én, hozzátéve, hogy a hatóságok környezetvédelmi riasztást hirdettek, és intézkedéseket tesznek a lakosok védelme érdekében.

A kormányzati elemzések kimutatták, hogy a vízben található kőolajtermékek és aromás szénhidrogének szintje meghaladta a megengedett biztonsági határértékeket, ami rendkívüli intézkedéseket tett szükségessé.

A tisztviselők közölték, hogy a hatóságok további védelmi gátakat telepítenek a Dubasari-víztározónál a szennyező anyagok terjedésének megakadályozása érdekében, és felmérik azokat a vízkutakat, amelyeket szükség esetén alternatív forrásként lehetne használni.

Borítókép: Tűzoltók dolgoznak egy dróntámadás helyszínén (Fotó: AFP)