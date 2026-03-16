Mindenkinél kiverte a biztosítékot az ukrán zászló a Tisza-meneten: „Magyar Péterék meggyalázták a nemzeti jelképeinket"

Miközben a Békemeneten magyar zászlókkal vonultak a résztvevők, addig a Tisza Párt demonstrációján egy ukrán zászló jelent meg – fogalmazott lapunknak nyilatkozva Mohácsy István. A Fidelitas elnöke szerint ez szimbolikus különbséget mutat a két politikai oldal között.

Kiemelte,

ez egész egyszerűen a márciusi ifjak emlékének a meggyalázása. Nem lehet a nemzeti kokárdát összemosni az ukrán zászlóval. Ebből is pontosan látszik az, hogy számukra, és Magyar Péter számára nem fontosak a nemzeti szimbólumok, a hőseink emlékezete. Ezzel is bebizonyították azt, hogy ők ukránpártiak, és veszélybe sodornák Magyarországot.

Mohácsy úgy látja: a jelenség illeszkedik abba a politikai irányba, amelyet szerinte a baloldal és a globalista erők képviselnek. A Fidelitas vezetője úgy értékeli, az ukrán zászlós incidens annak az ékes bizonyítéka, hogy a Tisza Párt valójában a korábbi ellenzéki politikai kísérletek újracsomagolt változata.

Mohácsy külön kitért arra is, hogy szerinte ez a kérdés a fiatal generáció szempontjából különösen fontos. A politikus a Békemeneten sok fiatalt látott, és úgy tapasztalta, hogy a fiatalok egyre inkább érzékelik a háború kérdésének kockázatait.

A Fidelitas elnöke szerint a Tisza Párt politikusának, Ruszin-Szendi Romulusznak a sorkatonaság visszavezetésével és a háborúval kapcsolatos kijelentései is jól mutatják, hogy Magyar Péter pártja ukránpárti.

Ezért is indítottuk el a nem a mi háborúnk petíciónkat, mert a fiatalokra nézve az különösen kockázatos, hogy a tiszások Ukrajnát éltetik, mindannyian emlékezhetünk arra, hogy Ruszin-Szendi Romuluszról még az is kiderült, a NATO-közgyűlések előtt egész egyszerűen úgy köszönt, hogy Slava Ukraini!, azaz dicsőség Ukrajnának!

– emelte ki Mohácsy István. Elárulta, ez a fiatalokra nézve azért rendkívül veszélyes, mert ennek fényében, a Tisza Párt és Magyar Péter a hatalomra kerülésük esetén belesodornák, beleerőltetnék Brüsszel parancsára a magyarokat a háborúba.

Egész egyszerűen, amikor az ukrán élő erő elfogyna, akkor Magyar Péter Ruszin-Szendi Romulusz és az összes Tisza párti politikus odadobná a fiatalokat meghalni egy értelmetlen háborúba

– tette hozzá a Fidelitas elnöke. Kiemelte, nem csak Ruszin-Szendi Romulusz az, aki a sorkatonaság visszaállítását támogatja, hanem Halmai Ferenc, a Tisza Párt képviselőjelöltje is, aki szerint ez egy jó nevelési elv. Szintén a sorkatonaság visszaállításáról ábrándozik a Tisza Párt másik jelöltje, Cseh Tamás, aki ezzel kapcsolatban mémeket oszt meg a Facebook-oldalán.

Ő az a tiszás képviselőjelölt, akiről a napokban derült ki, hogy 1998-ban közúti balesetet okozott, és ennek következtében egy ember életét vesztette. Aki ilyet tett, azt nyilván az sem zavarja, ha a fiatalokat »berántják« sorkatonának, és egész egyszerűen ennek következtében fiatal honfitársaink halnának meg egy értelmetlen háborúban

– zárta a beszélgetést a Fidelitas elnöke.