Le se tagadhatnák: ukrán zászló alatt vonultak a tiszások a Hősök terére

Újra kibújt a szög a zsákból, a Magyar Péter által összehívott háborús meneten a tömegben egy nagy ukrán zászlót feszítettek ki a tömeg felett. A képek alapján már a Hősök terén tették ezt a tiszások.

Az állami ünnepségen Orbán Viktor arról beszélt, hogy az áprilisi választás tétje az, hogy Zelenszkij, vagy ő fog kormányt alakítani Magyarországon.

– Április 12-én a magyarok döntenek, régi motoros vagyok, hogy tudjam, mikor állunk nehéz és fontos választás előtt. 28 nap múlva ilyen választás vár ránk. Nem csupán parlamentet, hanem sorsot is választunk. Válaszúthoz érkeztünk, ismerem az ilyet, én is álltam már ilyen előtt, amikor fiatal emberként nemet mondtam a szovjeteknek. Mi nem behívni, hanem hazaküldeni szoktuk őket. És álltam miniszterelnökként a németek előtt, amikor nemet mondtam a migrációra, vagy Brüsszelnek a háborúra, és veletek is válaszút előtt állok, amikor nemet mondunk az ukránoknak. Most pedig választani kell, hogy én vagy Zelenszkij alakítson kormányt, szerényen ajánlom magamat – fogalmazott a miniszterelnök.