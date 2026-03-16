Fenyegetés és bundavád, a világ nem tudta, sírjon-e vagy nevessen

A képlet pofonegyszerű volt. A világbajnokság legvégén, a második csoportkör B csoportjának az utolsó fordulójában 1978. június 21-én Brazília 3-1-re legyőzte Lengyelországot. A mérkőzést nézve minden argentin fájdalmasan szisszent fel a brazilok góljainál, és ujjongott boldogan, amikor a lengyelektől Grzegorz Lato betalált, ugyanis cseppet sem volt közömbös a gólkülönbség. A meccs helyi idő szerint este fél hét körül ért véget, és akkor már az egész világ tudta, aznap este a házigazda Argentínának legalább négy góllal kell nyernie Peru ellen a labdarúgó-vb döntőjébe jutáshoz.

Teofilo Cubillas itt tisztázni tudott az 1978-es labdarúgó-vb botrányos meccsén Fotó: Peter Robinson EMPICS/PA Images

Ez azonban cseppet sem tűnt könnyűnek. Peru igen jó erőkből állt, amit az első csoportkörben bizonyított is a skótok (3-1) és Irán (4-1) sima legyőzésével, mellette 0-0-t játszott a később döntős hollandokkal. Igaz, a második csoportkörben kikapott 3-0-ra a braziloktól és 1-0-ra a lengyelektől, ám így már felszabadultan futballozhattak az utolsó, számukra tét nélküli meccsen, az pedig nyilvánvaló volt, hogy nem pofozógépek. A házigazdák számára viszont túlzás nélkül élet és halál kérdése lett ez a találkozó Rosarióban, a rendező ország minden gesztusa azt sugallta, ezt a világbajnokságot nem nyerheti más, csak Argentína – és több is történt egyszerű gesztusoknál.

A juntának létkérdés volt a labdarúgó-vb

A végső győzelem ugyanis mindennél fontosabb volt az ország vezetésének. Az argentinok 1930 óta ácsingóztak a labdarúgó-vb megrendezésére, és ez a vágyuk egy roppant zavaros időszakban teljesült. Két évvel a nagy esemény előtt katonai junta került hatalomra – a Magyar Rádió felületes fordításból adódó pongyolasággal fogalmazva, áthallásosan ezt így adta hírül: Argentínában megdöntötték Perón asszonyt –, és Isabel Perón köztársasági elnök távozása után az új főnök Jorge Videla tábornok lett, aki kezdetben kormányzóként irányította az országot, majd 1978-ban államelnökké lépett elő, a junta élére pedig Roberto Viola tábornok, a hadsereg korábbi főparancsnoka állt.

A junta véres kézzel gyakorolta a hatalmát, megszokottá váltak a letartóztatások, a kivégzések, az internálások, az elhurcoltak embertelen megkínzásai. Ellenlépésekként a kommunista brigádok pokolgépes merényleteket hajtottak végre, a generálisok kiszolgálóinak látványos, nem ritkán utcai likvidálásáról nem is beszélve.

Közben tombolt az infláció, virágzott a korrupció, utóbbitól természetesen nem voltak mentesek a világbajnoksággal kapcsolatos építések sem. Mindezek miatt külföldi szervezetek, hírességek, köztük például olyan futballisták, mint Sepp Maier és Paolo Rossi, és belső erők is követelték a FIFA-tól, hogy adja át a vb-rendezés jogát az amúgy ugrásra kész Belgiumnak és Hollandiának,

ám az új elnök, a brazil Joao Havelange elengedte a füle mellett ezeket a hangokat.