Cristiano Ronaldo megfulladt a dzsungelben

A portugál Pepe és Thomas Müller összecsapása után Pepe a kiállítás sorsára jutott – Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

A 0-4 után újabb csapás sújtotta a portugálokat, de ezt tudták előre. A második csoportmeccsüket az Egyesült Államok ellen a dzsungel közepén elhelyezkedő Manaus városában kellett lejátszaniuk. Abban a stadionban, amelyben senki sem akart játszani a vb résztvevői közül.

A meccs: XX. labdarúgó-világbajnokság, G csoport, 2. forduló: Egyesült Államok–Portugália 2-2 (0-1)

Manaus, 41 ezer néző. Vezette: Pitana (argentin) Egyesült Államok: Howard – Johnson, Besler, Cameron, Beasley – Beckerman, Jones – Bradley, Bedoya (Yedlin), Zusi (Gonzalez) – Dempsey (Wondolowski).

Portugália: Beto – Pereira, Costa, Alves, Almeida (Carvalho) – Veloso, Moutinho, Meireles (Varela) – C. Ronaldo, Postiga (Éder), Nani.

Gólszerzők: Jones (64.), Dempsey (81.), ill. Nani (5.), Varela (95.).

Mivel az amerikai csapat az első körben 2-1-re nyert Ghána ellen, a portugálokon csak a győzelem segíthetett volna. A 95. percben még az amerikai csapat vezetett 2-1-re, Silvestre Valera ekkor tudott egyenlíteni Ronaldo beadásából. A 2-2 borzalmas csalódás volt a portugál csapat számára. Egyrészt azért, mert a titkos favorit két meccs után 1 ponttal, 2-6-os gólkülönbséggel állt a tabellán. Másrészt azért, mert a németek is döntetlent játszottak Ghána ellen.

A rettenetes gólkülönbség pedig azt jelezte, hogy az utolsó körben a portugál csapatnak nem elég a sima győzelem Ghána ellen, de ott gólkülönbséget is kellene javítani.

Visszatérve az amerikaiak elleni meccsre, Ronaldo ezen a találkozón sem villogott. Sőt, szinte fulladozott a rettenetes, párás hőségben. Ez volt az a mérkőzés, amelyen a vb idején először kellett ivószünetet elrendelni, ez a 39. percben esett meg. Ekkor már azt is tudni lehetett, hogy Ronaldo nem volt százszázalékos állapotban, azaz sérülten érkezett meg a világbajnokságra. Ő azonban nem az a fickó, akit ilyen jelentéktelen apróságok megzavarnak.