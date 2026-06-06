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Cristiano Ronaldo megfulladt a dzsungelben

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Június 11-én a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét eleveníti fel. A 95. részben azt meséljük el, hogyan nem lett világbajnok az az ember, aki mindennél jobban vágyott erre. Cristiano Ronaldo.

Lantos Gábor
2026. 06. 06. 6:30
Itt a vége, Portugáia és Cristiano Ronaldo is kiesett a 2014-es világbajnokságon Fotó: RAPHAEL ALVES Forrás: AFP
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Portugal's defender Pepe fouls Germany's forward Thomas Mueller (front) to be send off during the Group G football match between Germany and Portugal at the Fonte Nova Arena in Salvador during the 2014 FIFA World Cup on June 16, 2014. AFP PHOTO / DIMITAR DILKOFF (Photo by DIMITAR DILKOFF / AFP)
A portugál Pepe és Thomas Müller összecsapása után Pepe a kiállítás sorsára jutott – Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

A 0-4 után újabb csapás sújtotta a portugálokat, de ezt tudták előre. A második csoportmeccsüket az Egyesült Államok ellen a dzsungel közepén elhelyezkedő Manaus városában kellett lejátszaniuk. Abban a stadionban, amelyben senki sem akart játszani a vb résztvevői közül. 

A meccs:

XX. labdarúgó-világbajnokság, G csoport, 2. forduló: Egyesült Államok–Portugália 2-2 (0-1)
Manaus, 41 ezer néző. Vezette: Pitana (argentin)

Egyesült Államok: Howard – Johnson, Besler, Cameron, Beasley – Beckerman, Jones – Bradley, Bedoya (Yedlin), Zusi (Gonzalez) – Dempsey (Wondolowski).  
Portugália: Beto – Pereira, Costa, Alves, Almeida (Carvalho) – Veloso, Moutinho, Meireles (Varela) – C. Ronaldo, Postiga (Éder), Nani. 
Gólszerzők: Jones (64.), Dempsey (81.), ill. Nani (5.), Varela (95.).

Mivel az amerikai csapat az első körben 2-1-re nyert Ghána ellen, a portugálokon csak a győzelem segíthetett volna. A 95. percben még az amerikai csapat vezetett 2-1-re, Silvestre Valera ekkor tudott egyenlíteni Ronaldo beadásából. A 2-2 borzalmas csalódás volt a portugál csapat számára. Egyrészt azért, mert a titkos favorit két meccs után 1 ponttal, 2-6-os gólkülönbséggel állt a tabellán. Másrészt azért, mert a németek is döntetlent játszottak Ghána ellen.

A rettenetes gólkülönbség pedig azt jelezte, hogy az utolsó körben a portugál csapatnak nem elég a sima győzelem Ghána ellen, de ott gólkülönbséget is kellene javítani. 

Visszatérve az amerikaiak elleni meccsre, Ronaldo ezen a találkozón sem villogott. Sőt, szinte fulladozott a rettenetes, párás hőségben. Ez volt az a mérkőzés, amelyen a vb idején először kellett ivószünetet elrendelni, ez a 39. percben esett meg. Ekkor már azt is tudni lehetett, hogy Ronaldo nem volt százszázalékos állapotban, azaz sérülten érkezett meg a világbajnokságra. Ő azonban nem az a fickó, akit ilyen jelentéktelen apróságok megzavarnak. 

Viszont legalább a meccs után kitört belőle az őszinteség. Azt mondta, egyetlen pillanatig sem hitt abban, hogy a portugál csapat világbajnok lehet. „Itt vagyok, küzdök, próbálom a legjobbamat nyújtani, futok, ennyit tehetek. Vannak gondjaim, de nincs értelme a problémáimról beszélni” – mondta, utalva ezzel arra, hogy térdsérüléssel lépett pályára mindkét meccsen. „Átlagos csapat vagyunk” – tette hozzá.

Hazugság lenne azt állítani, hogy Portugália topcsapat lenne. Erre ez a keret nem alkalmas. Nem is vagyunk a legjobb formában. Nincsenek csodák.

Tudtuk, hogy kemény csoportunk lesz, olyan ellenfelekkel, amelyek nálunk jobbak. Soha nem gondoltam volna, hogy világbajnokok lehetünk, alázatosnak kell lennünk, és elismernünk, hogy most ennyit tudunk. Nem vagyok képmutató, soha nem gondoltam volna, hogy megnyerhetjük a tornát.”

Ghána ellen sem sikerült

A csoport utolsó körében abban kellett tehát bízni, hogy a németek legyőzik az amerikai csapatot, Portugália meg agyonveri Ghánát. Az első be is következett, a második nem. Németország 1-0-s sikere azt jelentette, hogy az amerikai csapat 4 ponttal, 4-4-es gólkülönbséggel zárt. A portugálok 2-1-es győzelme pedig azt, hogy Ronaldóék 4 ponttal, de 4-7-es gólkülönbséggel zártak, ez pedig a kiesésüket jelentette. Ghána ellen Ronaldo a 80. percben megszerezte az egyetlen gólját ezen a világbajnokságon, de mindez már nem osztott és nem szorzott. 

Portugal's forward Cristiano Ronaldo reacts during a Group G football match between USA and Portugal at the Amazonia Arena in Manaus during the 2014 FIFA World Cup on June 22, 2014. AFP PHOTO / ODD ANDERSEN (Photo by ODD ANDERSEN / AFP)
Ez nem Cristiano Ronaldo világbajnoksága volt – Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Az újságírók több mint egy órát vártak arra, hogy Ronaldo megjelenjen a kiesés után az interjúzónában. Hiába. A szupersztár nem volt hajlandó megjelenni a meccs utáni sajtótájékoztatón. Ám egyszer minden jónak vége szakad, nem lehetett örökké elbújni a stadion öltözőjében. Ronaldo jött, ment, s közben ezt a semmitmondó pár mondatot vetette oda az információra éhes zsurnalisztahadnak: „Ez egy olyan mérkőzés volt, ahol sok lehetőség adódott, de nem tudtuk, hogyan használjuk ki őket. Ilyen a futball. Emelt fővel távozunk, megpróbáltuk a legjobbunkat nyújtani, de nem tudtuk.”

A kudarc nem törte teljesen össze Portugáliát

Később a kudarcot azzal magyarázták, hogy ez a portugál csapat nem az volt, amelyik a 2012-es Európa-bajnokságon az elődöntőbe jutott, azaz bronzérmes lett. A portugál drukkerek szerint a pályán nyújtott teljesítmény katasztrofálisnak bizonyult, az edző, Paulo Bento pedig semmit sem tudott csinálni. Kiderült az is, hogy a portugál játékosok olyan mértékben függenek Ronaldo teljesítményétől, amely egy csapatsportágban nem hasznos dolog. 

Magyarul: ha a főhősnek nem megy, az epizodisták is csődöt mondanak.

Sok olyan momentuma volt a portugál csapatnak ezen a vb-n, hogy valaki gólhelyzetbe kerülhetett volna, de inkább – biztos, ami biztos alapon – lepasszolta a labdát Ronaldónak, aki nem tudott semmit kezdeni vele. Pepe őrületes ostobasága, amely miatt a németek ellen kiállították, azt jelentette, hogy a sorsdöntő, amerikaiak elleni meccsen nem lehetett ott, s mindez megbontotta a portugál védelmet. Brazíliában a portugál csapatból a csapatszellem hiányzott. Portugália egyetlen pillanatban sem hitette el senkivel, hogy van esélye bármire is ezen a tornán.

Ugyanakkor ez a kudarc nem bizonyult végzetesnek a portugál labdarúgás szempontjából. Olyannyira nem, hogy két év múlva Cristiano Ronaldo és a csapat megnyerte a 2016-os Európa-bajnokságot. 

 

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