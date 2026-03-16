Hidegfront érkezik, de azért fagyoskodni nem fogunk + videó

Hétfőn északnyugat felől előbb fátyolfelhők vonulnak fel, majd a Dunántúlon és a középső tájakon alacsonyabb szinteken is megvastagszik a felhőzet – írja az előrejelzésében a HungaroMet. A Tiszántúlon délutánig még jobbára derült marad az ég.

Az ország északnyugati felén helyenként fordulhat elő – jellemzően gyenge – eső, zápor.

Az északnyugatira forduló szél napközben egyre több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon átmenetileg meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 15 és 18 fok között valószínű, de a Rábától nyugatra pár fokkal hűvösebb lesz, ott a maximum már délelőtt beállhat. Késő este többnyire 3 és 9 fok közötti értékek várhatók.

Kedden a Dunántúlon már általában napos, gomolyfelhős idő várható, míg keleten erősen felhős vagy borult marad az ég.

Szórványosan eső, zápor előfordulhat.

Az északi, északkeleti szelet nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet jellemzően 10 és 17 fok között változhat, de főleg az Északi-középhegységben hűvösebb lehet az idő.