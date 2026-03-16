Függő, de a szere nem feltétlen az alkohol vagy a drog, hanem a másik ember

Átjárhatóság

A csoportok átjárhatóak, sok példa van arra, hogy a jelentkező elkezdi a Hozzátartozói csoportban, majd átmegy a Függő csoportba. A segítő szakember szerint ilyenkor oda járnak évekig a saját függőségükkel, majd később újra a Hozzátartozói csoportot használják ezen az önismereti úton. A függőknél is kiderülhet, hiszen ők hozzátartozói minőségükben is jelen vannak a csoportban, hogy a felépülésük egy pontján elkezdenek járni a Hozzátartozói csoportba is, ahol hozzátartozói minőségben kérnek segítséget. Mari úgy folytatja: – Aki pedig el akar mélyedni egy kicsit a témákban, vagy érzésekről, gondolatokról, viselkedésről szeretne beszélgetni, beül a Magadért csoportba is, ahol témák mentén dolgozunk, a szorongással, megfeleléssel, félelemmel, bátorsággal, a nemet mondással, megfelelési kényszerrel, szégyennel és még sorolhatnám.

Rendi Mari, a Magadért Alapítvány vezetője, kuratóriumi elnök (Fotó: Kurucz Árpád)

Érzelmi hullámvasút

Legalább annyira megterhelő egy függő hozzátartozójának lenni, mint magának a függőnek a saját függőségét megélni. A szerepek nem mindig tiszták, ez a fenti sorokból kiderül. Rendkívül nehéz a hozzátartozónak a sok ígérgetés és bocsánatkérés, mindenféle könyörgés mellett átélni, hiába jelenti ki a függő: megváltozom, a következő, vagy az utána levő napon megint szembe kell nézni mindkettőjüknek a visszaeséssel. Az érzelmi hullámvasút rendkívül kimerítő hosszú távon a hozzátartozónak.

A bizalom folyamatosan sérül, és hiába tesz meg mindent a hozzátartozó a megmentő szerepben a másikért, már ő maga is függőként működik, akinek a szere nem az alkohol, vagy a drog, hanem a másik ember.

– Akik először vannak csoporton, sokszor megfogalmazzák: nem fogom kizárni, elzavarni, hiszen a gyerekem, nem tudom megtenni. A „gyereke” hiába akár már harmincéves, vagy negyven, akkor is a gyereke, és ehhez ragaszkodik. Ilyenkor kell tükröt mutatni, ami sokszor nagyon konfrontatív. Itt szerepe van az empatikus konfrontációnak. A csoport érti, hallja, milyen nehéz helyzetben van a csoporttag, de a kérdésekkel, a megosztásokkal olyan tükröt mutat, ami segítheti a hozzátartozó saját működésének a fájdalmas felismerését, elbírva a neheztelés vagy a harag megjelenését is. Sokszor a harmincévesről is úgy gondolkodnak a családtagok, mint egy tízévesről. Ilyenkor gyakran elhangzik az a kérdés csoporton: bízol te a harmincéves lányodban vagy a fiadban? Amikor csönd lesz, érződik, sokszor ki is mondják: nem. Nem tudnak benne bízni – mondja Rendi Mari. Hozzáteszi, fontos lépés, amikor a hozzátartozó ki tudja mondani: – Képesnek tartalak, hogy eldöntsd, hogy a drogot, vagy azt az életet választod, amiben velünk élsz, mert nekünk a drog és az azzal járó életmód a továbbiakban nem fér bele. Azt látjuk, neked is segítségre van szükséged. Ez lehet szakember, csoport, anonim csoport, rehab. Szabályokat kell megfogalmazni, határokat kijelölni és következetesnek lenni. Ezt tanulni kell a felépülés során, ebben segít a csoporttagok megosztása, a régebbi csoporttagok tapasztalatai, példái, megoldásai.

Önkéntesség szívből

Közben nyílik a lépcső alatti bejárati ajtó, megérkezik Enikő, leül közénk. Mari hozzá fordul, mikor meglátja, és felidézi: – Enikő, te már itt voltál a nyitásnál is. Úgy folytatja Mari, Enikő már ott volt a Nyírőben is, és az alapítvány kezdetétől itt, tehát huszonnyolc éve jár ide.

Enikő elmondja, hozzátartozóként csatlakozott először, a fia miatt. – Felismertem, hogy én a magam eszközeivel nem tudom megoldani a problémát, segítséget kértem. Akkor a Jász utcai drogambulanciának már volt egy hozzátartozói csoportja. Oda jártam, utána tizenkét lépéses programba is egy darabig, aztán ide hívtak. Fő feladatom, amit szívesen csinálok: az újakkal beszélgetek, amikor jönnek. A csoport hatkor kezdődik, én itt vagyok már öt órakor, és kicsit ismerkedem velük, oldom őket. Úgy ülnek be a csoportba, már van egy ismerősük.

Este hat óra

A csoport hat órakor percre pontosan kezdődik, Mari pedig felteszi a kezdő körkérdést, amit a rövid bemutatkozás után mindenki megválaszol. Milyen elkerülési technikát használsz, mikor egy új helyzetben találod magad? A válaszok különbözőek. „Várok, csak ülök a helyzetben és megélem, hogy kellemetlen. Csapkodok, teszek, veszek. Folyamatosan járkálok, úgy halogatok. A munkát használom a fájdalom elkerülésére. Mindent az utolsó pillanatra hagyok, közben erőt gyűjtök a csoportban.” A csoport halad tovább Mari vezetésével a maga útján. Felbukkannak a felszínre az eddig ki nem mondott problémák, felszabadulnak a csoporttagok, körvonalazódnak a megoldások. Tágul a tér, amiben rengeteg bátor ember keresi a válaszokat a különféle élethelyzeteire, amiből eddig egyáltalán nem látott kiutat. Itt megtalálják.