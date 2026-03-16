Függő, de a szere nem feltétlen az alkohol vagy a drog, hanem a másik ember

Megérkezünk, Eötvös utca 19., az ajtóra ki van írva: A HELY. Kinyitjuk az ajtót, utunk lefelé visz egy keskeny lépcsőn. Lent egy barlangszerű kis folyosóra jutunk, ahonnan szobák nyílnak, majd a folyosó végén egy hatalmas helyiség színekkel, képekkel és rengeteg székkel, amiket épp pakolnak ki a közelgő csoportra. Szerda van, ez a híres Hozzátartozói csoport, amit Rendi Mari tart, a Magadért Alapítvány vezetője. Ez a csoport arról ismert, hogy
függőségben szenvedők hozzátartozói kérhetnek segítséget saját maguk részére, idővel egyre többet tudnak meg saját magukról, a működésükről, és meglátják, mi okozza az elakadást az életükben.
A hónapok, évek haladásával erős oszlopai lesznek a közösségnek, egymást segítik, miközben folyamatosan fejlődnek; van olyan, aki két éve, de olyan is, aki nyolc éve ide jár, sőt még olyan is, aki ennél is régebb óta. Újak is érkeznek folyamatosan, a csoport mindenkit befogad, aki pedig meghallja az üzenetet, meg is marad, és onnantól annyit megy, amennyit csak tud.
Az alapítvány munkatársai azonkívül, hogy képzett szakemberek, tapasztalati segítők is. A bizalom kialakításánál ez nagyon fontos szempont. Vezetnek, utat mutatnak, tudják miről beszélnek, hiszen ők is átéltek függőséggel kapcsolatos élethelyzeteket, amikből megtalálták a kiutat. Azóta másoknak segítenek talpra állni és minőségi életet élni. Mari, Réka, Csaba, Viktor és Zoli mindannyian elhivatott, nagy tudású, hatalmas tapasztalattal rendelkező, empatikus, türelmes emberek, akik úgy irányítják a beszélgetést, a gondolkodást és a csoportmunkát, hogy a tagok maguktól mondják ki a belső elnyomott, rejtőzködő részleteket, saját mondataik vezetik el őket a megoldásaikhoz.
Érdekel, hogy találnak el hozzájuk az érdeklődők, Vajna Réka addiktológiai szakember elmondja, túlnyomórészt szájról szájra terjed az alapítvány híre, nagyon sokan ajánlás útján jutnak el hozzájuk vagy interneten találnak rá az elérhetőségükre. A másik, ami egyre gyakoribb jelenség, hogy a pszichológusok küldik klienseiket a Magadértba. Jellemzően olyanok jönnek, akik magasan funkcionálnak, tudják még vinni az életüket.
Egyéni konzultációban, mert erre is van lehetőség, egyre többször találkozom olyanokkal, akik már nem tudják irányítani az életüket, őket tovább is küldöm azonnal az ellátórendszerbe, rehabilitációs kezelésre
– mondja el Réka, majd hozzáteszi: – Sikerélményt jelentett, amikor az első alkalommal elmondtam a jelentkezőnek, természetesen tud járni a csoportunkba, de ez neki a jelen helyzetében kevés lesz. Megértette, és azonnal jelentkezett az intézménybe, ahol azóta már több hónapja tartózkodik, és a felépülésén dolgozik. Egy másik csoporttagnál ugyanez volt a helyzet, de ő még kért néhány alkalmat, korábban volt már terápián, de nem akart visszamenni. Megdolgoztuk a kérdést, úgy váltunk el egymástól, hogy bejelentkezik egy bizonyos helyre – meséli a szakember, akitől megtudjuk, mindenkit abba az irányba terelnek, ami a leghasznosabb neki.
