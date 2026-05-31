Mióta leszokott a dohányzásról, jobban érzi az ízeket 

Egy érdekes tanulmány készült azzal kapcsolatban, hogy a gyermekek a cigarettára rászokás tekintetében vajon a szülőket utánozzák-e, mint ahogyan ez az általános nézet elterjedt. A tanulmány arról számolt be, hogy meglepően kevés bizonyíték támasztotta alá azt az általános nézetet, hogy a gyermekek a szülői viselkedést utánozzák, vagy közvetlenül az motiválja őket. Egyes keresztmetszeti vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy a
szülők hatása gyermekeik dohányzásra szokásában serdülőkorban csökkenhet vagy nem, viszont a kortársak hatása serdülőkorban növekszik.
Egy rövid távú longitudinális vizsgálat eredményei alátámasztják, hogy a szülőknek és a barátoknak gyermek- és serdülőkorban egyaránt jelentős hatása van. A tanulmány, amelyben a kutatók egy nagy gyermekcsoport dohányzási viselkedésének változását követték nyomon a gyermekkor és a serdülőkor során, arra a következtetésre jutottak, hogy a barátok ugyanolyan korán gyakorolnak hatást a nemdohányzó viselkedésre, mint a szülők. A dohányzó barátok és nem a dohányzó szülők gyakoroltak hatást a gyermekek dohányzásba kezdésére legnagyobb arányban. A gyermekeket általában nem befolyásolta a dohányzás abbahagyására az a szülő, aki korábban dohányzott.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!