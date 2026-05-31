Mióta leszokott a dohányzásról, jobban érzi az ízeket 

A WHO kezdeményezésére 1987 óta május 31. a nem dohányzók világnapja. A dohányzásmentes életmódot népszerűsítő programokkal szokták az eseményt ünnepelni. A leszokáshoz való segítségkérés és az dohányzás következtében bekövetkező egészségügyi kockázatok ismertetését is meg szokás ejteni ezen a napon. De miért dohányzunk egyáltalán? Mi ez igazából? Károkozás, önbántalmazás, függőség, élvezet, szenvedély?

2026. 05. 31. 6:10
Egy érdekes tanulmány készült azzal kapcsolatban, hogy a gyermekek a cigarettára rászokás tekintetében vajon a szülőket utánozzák-e, mint ahogyan ez az általános nézet elterjedt. A tanulmány arról számolt be, hogy meglepően kevés bizonyíték támasztotta alá azt az általános nézetet, hogy a gyermekek a szülői viselkedést utánozzák, vagy közvetlenül az motiválja őket. Egyes keresztmetszeti vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy a 

szülők hatása gyermekeik dohányzásra szokásában serdülőkorban csökkenhet vagy nem, viszont a kortársak hatása serdülőkorban növekszik. 

Egy rövid távú longitudinális vizsgálat eredményei alátámasztják, hogy a szülőknek és a barátoknak gyermek- és serdülőkorban egyaránt jelentős hatása van. A tanulmány, amelyben a kutatók egy nagy gyermekcsoport dohányzási viselkedésének változását követték nyomon a gyermekkor és a serdülőkor során, arra a következtetésre jutottak, hogy a barátok ugyanolyan korán gyakorolnak hatást a nemdohányzó viselkedésre, mint a szülők. A dohányzó barátok és nem a dohányzó szülők gyakoroltak hatást a gyermekek dohányzásba kezdésére legnagyobb arányban. A gyermekeket általában nem befolyásolta a dohányzás abbahagyására az a szülő, aki korábban dohányzott. 

Ártalmak és leszokás

A dohányban található nikotin függőséget okoz. A várandós nők dohányzásával kapcsolatban kimutatták, hogy a dohányzás születési rendellenességeket, szellemi és testi fogyatékosságot okoz. A cellulóz-acetát és a szénrészecskék dohánytermékek általi belélegzése pedig tüdőrákhoz vezethet. 

A dohányzás bizonyítottan rendkívül ártalmas az egészségre, a hazai lakosság húsz százaléka, azaz minden ötödik ember a dohányzás következményeként hal meg. Egyik legfőbb okozója a tüdő- és légúti rák, a különböző szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának, a végtagvesztésnek, és a vakság kialakulásának. Mindezek ellenére még mindig viszonylag elterjedt, fogyasztásának növekedése elsősorban az elmaradott országokra jellemző. A dohánytermékek ráadásul rendkívüli mértékben hozzájárulnak a környezetkárosításhoz. 

Stephen King szerint „egy dohányos sosem szokik le, csak szünetet tart”. Mark Twain úgy fogalmazott: „A dohányzásról pofonegyszerű leszokni. Én magam is legalább százszor megtettem.” A két idézet jelzi a téma súlyosságát. Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) felmérése szerint Földünkön napjainkban mintegy 1,3 milliárd ember dohányzik rendszeresen és évente nyolcmillió ember halála hozható összefüggésbe a dohányzás szövődményeivel. A 2022-es adatok alapján Magyarországon a felnőtt lakosság huszonhét százaléka naponta dohányzik. Sokan a legmakacsabb függőségnek tartják a nikotinfüggőséget. A leszokni vágyók nagy része többször is nekivág a leszokás nehéz folyamatának és jellemzően csak négy-öt próbálkozás után tudja letenni véglegesen a cigarettát. Az Egészségvonal figyelmeztet: a dohányzásról leszokni nehéz, azonban soha nem késő! A dohányzás abbahagyása az egyik legjobb dolog, amit a dohányosok az egészségük érdekében tehetnek.

A cigaretta letétele tehát nemcsak az általános egészségi állapotot javítja, hanem az étkezések élményét is átalakítja. A témában és a leszokás támogatásában hasznos információkat talál például a Szegedi Tudományegyetem szakmai oldalán. Itt összesen negyven leszokási tippet gyűjtöttek össze azért, hogy sikeres legyen a kísérlet. Az itt található első 24 tipp segíti a tudatos felkészülést a leszokásra. A 25–40 közötti sorszámú tipp pedig arról szól, hogyan lehet fenntartani, véglegesíteni a leszokást. A tapasztalatok szerint minél többet olvasunk el és tartunk meg belőlük, annál sikeresebbek leszünk.

Intenzívebb ízélvezetek

A Semmelweis Egyetem hazai kutatókkal végzett vizsgálata megerősítette, hogy a dohányosok ízérzékelése eltér (gyengébb), mint a nem dohányzóké. 

A dohányzásról való leszokás egyik leggyorsabb és leglátványosabb pozitív hatása, hogy az íz- és szaglásérzékelés fokozatosan visszatér. A füstben található káros anyagok tompítják az ízlelőbimbókat, így a leszokás után újra intenzívebben és tisztábban érezhetőek az ételek aromái. Már 48-72 órával az utolsó szál cigaretta elszívása után a károsodott idegsejtek regenerálódni kezdenek, így az ízek és illatok érzékelése jelentősen javul. Az ételek zamata sokkal gazdagabbá válik, a korábban kevésbé érzékelhető finom ízjegyek ismét élvezhetővé válnak. Mivel az ízek újra finomak, az étvágyunk is megnőhet. Sokaknál tapasztalható, hogy a visszatért ízlelés miatt a korábbi dohányosok az édességet is jobban kívánják. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
