Mióta leszokott a dohányzásról, jobban érzi az ízeket 

Ártalmak és leszokás

A dohányban található nikotin függőséget okoz. A várandós nők dohányzásával kapcsolatban kimutatták, hogy a dohányzás születési rendellenességeket, szellemi és testi fogyatékosságot okoz. A cellulóz-acetát és a szénrészecskék dohánytermékek általi belélegzése pedig tüdőrákhoz vezethet.

A dohányzás bizonyítottan rendkívül ártalmas az egészségre, a hazai lakosság húsz százaléka, azaz minden ötödik ember a dohányzás következményeként hal meg. Egyik legfőbb okozója a tüdő- és légúti rák, a különböző szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának, a végtagvesztésnek, és a vakság kialakulásának. Mindezek ellenére még mindig viszonylag elterjedt, fogyasztásának növekedése elsősorban az elmaradott országokra jellemző. A dohánytermékek ráadásul rendkívüli mértékben hozzájárulnak a környezetkárosításhoz.

Stephen King szerint „egy dohányos sosem szokik le, csak szünetet tart”. Mark Twain úgy fogalmazott: „A dohányzásról pofonegyszerű leszokni. Én magam is legalább százszor megtettem.” A két idézet jelzi a téma súlyosságát. Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) felmérése szerint Földünkön napjainkban mintegy 1,3 milliárd ember dohányzik rendszeresen és évente nyolcmillió ember halála hozható összefüggésbe a dohányzás szövődményeivel. A 2022-es adatok alapján Magyarországon a felnőtt lakosság huszonhét százaléka naponta dohányzik. Sokan a legmakacsabb függőségnek tartják a nikotinfüggőséget. A leszokni vágyók nagy része többször is nekivág a leszokás nehéz folyamatának és jellemzően csak négy-öt próbálkozás után tudja letenni véglegesen a cigarettát. Az Egészségvonal figyelmeztet: a dohányzásról leszokni nehéz, azonban soha nem késő! A dohányzás abbahagyása az egyik legjobb dolog, amit a dohányosok az egészségük érdekében tehetnek.

A cigaretta letétele tehát nemcsak az általános egészségi állapotot javítja, hanem az étkezések élményét is átalakítja.