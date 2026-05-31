VitinhaPSGBajnokok LigájaArsenal FCBL-döntő

A BL-döntő legjobbja még belerúgott egyet az Arsenalba

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A PSG megvédte címét a Bajnokok Ligájában, miután tizenegyesekkel megnyerte az Arsenal elleni budapesti BL-döntőt. A PSG portugál középpályása, Vitinha nem rúghatott tizenegyest a szétlövésben, a hosszabbítás második félideje előtt le kellett cserélni. Vitinha akkor nagyon dühös volt, végül boldogan zárta az estét: újra magasba emelhette a BL-trófeát, a meccs legjobbja lett, s nyilatkozatában még odapörkölt az Arsenalnak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 31. 6:25
Vitinha, a PSG portugál középpályása lett a budapesti BL-döntő legjobbja, őt az Arsenal játéka nem nyűgözte le Fotó: Anadolu via AFP/Halil Sagarkaya
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vitinha is ünnepelhetett, majd elárulta, mi volt a mérkőzés kulcsa.

Nagyon türelmesnek kell lenni az ilyen csapatok ellen. Az Arsenal minden adandó alkalommal nagyon sokáig húzta az időt: kirúgásnál, szabadrúgásnál...

szúrt oda az ellenfélnek Vitinha. – Azzal sem könnyítették meg a dolgunkat, hogy nagyon mélyen visszahúzódtak a kapujuk elé.

Milyen súlyos Vitinha és Dembélé sérülése?

A közelgő világbajnokság miatt aggasztó lehetett Vitinha és Dembélé lecserélése is, egyikük sem mozgott jól előtte, ám az első hírek szerint sem a portugál, sem a francia válogatottnak nem kell aggódnia, hogy elveszítené egyik friss BL-győztes sztárját a vb előtt.

Vitinha a portugál válogatottnak is kulcsembere lehet, amely a június 11-én kezdődő labdarúgó-vb csoportkörében Kolumbia, Üzbegisztán és a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen játszik.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmédia

A nagy összeomlás

Bayer Zsolt avatarja

Ha Hitlernek és Sztálinnak lett volna ilyen a kezében, nem buknak meg soha…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu