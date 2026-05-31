A BL-döntő legjobbja még belerúgott egyet az Arsenalba

Vitinha is ünnepelhetett, majd elárulta, mi volt a mérkőzés kulcsa.

Nagyon türelmesnek kell lenni az ilyen csapatok ellen. Az Arsenal minden adandó alkalommal nagyon sokáig húzta az időt: kirúgásnál, szabadrúgásnál...

– szúrt oda az ellenfélnek Vitinha. – Azzal sem könnyítették meg a dolgunkat, hogy nagyon mélyen visszahúzódtak a kapujuk elé.

Milyen súlyos Vitinha és Dembélé sérülése?

A közelgő világbajnokság miatt aggasztó lehetett Vitinha és Dembélé lecserélése is, egyikük sem mozgott jól előtte, ám az első hírek szerint sem a portugál, sem a francia válogatottnak nem kell aggódnia, hogy elveszítené egyik friss BL-győztes sztárját a vb előtt.

Vitinha a portugál válogatottnak is kulcsembere lehet, amely a június 11-én kezdődő labdarúgó-vb csoportkörében Kolumbia, Üzbegisztán és a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen játszik.