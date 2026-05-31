Ma emlékezünk azokra, akik életüket áldozták Magyarországért

Az ünnepet 1945-től, a kommunista időszakban nem tartották meg, és 1951-ben az emlékkövet is eltávolították a térről. A helyén 1956. április 4-én avatták fel a ma is látható emlékkövet. A rendszerváltás után újra lehetett ünnepelni az elesett magyar katonákat, és a 2001-ben elfogadott törvény a korábbi ünnep körét hivatalosan is kibővítette mindenkire, akik Szent István király óta életüket áldozták a hazáért.

Az ünnepen katonai tiszteletadással egybekötött koszorúzási megemlékezést tartanak a rákoskeresztúri Új köztemetőben a magyar katonahősök emlékművénél, valamint a Hősök terén, a Magyar hősök emlékkövénél. Szadán idén különösen jelentős lesz az ünnepi megemlékezés, új emléktáblát avatnak azoknak a hősi halottaknak a tiszteletére, akiknek neve eddig hiányzott a település emlékezetéből. Az esemény kapcsán lapunk Babucs Zoltán hadtörténésszel, a Magyarságkutató Intézet munkatársával beszélgettünk, az interjút ezen cikkben olvashatja el.