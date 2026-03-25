A futballhős, akiből háborús bűnös és áruló lett

Június 11-én a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A huszonkettedik részben tovább folyik a „versenyfutás” azért, hogy eldöntsük, melyik lehetett a labdarúgó vb-k történetének legjobb mérkőzése. Időutazásunk most nagyon messzire visz. A dátum: 1938. június 5. A nap, amikor egy olyan mérkőzést játszottak le a III. labdarúgó-világbajnokságon, amit soha nem lett volna szabad elfelejteni. És egy olyan futballistáról is szól ez a sztori, akit Lengyelországban hosszú évekre árulónak bélyegeztek meg. Ernst Wilimowski története tényleg nem mindennapi.

Lantos Gábor
2026. 03. 25. 6:05
A brazil Leonídas (balra) a lengyel válogatott ellen Strasbourgban az 1938-as labdarúgó-világbajnokságon
A brazil Leonídas (balra) a lengyel válogatott ellen Strasbourgban az 1938-as labdarúgó-világbajnokságon Fotó: STAFF Forrás: AFP
A III. labdarúgó-világbajnokságon 16 csapat vett részt, Dél-Amerikát, azaz a teljes kontinenst mindössze egy válogatott, a brazil képviselte Franciaországban. Mehetett volna a vb-re Argentína is, de a másik dél-amerikai óriás válogatottja visszalépett attól az interkontinentális pótselejtezőtől, amelyet Kuba ellen kellett volna lejátszania a vb-t megelőzően Bordeaux-ban. A kubaiak ölébe így hullott egy vb-részvétel. A brazil csapat a dél-amerikai zónából selejtező nélkül jutott ki a vb-re, mert Kolumbia akkor még a közép-amerikai zónában selejtezett. A lengyeleknek pedig Jugoszlávia jutott a selejtezőben. Az első meccsen minden eldőlt, mert Lengyelország – a három gólt szerző Ernst Wilimowski vezérletével – 4:0-ra nyert, így a visszavágón a jugoszlávoknak az 1:0-s siker semmire sem volt elég.

Ernst Wilimowski négy gólt lőtt az 1938-as foci vb-n Brazília ellen, Lengyelország mégis kikapott
Ernst Wilimowski, aki négy gólt lőtt a brazil válogatottnak. Fotó: notesfrompoland.com

Ernst Wilimowski: előbb hős volt, majd áruló lett

Ernst Wilimowski neve hamarosan újra felbukkan ebben a történetben. Ez a német szülőktől származó, Katowicében született zseni 1916-ban látta meg a napvilágot. Katowice akkor a Porosz Királyság, azaz a Német Birodalom része volt. Nem véletlen, hogy ez a zseniális képességekkel megáldott csatár nemcsak a lengyel, de a német válogatottban is szerepelt.

Nem volt szent ember, messze nem. 1936-ban, azaz két évvel a világbajnokság és pár nappal a berlini olimpia megnyitása előtt a lengyel szövetség azért tiltotta el a válogatott szerepléstől, mert állandóan ivott, bulizott és a nőket hajkurászta.

Távollétében a lengyel csapat csak a negyedik helyet szerezte meg a berlini olimpián. A lengyel sportvezetők csak a vb-selejtezők előtt döntöttek arról, hogy Wilimowski visszatérhet a csapatba. Képességeiről mi, magyarok is meggyőződhettünk, mert 1939. augusztus 27-én, azaz négy nappal a II. világháború kezdete előtt a magyar labdarúgó-válogatott Lengyelország ellen játszott barátságos meccset Varsóban. Zsengellér Gyula és Ádám Sándor góljával 2:0-ra a magyar csapat vezetett, majd jöttek a lengyelek és Wilimowski mesterhármasának köszönhetően 5:3-ra nyertek. Wilimowski későbbi sorsa egészen tragikus fordulatokat vett. A második világháború gyakorlatilag elpusztította a lengyel válogatottat. A náci Németország azokat az embereket, akik a Német Birodalom területén születtek (ilyen volt Wilimowski is) arra kényszerítette, hogy a háborúban a németek oldalán harcoljanak. Wilimowski is aláírta a Volkslistát, azaz a nácik nyilvántartási és besorolási rendszerét. A frontszolgálatot megúszta, de a rendőrséghez így is csatlakoznia kellett. Összebarátkozott a Luftwaffe egyik híres pilótájával, Hermann Graffal, akinek a segítségével Wilimowski édesanyja megmenekült az auschwitzi koncentrációs táborból. A focistát arra is rákényszerítették, hogy 1941-ben és 1942-ben a német labdarúgó-válogatottban szerepeljen. A háború végén Lengyelországban árulónak kiáltották ki. Az 1974-es labdarúgó-világbajnokságon szerette volna meglátogatni a lengyel csapatot Stuttgartban. A lengyel szövetség azonban hallani sem akart erről. A lengyelek akkori szövetségi kapitánya, Kazimierz Górski azonban hajlandó volt a találkozásra. A lengyel edző nagyon hidegen üdvözölte példaképét: 

Wilimowski úr, ha nem tett volna semmi rosszat, talán vissza kellett volna jönnie Lengyelországba, és megmagyaráznia a viselkedését.

„Megtisztítania magát minden vádtól” – mondta Górski. „Féltem” – válaszolta Wilimowski.

Micsoda meccs Strasbourgban!

Az 1938-as világbajnokságon részt vevő 16 csapat egyenes kieséses rendszerben kezdte meg a küzdelmeket. A sorsolás úgy hozta, hogy a nyolcaddöntőben a lengyel csapat a brazil válogatott ellen kezdett. 

Brazilian national soccer team players are lined up before the start of their World Cup preliminary round soccer match against Poland 05 June 1938 in Strasbourg. Brazil defeated Poland 6-5 in extra time (4-4 at the end of regulation time) as forward Leonidas (3rd L), with coach Ademir Pimenta to his right, scored three goals. Polish forward Ernest Willimowski scored four goals for his team. AFP PHOTO (Photo by AFP)
A brazil csapat 1938-ban a III. labdarúgó-világbajnokságon. Fotó: STAFF/AFP

A világbajnokság kezdete előtt a brazilokat a nemzetközi szaksajtó a vb megnyerésére tartott gárdák közül a legesélyesebbnek tekintette. A dél-amerikai kontinenst amúgy is óriási tisztelet övezte akkoriban. 

Nemcsak azért, mert az I. világbajnokságot Uruguay nyerte meg, hanem mert Uruguay az 1924-es és 1928-as nyári olimpia futballtornájának is a győztese volt.

A meccs előtti beharangozóban a Nemzeti Sport ugyanakkor azt írta, hogy nagy küzdelem várható, és a brazil csapat egygólos különbséggel veri majd meg a lengyeleket. A lap szakírója azt is papírra vetette, hogy 1:0 lesz a végeredmény. Csak ezt nem találta el, mert az egygólos különbség amúgy stimmelt. Ám arra ember nem gondolt, hogy ezen a strasbourgi összecsapáson nem egy, hanem tizenegy gól születik.

A meccs:
III. labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: Brazília–Lengyelország 6:5 (3:1, 4:4, 6:4)
Strasbourg, Meinau Stadion, 13 ezer néző. Vezette: Eklind (svéd)

Brazília: Batatais – Domingos, Machado – Zezé, Martim, Da Silva – Lopes, Romeu – Leonidas, Perácio, Hércules.
Lengyelország: Madejski – Szczepaniak, Galecki – Góra, Nyc, Dytko – Piec, Piatek, Scherfke – Wilimowski, Wodarz.
Gólszerzők: Leonidas (18., 93., 104.), Romeu (25.), Perácio (44, 71.), illetve Scherfke (23.), Wilimowski (53., 59., 89., 119.)

Egy nappal később a magyar sportlap azt írta: Brazíliától aligha kell rettegnünk. Ezzel arra célzott, hogy a nagy esélyesnek tartott dél-amerikaiak csak keserves küzdelemben, hosszabbítás után tudták 6:5-re legyőzni a lengyeleket. Az e történet elején már említett Ernst Wilimowski négy gólt szerzett a lengyel csapatban, mégis vesztesként kellett levonulnia a pályáról. Azóta sem történt meg ilyen eset a labdarúgó-világbajnokság lassan százéves történetében. 

Ami a meccs alakulását illeti, az egészen drámai volt.

A brazilok szerezték meg a vezetést, majd 1:1 után a dél-amerikai válogatott 3:1-re elhúzott. Ekkor jött Ernst Wilimowski, aki kétszer is betalált, majd 3:3 után újabb brazil gól következett. Wilimowski nem hagyta magát, berúgta önmaga harmadik, csapata negyedik találatát. A rendes játékidő végén 4:4 volt az állás, hosszabbítás következett. 

Brazilian forward Leonidas (L) controls the ball in front of a Swedish defender during the World Cup soccer match for third place between Brazil and Sweden 19 June 1938 in Bordeaux. Leonidas scored twice to help Brazil beat Sweden 4-2. AFP PHOTO (Photo by AFP)
A fehér mezes brazil Leonidas volt a brazil csapat hőse a lengyelek ellen. Fotó: STAFF/AFP

Az extra 30 percben Leonidas kétszer volt eredményes (az egész meccs során összesen három gólt lőtt a brazil), majd 6:4 után Wilimowski még egyszer beköszönt. Így alakult ki a 6:5-ös végeredmény, Lengyelország kiesett. A brazilok utolsó, hatodik gólja egészen valószínűtlen körülmények között született meg, mert a mocsaras, sáros, mély talajú pályán Leonídas cipője a sárban ragadt, így a brazil csatár mezítláb lőtte be csapata győztes gólját. Egy korabeli szemtanú így idézte fel a történteket: 

A lövés, erős és váratlan, tátva maradt mindenki szája a kis stadionban. Az emberek megdöbbentek.

Az európai sportsajtó, amely azt hitte, hogy már mindent látott, rémülten, zavartan és bravó! kiáltásokkal reagált.

Szalvétán érkezett a brazilok szerződése

A teljesen valószínűtlen, 6:5-ös végeredményt hozó összecsapás után Wilimowskinak azonnali szerződést kínált az egyik brazil sportvezető Strasbourgban. Ha ez a szerencsétlen sorsú ember tudta volna, mi vár rá a következő években, egészen biztosan azonnal aláírja azt a szalvétát, amelyet a brazil sportvezető szerződés gyanánt nyújtott át neki. Mert lehetett bármilyen jó focista is, Ernst Wilimowskit a pályán nyújtott teljesítménye soha nem védte meg azoktól a tragédiáktól, amelyeket az életben kellett elszenvednie. 

Máig ő az egyetlen olyan focista, aki világbajnoki mérkőzésen négy gólt szerzett a brazil válogatott ellen.

Talán nem kockáztatunk nagyot, ha azt írjuk: ezt a teljesítményt aligha múlja felül bárki. Ami pedig ennek a meccsnek a másik hősét, a brazil Leonidast illeti: ő 90 éves korában, 2004-ben halt meg. Pályafutása befejezése után rádiós sportriporter lett belőle. Az 1938-as világbajnokság aranycipős játékosa ezen a vb-n bronzérmet nyert, mert Brazília az elődöntőben 2:1-re kikapott a későbbi világbajnok olaszoktól, hogy aztán a bronzmérkőzésen 4:2-re verje a svédeket. 

A cikket az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével írtuk meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.