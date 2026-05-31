Ma jár le Magyar Péter ultimátuma, Sulyok Tamásék még nem mondtak le

A munka folytatódhat

A Kúria elnökének távozását illetően a legfelsőbb bírói fórum szintén az alkotmányos szabályokra hivatkozott. Közölték: a Kúria elnökét az Országgyűlés kilenc évre választja, Varga Zs. András megbízatása pedig 2030. január 1-jéig tart.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész ennél is egyértelműbben fogalmazott.

A 24.hu-nak adott interjúban kijelentette: nem mond le, és a Tisza-kormány idején is folytatni kívánja munkáját. Hangsúlyozta, visszautasítja azt a feltételezést, hogy az ügyészség működését vagy saját tevékenységét politikai befolyás érte volna.

Szeretném a megkezdett szakmai munkát folytatni

– foglalta össze álláspontját a legfőbb ügyész.

Az Állami Számvevőszék és az Alkotmánybíróság sem jelezte, hogy vezetői távozni készülnének. Az ÁSZ a HVG kérdésére azt közölte, hogy elnökét az Országgyűlés kétharmados többséggel tizenkét évre választja meg, megbízatásának megszűnését pedig törvény szabályozza. Az Alkotmánybíróság pedig rövid válaszában annyit közölt: a testület a mindenkor hatályos alkotmányos keretek között látja el feladatait.

A GVH a héten arról tájékoztatta az Indexet, hogy a szervezet elnökét eskü kötelezi a hivatali szolgálatának ellátására.

Költségvetési biztost rendelnek ki

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) különleges jogállású, önálló szabályozó szerv, amelynek feladata a hírközlési és a médiapiac felügyelete, valamint a verseny biztosítása. Főbb feladatai

ellenőrzi a média- és hírközlési piac jogszerű működését,

kezeli a rádiós és televíziós frekvenciákat,

felügyeli a korhatár-besorolások betartását,

segíti a tudatos és biztonságos digitáliseszköz-használatot.

A Médiahatóság elnöke 2021. december 4-e óta Koltay András, akinek a mandátuma 2030 végéig szól.

Az NMHH az alaptörvény alapján önálló szabályozó szerv, amely a továbbiakban is független hatóságként, a jogszabályi keretek között látja el a feladatait. Politikai nyilatkozatokról nem foglal állást

– reagált a Médiahatóság Magyar Péter felszólítására.

A hét fejleménye, hogy az Országgyűlés illetékes bizottsága május 26-án elutasította az NMHH 2025-ös költségvetési beszámolóját. Koltay tájékoztatása szerint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA) tavaly 155,1 milliárd költségvetési és 6,9 milliárd forint kereskedelmi bevétele volt, az összes kiadása pedig 157 milliárd forintot tett ki.