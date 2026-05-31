dmitrij bivolibfteljesítménybajnokvisszatérésprofi boksz

A boksz virtuóza visszatért és bohócot csinált az ellenfeléből

Sokan féltették, hogy egy hátműtét és 15 hónapos kihagyás után képes lesz-e arra, hogy ugyanolyan teljesítményt nyújtson a ringben, mint az utolsó meccsén, amikor a félnehézsúly vitathatatlan bajnoka lett. Nos, mára kiderült, felesleges aggódni Dmitrij Bivol miatt, hiszen a WBA, a WBO és az IBF világbajnoka egészen sima, pontozásos győzelmet aratott kötelező kihívója, a német Michael Eifert ellen. A kirgiz bunyós előtt három út áll a folytatást illetően.

Molnár László
2026. 05. 31. 7:11
Dmitrij Bivol egy hátműtét és 15 hónapos kihagyás után pazar teljesítménnyel verte Michael Eifertet Forrás: DAZN
Nagy kérdés, hogy Bivol ki ellen folytatja

A 35 éves kirgiz bokszzseni mostani teljesítményével igazolta, nem kell őt félteni, hiszen ott folytatta, ahol 15 hónappal ezelőtt abbahagyta: pazar ökölvívással győzött. A szakemberek szerint Bivol előtt most három út lehetséges a folytatást tekintve. Egy korábbi váltósúlyú világbajnok, az amerikai Shawn Porter (31-4-1, 17 KO) a Sunnak nyilatkozva elmondta, Bivol egyike azoknak a harcosoknak srácoknak, akik egyszerűen verhetetlennek érzik magukat a ringben és ezt a teljesítményükkel alá is támasztják. Nézzük, kik ellen folytathatja Bivol:

  • Artur Beterbiev elleni harmadik meccs, amely dönthet, ki a jobb kettejük közül,
  • egy vitathatatlan bajnoki összecsapás David Benavidez ellen,
  • a WBO kötelező kihívója, a brit Callum Smith (31-2, 22 KO) elleni csata.

Bármelyiket is választja a ring virtuóza, a profi boksz ünnepe lesz az az összecsapás is. Egy biztos, Bivol promótere, Eddie Hearn most válogathat majd a remek ellenfelekben.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

