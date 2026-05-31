A boksz virtuóza visszatért és bohócot csinált az ellenfeléből

Nagy kérdés, hogy Bivol ki ellen folytatja

A 35 éves kirgiz bokszzseni mostani teljesítményével igazolta, nem kell őt félteni, hiszen ott folytatta, ahol 15 hónappal ezelőtt abbahagyta: pazar ökölvívással győzött. A szakemberek szerint Bivol előtt most három út lehetséges a folytatást tekintve. Egy korábbi váltósúlyú világbajnok, az amerikai Shawn Porter (31-4-1, 17 KO) a Sunnak nyilatkozva elmondta, Bivol egyike azoknak a harcosoknak srácoknak, akik egyszerűen verhetetlennek érzik magukat a ringben és ezt a teljesítményükkel alá is támasztják. Nézzük, kik ellen folytathatja Bivol:

Artur Beterbiev elleni harmadik meccs, amely dönthet, ki a jobb kettejük közül,

egy vitathatatlan bajnoki összecsapás David Benavidez ellen,

a WBO kötelező kihívója, a brit Callum Smith (31-2, 22 KO) elleni csata.

Bármelyiket is választja a ring virtuóza, a profi boksz ünnepe lesz az az összecsapás is. Egy biztos, Bivol promótere, Eddie Hearn most válogathat majd a remek ellenfelekben.