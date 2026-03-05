Magyarországon a futball-vb-ezüstéremért is csaknem lincselés járt

A magyar labdarúgó-válogatott dicsőséges múltjának máig legfájóbb epizódja mindig is zárójelbe tette a második legfájóbb történetet. Ez a mondat össze is foglalta mindazt, amit az 1938-as elveszített világbajnoki döntőről a közvélemény gondol. Pedig az a vb-ezüstérem csodálatos siker volt. Még akkor is így van ez, ha a hazatérés után Magyarországon kevesek ünnepeltek. Ez volt az utolsó olyan labdarúgó-világbajnokság, amelyet csak és kizárólag egyenes kieséses rendszerben rendeztek meg, 1950-től már jöttek a csoportmeccsek. És ez volt az első – egyben máig az utolsó előtti – olyan eset, amikor egy vb-n címvédés történt. Ez utóbbitól az összes magyar ember szívesen eltekintett volna.

1938: a magyar labdaúgó-válogatott edzése a világbajnokságon / Fotó: AFP

1938: labdarúgó-vb a háború árnyékában

Az 1938-as világbajnokságra a rendező franciák mellett az argentin és a német szövetség is benyújtotta rendezési szándékát. Egy évvel voltunk a második világháború kitörése előtt. Németországban ekkor már túl voltunk a „Hitlernek rendezett”, 1936-os berlini olimpián. A FIFA gondosan járt el, kizárták az újabb német rendezést. A nemzetközi szövetség akkori elnöke a francia Jules Rimet volt.

Amikor kiderült, hogy a sportág harmadik világbajnokságát Franciaország rendezheti meg, sokan részrehajlással vádolták meg az elnököt.

Pedig a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség a lehető legjobb döntést hozta meg.

Hogy a magyar csapat milyen körülmények között játszott ezen a vb-n, arról egy mondattal érdemes megemlékezni. Reimsben, ahol az első csoportmérkőzést játszották Holland-Indiával, olyan szegényes turistaszálláson laktak, ahol nem is volt fürdőszoba a szobákban, a korabeli tudósítás „kádrajáróknak” nevezte játékosainkat. Mivel ez az írás most a vb-döntőre koncentrál, csak röviden fussunk át azon, mi minden történt a magyar válogatottal ezen a tornán. A legjobb nyolc közé jutásért Holland-India volt az ellenfél, a 6:0-s magyar diadal könnyed bemelegítésnek jó volt a későbbi nagyobb feladatokra. A negyeddöntőben a vb addigi meglepetéscsapata, Svájc következett, amely úgy verte ki a németeket, hogy kétszer is játszott velük. Az első összecsapáson elért 1:1 után jött a megismételt meccs, ezen a helvétek 4:2-re nyertek. A kissé fáradt svájci csapat ellen aratott 2:0-s magyar sikernél sokkal nagyobb izgalmat okozott, hogy 1938. június 11-én földrengés rázta meg Lille városát, ahol a negyeddöntőt rendezték. Jöhetett az elődöntő a svéd csapat ellen. A skandinávok nagyon magabiztosak voltak. A negyeddöntőben 8:0-ra intézték el Kubát, másrészt a svéd király, V. Gusztáv éppen a mérkőzés napján lett 80 éves.

A svédek a 15. másodpercben Nyberg góljával vezettek, amire a magyarok öttel válaszoltak.

Dietz Károly csapata tehát gond nélkül jutott be a vb-döntőjébe, ahol az előző világbajnokság győztese, az olasz válogatott várt a magyarokra.