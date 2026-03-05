Kós Hubert keményen beleállhat a nyílt csatába Milák Kristóf ellen

Kós Hubert továbbra is remek formának örvend, a múlt héten az Egyesült Államok egyetemi bajnokságának konferencia döntőjében segítette győzelemhez a texasi csapatot. Kós lett a verseny legeredményesebb úszója. Idén neki is a párizsi Európa-bajnokság a legfontosabb verseny, amelyen most már egyre valószínűbbnek tűnik, hogy Milák Kristóf ellen is csatába indulhat.
Kós az elmúlt években hátúszóként lett világklasszis, 200 háton olimpiai és világbajnoki aranyakat szerzett, és 100-on is egyre közelebb kerül az átütő sikerhez. Ugyanakkor ennél is több lehetőség van benne, hiszen régi fő számában, 200 vegyesen tavaly vb-bronzot szerzett Szingapúrban, és pillangón is harcban lehet a dobogóért – a tavalyi ob-n 100 pillangón már presztízsgyőzelmet aratott a szám olimpiai bajnoka, Milák Kristóf ellen.
Tavalyi interjúnkban Kós Hubert így fogalmazott a 2026-os Európa-bajnokságról:
– Tesztversenyként fogom fel, a lényeg az lesz, hogy eldöntsük, melyik számokra koncentráljak a 2027-es budapesti vb és a 2028-as olimpia előtt.
Léon Marchand ellen elmaradhat a párizsi csata
Még nincsen végleges programja, hogy mely számokat ússza majd a párizsi Eb-n, erről az edzőjével, Bob Bowmannel közösen dönt majd. Kós az M1-nek adott nyilatkozatában elárulta, annyi biztos egyelőre, hogy 200 háton úszik majd, mert nagyon szeretne győzni, hiszen fő számában még nem nyert Európa-bajnokságot. Ez a papírforma, de Kós ennél többet is mondott.
Megjegyezte, hogy a 200 vegyes és a 100 hát közül valószínűleg választania kell, mert az Eb programjában mindössze húsz perc van a kettő között, ami lehetetlen kihívás elé állítaná.
Előbbiben zsinórban harmadszor lehetne Eb-győztes, csakhogy erre Párizsban valójában nem lenne sok esélye, hiszen csapattársa, a szám világcsúcstartója, Léon Marchand hazai közönség előtt mindent bele fog adni. És olyankor verhetetlen.
Nem lenne meglepetés, ha Kós emiatt is a 100 hát mellett döntene végül, amelyben jobb esélyei lehetnek, és egyébként is célja, hogy a 200 háthoz hasonlóan a legjobb legyen benne.
