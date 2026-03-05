Milák Kristófúszó EBKós Hubertúszás

Kós Hubert keményen beleállhat a nyílt csatába Milák Kristóf ellen

Miközben az amerikai egyetemi döntőre készül Kós Hubert, már tisztább képet kaphatunk arról, hogy az év fő versenyén, a párizsi Európa-bajnokságon milyen lehet az olimpiai és világbajnok klasszis programja. Kós Hubert belengette, hogy címvédőként 200 vegyesen talán nem áll ki Léon Marchand ellen. Ugyanakkor Milák Kristóf ellen, az ő fő számaiban vállalhatja a harcot az Eb-n, ami különösen pikánsnak ígérkezhet, hiszen tavaly 100 és 200 pillangón is Kós volt a jobb.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 5:25
Kós Hubert (balra), Milák Kristóf (középen) és a lengyel Jakub Majerski a 2024-es Eb-n
Kós Hubert (balra), Milák Kristóf (középen) és a lengyel Jakub Majerski a 2024-es Eb-n Fotó: ANDREJ ISAKOVIC Forrás: AFP
Kós Hubert továbbra is remek formának örvend, a múlt héten az Egyesült Államok egyetemi bajnokságának konferencia döntőjében segítette győzelemhez a texasi csapatot. Kós lett a verseny legeredményesebb úszója. Idén neki is a párizsi Európa-bajnokság a legfontosabb verseny, amelyen most már egyre valószínűbbnek tűnik, hogy Milák Kristóf ellen is csatába indulhat.

Kós Hubert pillangón Milák Kristóf babérjaira törhet az Európa-bajnokságon
Kós Hubert pillangón Milák Kristóf babérjaira törhet az Európa-bajnokságon Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kós az elmúlt években hátúszóként lett világklasszis, 200 háton olimpiai és világbajnoki aranyakat szerzett, és 100-on is egyre közelebb kerül az átütő sikerhez. Ugyanakkor ennél is több lehetőség van benne, hiszen régi fő számában, 200 vegyesen tavaly vb-bronzot szerzett Szingapúrban, és pillangón is harcban lehet a dobogóért – a tavalyi ob-n 100 pillangón már presztízsgyőzelmet aratott a szám olimpiai bajnoka, Milák Kristóf ellen.

Tavalyi interjúnkban Kós Hubert így fogalmazott a 2026-os Európa-bajnokságról:

– Tesztversenyként fogom fel, a lényeg az lesz, hogy eldöntsük, melyik számokra koncentráljak a 2027-es budapesti vb és a 2028-as olimpia előtt.

Léon Marchand ellen elmaradhat a párizsi csata

Még nincsen végleges programja, hogy mely számokat ússza majd a párizsi Eb-n, erről az edzőjével, Bob Bowmannel közösen dönt majd. Kós az M1-nek adott nyilatkozatában elárulta, annyi biztos egyelőre, hogy 200 háton úszik majd, mert nagyon szeretne győzni, hiszen fő számában még nem nyert Európa-bajnokságot. Ez a papírforma, de Kós ennél többet is mondott.

Megjegyezte, hogy a 200 vegyes és a 100 hát közül valószínűleg választania kell, mert az Eb programjában mindössze húsz perc van a kettő között, ami lehetetlen kihívás elé állítaná.

Előbbiben zsinórban harmadszor lehetne Eb-győztes, csakhogy erre Párizsban valójában nem lenne sok esélye, hiszen csapattársa, a szám világcsúcstartója, Léon Marchand hazai közönség előtt mindent bele fog adni. És olyankor verhetetlen.

Nem lenne meglepetés, ha Kós emiatt is a 100 hát mellett döntene végül, amelyben jobb esélyei lehetnek, és egyébként is célja, hogy a 200 háthoz hasonlóan a legjobb legyen benne.

Jöhetnek a Kós Hubert–Milák Kristóf ütközetek?

Ami igazán érdekes, hogy Kós Hubert miként viszonyul a 100 és 200 pillangóhoz. Ezek is színesíthetik ugyanis az ő programját, és úgy fogalmazott, hogy valószínűleg kipróbálja magát bennük az Eb-n. Ezzel tehát nyílt csatát vállalhat Milák Kristóf ellen.

A két számban olimpiai és világbajnok Milák idén a klubja, a Honvéd nyomásgyakorlásának hatására a hírek szerint elkezdte a rendszeres úszóedzéseket, ami alapján elindulhat a párizsi Európa-bajnokságon.

Milák és Kós már a 2024-es belgrádi Eb-n is összecsaptak, akkor a 100 pillangó döntőjében Milák győzött, de mindössze 14 századdal előzte meg az ezüstérmes Kóst. Aztán a tavalyi ob-n már fordult a kocka: Kaposváron Kós győzött, aki mögött 12 századdal lemaradva Milák a szám olimpiai bajnokaként második lett.

A tavalyi ob óta Milák nem indult versenyen, ami miatt a nemzetközi szakportál, a SwimSwam éves rangsorában már a legjobb negyven férfi úszóból is kiszorult, miközben Kós második lett a listán Marchand mögött.

Tavaly Kós Hubert nemcsak 100 pillangón, hanem 200 pillangón is úszott jobb időt, mint Milák, aki az ob-n 1:56,13-mal nyerte meg ezt a számot. Kós viszont decemberben, egy amerikai versenyen ennél jobbat, 1:56,01-et úszott.

Jelenleg az amerikai egyetemi döntőre készülő Kós idén nem jön haza az országos bajnokságra, amit áprilisban Sopronban rendeznek, így ott nem csaphat össze Milákkal, de a nyári Eb-n pikáns lehet kettejük nyílt, szemtől szembeni ütközete Párizsban.

