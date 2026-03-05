Kós Hubert keményen beleállhat a nyílt csatába Milák Kristóf ellen

Kós Hubert továbbra is remek formának örvend, a múlt héten az Egyesült Államok egyetemi bajnokságának konferencia döntőjében segítette győzelemhez a texasi csapatot. Kós lett a verseny legeredményesebb úszója. Idén neki is a párizsi Európa-bajnokság a legfontosabb verseny, amelyen most már egyre valószínűbbnek tűnik, hogy Milák Kristóf ellen is csatába indulhat.

Kós Hubert pillangón Milák Kristóf babérjaira törhet az Európa-bajnokságon Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kós az elmúlt években hátúszóként lett világklasszis, 200 háton olimpiai és világbajnoki aranyakat szerzett, és 100-on is egyre közelebb kerül az átütő sikerhez. Ugyanakkor ennél is több lehetőség van benne, hiszen régi fő számában, 200 vegyesen tavaly vb-bronzot szerzett Szingapúrban, és pillangón is harcban lehet a dobogóért – a tavalyi ob-n 100 pillangón már presztízsgyőzelmet aratott a szám olimpiai bajnoka, Milák Kristóf ellen.

Tavalyi interjúnkban Kós Hubert így fogalmazott a 2026-os Európa-bajnokságról:

– Tesztversenyként fogom fel, a lényeg az lesz, hogy eldöntsük, melyik számokra koncentráljak a 2027-es budapesti vb és a 2028-as olimpia előtt.

Léon Marchand ellen elmaradhat a párizsi csata

Még nincsen végleges programja, hogy mely számokat ússza majd a párizsi Eb-n, erről az edzőjével, Bob Bowmannel közösen dönt majd. Kós az M1-nek adott nyilatkozatában elárulta, annyi biztos egyelőre, hogy 200 háton úszik majd, mert nagyon szeretne győzni, hiszen fő számában még nem nyert Európa-bajnokságot. Ez a papírforma, de Kós ennél többet is mondott.

Megjegyezte, hogy a 200 vegyes és a 100 hát közül valószínűleg választania kell, mert az Eb programjában mindössze húsz perc van a kettő között, ami lehetetlen kihívás elé állítaná.

Előbbiben zsinórban harmadszor lehetne Eb-győztes, csakhogy erre Párizsban valójában nem lenne sok esélye, hiszen csapattársa, a szám világcsúcstartója, Léon Marchand hazai közönség előtt mindent bele fog adni. És olyankor verhetetlen.

Nem lenne meglepetés, ha Kós emiatt is a 100 hát mellett döntene végül, amelyben jobb esélyei lehetnek, és egyébként is célja, hogy a 200 háthoz hasonlóan a legjobb legyen benne.