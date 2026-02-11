Rendkívüli

Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó

Milák KristófGergely Istvánúszás

Kemény dolgokat állít Milák Kristófról a főnöke, aki rákényszerítette az úszásra

Milák Kristóf január óta rendes edzéseket végez, de nem szereti az úszást. Ezt állította Gergely István, a Budapest Honvéd elnöke, aki a pénzmegvonás kilátásba helyezésével kényszerítette rá Milákot arra, hogy újra edzésbe álljon. Az egyik kétszeres olimpiai bajnok szerint a másik kétszeres olimpiai bajnok még nem döbbent rá arra, amit mindenki lát: Milák Kristóf élete az úszás kellene, hogy legyen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 7:44
Milák Kristóf újra edzésbe állt, de nem biztos, hogy őszinte a mosolya Fotó: SEBASTIEN BOZON Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tavaly év végén látott napvilágot a hír, hogy a legutóbb az áprilisi országos bajnokságon versenyző Milák Kristóf a 2025-ös év nagy részében lényegében kerülte az úszóedzéseket. Gergely István, a Budapest Honvéd ügyvezető elnöke megelégelte a dolgot, és gyakorlatilag ultimátumot adott a klub sportolójának: ha nem áll edzésbe, elzárják a pénzcsapot.

Milák Kristóf nem szereti az úszást, de csinálja
Milák Kristóf nem szereti az úszást, de csinálja. Fotó: AFP

A jelek szerint a kényszer megtette a hatását: Gergely István a Sport TV Mai helyzet című műsorában arról számolt be, hogy a kétszeres olimpiai bajnok klasszis január óta rendesen készül. A vízilabdázóként ugyancsak kétszeres olimpiai bajnok Gergely azonban kemény állításokat is megfogalmazott Milák hozzáállásáról.

 

Gergely István: Milák Kristóf nem szereti az úszást

– Mi azt szeretnénk, ha Kristóf továbbra is úszna, és továbbra is arra szánná az életét, amire a Jóisten teremtette, hogy ússzon – jelentette ki Gergely István a műsorban. – Hogy egyszer ő is döbbenjen rá, milyen óriási tehetséget kapott, és hogy ezt nemcsak a saját, de mások örömére is illik vagy jó lenne használni.

A Honvéd elnöke szerint nem az a fontos, hogy Milák a klubnak hozza az eredményeket és vele persze a támogatásokat.

– Ez sokkal többről szól – fogalmazott. – Ha csak arról szólna, hogy Milák Kristóf legyen olimpiai bajnok, ez már megtörtént. Mi azt szeretnénk, ha Kristóf ebben tudná megtalálni azt az életszépséget, amit egy ilyen tehetség mellett kötelező lenne, vagyis minden logikus gondolkozás szerint meg lehetne találni. Ő még az úszásban nem találta meg, ő még azt érzi, hogy nem szereti az úszást.

Gergely István szerint aktív pályafutásuk alatt sokan érezhetik úgy, hogy kiégtek az adott sportágban, de utólag visszanézve az ember általában rájön arra, hogy nem is volt az olyan rossz.

 

Milák edzésbe állt – de mi következik ezután?

Gergely István megerősítette, hogy Milák újra készül az edzőjével, Szabó Álmossal: 

Úszik, edz rendesen, januártól megkezdte az edzéseket. Készül, és azt gondolom, ha Milák Kristóf készül, akkor nem a döntőben való részvételre készül, hanem a dobogóra való felállásra.

Idén április 15–19. között rendezik Sopronban az úszók országos bajnokságát, az lehet az első jelentős fokmérő, amelyen le lehet mérni, hol tart Milák a felkészülésben. Az év fő versenye a nyári Európa-bajnokság lesz Párizsban, ahol Milák a 2024-es olimpián arany- és ezüstérmet szerzett.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.