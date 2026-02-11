Kemény dolgokat állít Milák Kristófról a főnöke, aki rákényszerítette az úszásra

Tavaly év végén látott napvilágot a hír, hogy a legutóbb az áprilisi országos bajnokságon versenyző Milák Kristóf a 2025-ös év nagy részében lényegében kerülte az úszóedzéseket. Gergely István, a Budapest Honvéd ügyvezető elnöke megelégelte a dolgot, és gyakorlatilag ultimátumot adott a klub sportolójának: ha nem áll edzésbe, elzárják a pénzcsapot.

Milák Kristóf nem szereti az úszást, de csinálja. Fotó: AFP

A jelek szerint a kényszer megtette a hatását: Gergely István a Sport TV Mai helyzet című műsorában arról számolt be, hogy a kétszeres olimpiai bajnok klasszis január óta rendesen készül. A vízilabdázóként ugyancsak kétszeres olimpiai bajnok Gergely azonban kemény állításokat is megfogalmazott Milák hozzáállásáról.

– Mi azt szeretnénk, ha Kristóf továbbra is úszna, és továbbra is arra szánná az életét, amire a Jóisten teremtette, hogy ússzon – jelentette ki Gergely István a műsorban. – Hogy egyszer ő is döbbenjen rá, milyen óriási tehetséget kapott, és hogy ezt nemcsak a saját, de mások örömére is illik vagy jó lenne használni.

A Honvéd elnöke szerint nem az a fontos, hogy Milák a klubnak hozza az eredményeket és vele persze a támogatásokat.

– Ez sokkal többről szól – fogalmazott. – Ha csak arról szólna, hogy Milák Kristóf legyen olimpiai bajnok, ez már megtörtént. Mi azt szeretnénk, ha Kristóf ebben tudná megtalálni azt az életszépséget, amit egy ilyen tehetség mellett kötelező lenne, vagyis minden logikus gondolkozás szerint meg lehetne találni. Ő még az úszásban nem találta meg, ő még azt érzi, hogy nem szereti az úszást.

Gergely István szerint aktív pályafutásuk alatt sokan érezhetik úgy, hogy kiégtek az adott sportágban, de utólag visszanézve az ember általában rájön arra, hogy nem is volt az olyan rossz.

Milák edzésbe állt – de mi következik ezután?

Gergely István megerősítette, hogy Milák újra készül az edzőjével, Szabó Álmossal:

Úszik, edz rendesen, januártól megkezdte az edzéseket. Készül, és azt gondolom, ha Milák Kristóf készül, akkor nem a döntőben való részvételre készül, hanem a dobogóra való felállásra.

Idén április 15–19. között rendezik Sopronban az úszók országos bajnokságát, az lehet az első jelentős fokmérő, amelyen le lehet mérni, hol tart Milák a felkészülésben. Az év fő versenye a nyári Európa-bajnokság lesz Párizsban, ahol Milák a 2024-es olimpián arany- és ezüstérmet szerzett.