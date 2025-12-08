Magyar Úszó SzövetségIllés FanniMilák Kristóf

Kőkemény ultimátum Milák Kristófnak, megunták az ingyenélést a magyar sportvezetők

Komoly botrány robbant ki a kétszeres olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf körül, aki 16 hónapja gyakorlatilag semmit sem csinál, nem úszik, nem látogatja az edzéseket, kvázi nem dolgozik. Úgy tűnik, a magyar sportvezetésnek most fogyott el a türelme. Milák Kristóf nem várhat tovább, döntenie kell.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 18:38
Milák Kristóf
Milák Kristóf: elfogyott a türelem Fotó: MANAN VATSYAYANA Forrás: AFP
Az esetről az Index írt és a szintén olimpiai bajnok Gergely Istvánra hivatkozik. Gergely a Budapesti Honvéd elnöke, elmondása szerint a végtelenségig nem tarthat a türelem Milák Kristóffal szemben, aki nem hajlandó úszni és edzeni.

Milák Kristóf
Ha minden így megy tovább, Milák Kristóf lassan búcsút inthet a fizetésének
(Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP)

Milák Kristóf, mi lesz veled?

Ha minden igaz, Miláknak december közepéig fel kell vennie a munkát, különben nem kap fizetést. A kétszeres olimpiai bajnok a párizsi olimpia óta nem edz, azaz 16 hónapja semmit sem csinál. Gergely István annyit mondott, hogy Milák – állítólag – Zala György erőnléti edzővel végez munkát, de a medencés edzéseket hanyagolja. A sportvezető arra nem adott konkrét választ, meddig tart a türelem az úszózsenivel szemben, de a jelek szerint már nem sokáig.

 Szerinte az nem lehet a 26 éves Milák életcélja, hogy a következő 9 évet kibekkelje. 

9 év múlva Milák 35 éves lesz, onnantól jár majd neki az olimpiai életjáradék.

Azonban mindez már nem csak a Honvéd belügye. Egyes hírek szerint a Magyar Úszó Szövetségben is megunták Milák kisded játékait. A MÚSZ sportolói bizottságának tagjai – köztük a szintén olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf és a paralimpiai bajnok, Illés Fanni – azt javasolták, hogy 

vonják meg Milák Gerevich-ösztöndíját is.

A szövetség arra jutott, hogyha a Honvéd felfüggeszti vagy leállítja Milák fizetésének folyósítását, abban az esetben a MÚSZ is javasolni fogja a sportállamtitkárságnak, hogy törölje Milák Kristófot a Gerevich Aladár-sportösztöndíjra jogosult sportolók köréből. 

 

