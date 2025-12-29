Orbán Balázs: Nem hagyhatjuk, hogy Magyarországnak háborúpárti kormánya legyen

Orbán Balázs a videóban úgy fogalmazott, hogy „Mindenhol nehéz a helyzet Európában. Ugye a háborúnak a gazdasági hatásai minden országban érződnek, infláció, energiaárak, középosztálybeli nehézségek, és persze még rengeteg tervünk van, rengeteg dolgot még véghez kell vinnünk, rengeteg dolgot az országban meg kell javítanunk, rengeteg feladat van, amit egyelőre még nem végeztünk el, de az a nagyon fontos, hogy azt el tudjuk mondani a kampányban, hogy ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, hogy el tudjuk végezni, ahhoz meg kell védeni Magyarország békéjét, és meg kell őriznünk azokat a forrásokat, amik rendelkezésünkre állnak, mert ha itt háborúba megy Európa és Magyarországon brüsszeli kormány van, akkor mindenre, amiről beszélünk, arra nem lesz több pénz, arra kevesebb pénz lesz. Akkor több adó van, amikor megszorítások vannak, akkor kevesebb pénz jut fejlesztésekre.”