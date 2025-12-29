Orbán BalázskormányháborúpártiMagyarország

Orbán Balázs: Nem hagyhatjuk, hogy Magyarországnak háborúpárti kormánya legyen

– Nem hagyhatjuk, hogy Magyarországnak brüsszeli, háborúpárti kormánya legyen, mert akkor jönnek az adóemelések, a források pedig Ukrajnába mennek! – osztotta meg bejegyzését Orbán Balázs.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 12:37
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója videót tett közzé a Facebookon, amelyben az európai helyzetet és Magyarország előtt álló kihívásokat értékelte. Mint mondta, Európa-szerte nehéz a helyzet, a háború gazdasági hatásai pedig minden országot érintenek. Példaként említette az inflációt, az energiaárak emelkedését és a középosztályra nehezedő terheket.

Orbán Balázs a videóban úgy fogalmazott, hogy „Mindenhol nehéz a helyzet Európában. Ugye a háborúnak a gazdasági hatásai minden országban érződnek, infláció, energiaárak, középosztálybeli nehézségek, és persze még rengeteg tervünk van, rengeteg dolgot még véghez kell vinnünk, rengeteg dolgot az országban meg kell javítanunk, rengeteg feladat van, amit egyelőre még nem végeztünk el, de az a nagyon fontos, hogy azt el tudjuk mondani a kampányban, hogy ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, hogy el tudjuk végezni, ahhoz meg kell védeni Magyarország békéjét, és meg kell őriznünk azokat a forrásokat, amik rendelkezésünkre állnak, mert ha itt háborúba megy Európa és Magyarországon brüsszeli kormány van, akkor mindenre, amiről beszélünk, arra nem lesz több pénz, arra kevesebb pénz lesz. Akkor több adó van, amikor megszorítások vannak, akkor kevesebb pénz jut fejlesztésekre.”

Tehát a mostani feladatunk politikai értelemben, hogy megőrizzük azt, ami Magyarországnak jár, és ami Magyarországé, hogy aztán az ország gyarapodására tudjuk fordítani

– hangsúlyozta.

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)

