Leborult Európa a Galatasaray magyar klasszisa előtt

Az Euroliga honlapja szerint a magyar válogatott centere, Juhász Dorka több alkalommal is kiemelkedő teljesítménnyel segítette az isztambuli csapatot, és a szurkolók, valamint a szakértők szavazatainak kombinációja révén elnyerte a február legjobbjának járó díjat.

Juhász Dorka, a Galatasaray magyar klasszisa lett a legjobb az Euroligában Fotó: BUNYAMIN CELIK / ANADOLU

A Galatasaray 26 éves játékosa a múlt hónapban átlagosan 18,7 pontot és tíz lepattanót szerzett mérkőzésenként, vagyis dupla-duplát ért el.

Juhász Dorka együttese ma, azaz kedd este (18.30) hazai pályán játssza a francia Basket Landes elleni párharc harmadik, utolsó meccsét. Tét az elődöntőbe jutás, a párharc állása jelenleg 1-1.