Leborult Európa a Galatasaray magyar klasszisa előtt

Nagy elismerést kapott a magyar válogatott erőssége. A török Galatasaray női kosárlabdacsapatát erősítő Juhász Dorka lett február legjobb játékosa a legrangosabb európai kupa, az Euroliga szavazásán.

Nagy elismerést kapott a magyar válogatott klasszisa: Juhász Dorka lett februárban a hónap játékosa a női Euroliga szavazásán Fotó: ADEM KUTUCU Forrás: ANADOLU
Az Euroliga honlapja szerint a magyar válogatott centere, Juhász Dorka több alkalommal is kiemelkedő teljesítménnyel segítette az isztambuli csapatot, és a szurkolók, valamint a szakértők szavazatainak kombinációja révén elnyerte a február legjobbjának járó díjat.

ISTANBUL, TURKIYE - FEBRUARY 4: Dorka Juhasz (14) of Galatasaray Cagdas Faktoring in action against Juste Veronika Jocyte (4) of Spar Girona during EuroLeague Women basketball match between Galatasaray Cagdas Faktoring and Spar Girona at Sinan Erdem Dome in Istanbul, Turkiye on February 4, 2026. Bunyamin Celik / Anadolu (Photo by Bunyamin Celik / Anadolu via AFP)
Juhász Dorka, a Galatasaray magyar klasszisa lett a legjobb az Euroligában Fotó: BUNYAMIN CELIK / ANADOLU

A Galatasaray 26 éves játékosa a múlt hónapban átlagosan 18,7 pontot és tíz lepattanót szerzett mérkőzésenként, vagyis dupla-duplát ért el.

Juhász Dorka együttese ma, azaz kedd este (18.30) hazai pályán játssza a francia Basket Landes elleni párharc harmadik, utolsó meccsét. Tét az elődöntőbe jutás, a párharc állása jelenleg 1-1.

