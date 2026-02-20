Rendkívüli

Orbán Viktor: Világszínvonalú és rohamléptékben fejlődő repteret építünk + videó

Juhász Dorka szárnyalt az Euroligában, a Galatasaray neki köszönheti a sikert

Ismét remekelt a magyar női kosárlabda-válogatott legjobb játékosa az európai kupaporondon. Juhász Dorka 21 ponttal járult hozzá a házigazda Galatasaray 81-72-es, hosszabbítás utáni győzelméhez a francia Landes ellen a női kosárlabda Euroliga rájátszásának csütörtöki játéknapján, az elődöntőbe jutásért zajló párharc első mérkőzésén.

2026. 02. 20. 10:04
Juhász Dorka remekül játszott a Galatasaray legutóbbi meccsén az Euroligában Forrás: FIBA/Basketball
A Galatasaray három negyed után 53-34-re vezetett, ám a negyedik felvonást 32-13-ra elveszítette a francia ellenfelével szemben, ezért volt szükség hosszabbításra. Szerencsére a török csapat magasemberei helyre tették a dolgokat a tizenkilenc pontos előny elherdálása után, és ebben főszerepet kapott a magyar válogatott Juhász Dorka is.

Juhász Dorka a törökök legjobbja volt
Juhász Dorka a törökök legjobbja volt. Fotó: FIBA/Basketball

Juhász Dorka volt a törökök legeredményesebb játékosa

Juhász hatékony játéka mellett a csapattársai Awak Kuier és Elizabeth Williams mérete és fizikai ereje szintén döntő tényezőnek bizonyult, amikor a Galatasaray 81–72-re legyőzte a Landes együttesét csütörtök este, de a végjátékban majdnem elbukták a meccset a hazaiak. A török csapat már 19 ponttal is vezetett, és úgy tűnt, simán behúzza a meccset, ám a vendégek visszakapaszkodtak, Marie Pardon pedig egy elképesztő dudaszós kosárral hosszabbításra mentette a találkozót.

A hosszabbításban Elizabeth Williams volt a kulcsfigura: mindkét térfélen dominált, és 12 ponttal, 10 lepattanóval, valamint 3 blokkal zárt, így Juhász melett neki is elévülhetetlen sikerei vannak a Galatasaray győzelmében. 

Juhász már a rendes játékidőben is kiemelkedőt nyújtott, 21 ponttal és 10 lepattanóval dupla-duplázott, ő volt az isztambuli csapat legeredményesebb játékosa. 

A magyar játékos centertársa Awak Kuier 16 ponttal és 11 lepattanóval zárta az estét. A Landes oldalán Murjanatu Musa és Leila Lacan ezúttal is húzóemberek voltak: előbbi 21 pontig és 11 lepattanóig jutott, utóbbi pedig 21 ponttal és 9 lepattanóval segítette csapatát.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc második mérkőzését jövő szerdán rendezik Franciaországban, az Euroliga hatos döntőjére pedig április 15. és 19. között kerül sor Zaragozában.

A mérkőzés összefoglalója:

 

