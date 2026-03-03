kiállításnagybányai festőiskolaErdélyNagyszeben

Jubileumi kiállítás nyílik a nagybányai festőiskola alapításának 130. évfordulóján az egyik legszebb erdélyi városban

Ritka művészettörténeti pillanatnak ad otthont a nagyszebeni Brukenthal-palota: a közép-európai modernizmus egyik legfontosabb bölcsője, a nagybányai művésztelep előtt tisztelegnek egy március 6-án nyíló, nagyszabású tárlattal. A kiállítás központi alakja a tragikus sorsú Klein József.

Balázs D. Attila
2026. 03. 03. 10:42
Nagybányai festőiskola Nagyszeben
A magyar millennium évében, 1896-ban alapította meg Hollósy Simon és látnok művészek egy csoportja azt a művészeti kolóniát, amely később nagybányai festőiskolaként vált világhírűvé. Az évforduló alkalmából a nagyszebeni Brukenthal Múzeum és a nagybányai Megyei Művészeti Múzeum összefogásával egy eddig példátlan léptékű vándorkiállítás érkezett Szeben szívébe.

Modernitás a plein-air jegyében

A nagybányai jelenség nem csupán egy helyi kezdeményezés volt, hanem szerves része az európai művészeti vérkeringésnek. A festőiskola szakított az akadémikus kötöttségekkel, és kaput nyitott a legfontosabb modern irányzatoknak:

  • Impresszionizmus és posztimpresszionizmus
  • Expresszionizmus és fovizmus
  • Konstruktivizmus

A március 6-tól április 26-ig tartó tárlat olyan mesterek alkotásait vonultatja fel, mint:

Hollósy Simon, Ziffer Sándor, Czóbel Béla, Boromisza Tibor, Maticska Jenő, Ferenczy Noémi, Ferenczy Béni vagy Perlrott-Csaba Vilmos. 

A látogatók tematikailag és technikailag is gazdag válogatással találkozhatnak: tájképek, portrék, önarcképek, életképek, csendéletek sorakoznak az olajfestészet, a metszet és a szobrászat sokféleségében — a műfajok, stílusok és személyes hangok izgalmas felelgetésében – írja a Szeben.ro portál.

Nagybánya egyedülálló jelenség: 

több mint 3500 alkotót fogadott a világ minden tájáról, 

és a történelem viharai, gazdasági és közigazgatási törések ellenére is képes volt megőrizni alkotóerejét, önazonosságát és művészeti rangját. A várost ölelő természet, a különleges fényviszonyok és az ott kialakult közösségi életforma olyan alkotásokat szült, amelyek ma is frissnek, élőnek és meglepően aktuálisnak is hatnak.

 

Fókuszban Klein József 

A kiállítás különös figyelmet szentel Klein József (1896–1945) munkásságának. Az Auschwitzban elhunyt alkotó nemcsak a nagybányai stílusfejlődés emblematikus alakja, hanem generációjának egyik legtragikusabb sorsú művésze is, akinek életét a történelem viharai törték ketté. 

Klein József: Munkás Forrás:  Wikipédia

A „Focus József Klein” alcímet viselő tárlat egyfajta kulturális jóvátétel is: a kurátori koncepció célja a művész hagyatékának újrapozicionálása és a múlt és jelen közötti párbeszéd megteremtése.

 

 

