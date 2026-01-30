Művészek a csendszigeten

„Tágas, széles utcákon haladtunk, ezek az utcák azonban ásítani látszottak az unalomtól, embert nemigen láttunk. Majd kijjebb értünk a szőlőskertekbe, a barackfák és szőlőkarók végeláthatatlan sora tárult szemünk elé. Festőileg nem találtam túlságosan érdekesnek ezt az egyébként nagyszerű gyümölcskultúrát. Még kijjebb érkezve homokbuckákon haladtunk keresztül, és előttünk terült el az Alföld messze elnyúló rónasága. […] Közben pedig Nagybánya gyönyörű hegyeire gondoltam, és éreztem, hogy itt nem festhetek, nem élhetek, itt meghalok! ” – így idézi fel emlékirataiban kecskeméti benyomásait Mikola András híres magyar tájképfestő, a nagybányai művésztelep második nemzedékének jeles művésze és mestere.

Mit mondjak, Mikola elég lehangoló véleménnyel volt a kecskeméti kezdeményezésről, szerinte a derék és jó szándékú polgármestert, Kada Eleket félrevezették, az egész ötlet egy budapesti kávéházban született, erkölcsi gátlás nélküli gründolásként. Ebben persze nem volt igaza, hiszen a kecskeméti művésztelep létesítésének gondolata éppen Nagybányán vetődött fel, amiről a kezdeményező, Iványi-Grünwald Béla 1909. július 17-én kelt levelében tájékoztatta a „hírös város” első emberét. Akinek köszönhetően megvalósulhatott és kiteljesedhetett a magyar modern festőművészet majd egy évtizedig tartó alföldi édenkertje.

A művésztelep Kecskemét egyik legrégebbi részében, a Műkertvárosban található, a vadasparkkal átellenben. Mivel az öreg villák egy zsákutcában helyezkednek el, nem kell átmenő forgalommal számolni, csak az megy be oda, aki ott lakik vagy látogatóba érkezik. Vendégjárásom során először Miklós Árpádhoz csöngetek be. A festőművész és animációs filmrendező Erdélyből települt át. Azt biztosan tudom róla, hogy neki sokkal kellemesebb élményei vannak a művésztelepről, mint az írásom elején idézett szkeptikus földijének.

– Ez a nyugalom szigete – jellemzi lakóhelyét a művész. – Több mint húsz éve élek itt, a környéken még nem is voltak házak, amikor idekerültem. Ahogy kinéztem a műterem ablakán, úgy éreztem magam, mintha egy erdőben lennék. Tőlem karnyújtásnyira láthattam a város legnagyobb tölgyfáját, a távolabb eső vadaskertből pedig hallhattam az oroszlánok bőgését. Most mindent hó borít, de majd gyere el akkor is, amikor a természet kizöldell, az is egy csoda.