Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

emberölési kísérletfejér vármegyei rendőr - főkapitányságkiskorú

Emberölési kísérlettel vádolják az ittasan kiskorúakat megszurkáló román férfit

A Baracskán élő román állampolgár minden előzmény nélkül támadta meg ismerőse gyermekeit. A késelésben mindhárman megsérültek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 03. 15:03
Több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt nyomoz a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 25 éves, román állampolgárságú baracskai lakossal szemben, aki késsel támadt három kiskorúra. A gyanúsítottat őrizetbe vették. A rendőr-főkapitányság kedden a Police.hu oldalon azt írta, hogy a férfi február 28-án baracskai ismerőseinél italozott, majd az esti órákban egy közeli vendéglátóhelyre távozott, ahonnan visszatért az ismerősökhöz.

A csukott, de nem zárt ajtón keresztül bejutott a házba, és 

minden előzmény nélkül megtámadta a szobában alváshoz készülődő 16, 14 és 12 éves gyerekeket egy eddig nem azonosított szúró-vágó eszközzel.

A 14 éves fiú kiabálására abbahagyta a bántalmazást, majd elmenekült – írták.

A támadásban mindhárom gyerek megsérült; a sérülések száma, jellege, az érintett testtájak, valamint a körülmények alapján megalapozott a gyanú, hogy a férfi a cselekményét több ember sérelmére, eshetőleges ölési szándékkal követte el.

A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt, őrizetbe vették, majd több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását – áll a közleményben.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

 

