Vitályos Eszter: Magyar Péter és Zelenszkij veszélybe sodorja Magyarország energiaellátását + videó

Energiaválság küszöbén áll a világ, mindenki olajért és gázért küzd, ezért itt az idő, hogy mondjunk egy jó nagy nemet Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az összejátszására – közölte a kormányszóvivő a Facebookra kedden feltöltött videónyilatkozatában.

– A közel-keleti leállás egy pillanat alatt megmutatta: mennyire kiszolgáltatott és kockázatos lenne, ha Magyarországot levágnák az orosz olajról és gázról. Mindeközben Magyar Péter és Zelenszkij a magyar emberek ellátásával játszik

– hangsúlyozta Vitályos Eszter.

Ugyanis Magyar Péter és Zelenszkij összejátszása mára teljesen egyértelművé vált. Még a brüsszeli lapok is megírták, hogy

Zelenszkijék egyeztetnek Magyar Péter kampánycsapatával

– tette hozzá.

A politikus szerint Zelenszkij elintézi Magyar Péternek, hogy a magyarok ne jussanak orosz olajhoz, amivel üzemanyagválságot és brutális benzináremelést akar okozni. Magyar Péter pedig ezért a károkozásért cserébe kész egy olyan kormányt szállítani az ukránoknak és Brüsszelnek, amely beszállna a háborúba, pénzelné Ukrajnát és végleg levágná a magyarokat az orosz energiáról. – Kerül, amibe kerül a magyar embereknek. Ez a deal Magyar Péter és Zelenszkij között, és ez nem játék – értékelt.

Ez az összejátszás Magyarország békéjét, biztonságát, a magyarok energiaellátását és a megfizethető benzinárat veszélyezteti

– figyelmeztetett.

– Kérem, hogy csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz! Már online is kitölthetik a www.nemzetipeticio.hu honlapon – zárta a nyilatkozatát Vitályos Eszter.