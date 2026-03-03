rókaFideszmolnár áron

Molnár Áront kihívták egy bunyóra, most emberére akadt az agresszív tiszás influenszer

A balliberális oldal megmondóembere most nagyon felbosszantotta Orbán Viktor egyik támogatóját.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 03. 17:13
Molnár Áron noÁr Forrás: Képernyőkép
A sorsdöntő áprilisi választásokhoz közeledve egyre több híresség áll ki nyíltan az Orbán Viktor vezette nemzeti kormány mellett. Nemrégiben így tett Lukács Nikolasz vagy, ahogy mindenki hívja, Róka is: az influenszerként is szereplő MMA-harcos Orbán Viktor évértékelőjén az első sorban ült,  amiért a balliberális oldalról sok támadást kapott.

Csongrád, 2026. február 26. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának csongrádi állomásán 2026. február 26-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor és Róka igen jó barátságot ápolnak. Fotó: Kaiser Ákos/MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

„Az ellenzéki megmondóemberek közül ezúttal ismét Molnár Áron tett közé gúnyos videót, amiben bokszolást imitálva fenyegetett meg kormánypárti politikusokat, miközben olyan megjegyzéseket tett, hogy piszkálsz, szurkálsz, mint te az ukránokat” − írja a Mandiner.

Lukács Nikolasz azonban nem hagyta szó nélkül a harcias performanszot: válaszában keményen helyretette az tiszás színész-influenszert.

Róka elmondta, hogy Molnár Áron monológjával szemben az igazság az, hogy valójában az ukránok szurkálják Magyarországot, többek között azzal, hogy január óta politikai okokból elzárták a Barátság kőolajvezetéket. Orbán Viktor be is mutatta azokat a műholdfelvételeket, amiken látszik, hogy technikai akadálya nem lenne a vezeték újraindításának.

Ezután még azt is hozzátette, hogy a helyzetet még kényelmetlenebbé teszi, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter még egyáltalán nem foglalt állást a súlyos helyzetben, ráadásul a videó óta már megjelentek az ukrán sajtóban olyan cikkek, miszerint a Tisza a kormányra kerülése esetén leválna az orosz energiahordozókról.

Az MMA-harcos szerint nem túl bátor dolog ötvenévesnél idősebb politikusokat kihívni. Elismerte, hogy Molnár Áron valóban tisztában van a sport alapjaival, majd felajánlotta neki, hogy tesztelje le ökölvívó képességeit ellene 

egy április 9-i rendezvényen, ahol MMA-szabályok szerint összecsapna vele.

Molnár Áron még nem reagált a kihívásra. 

 

Borítókép: Molnár Áron (Forrás: Képernyőfotó)

 

